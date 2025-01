Ceny energii i gazu na giełdzie względem 2024 r. spadły. Konsumenci jednak tych spadków nie odczują. Jednocześnie bowiem rząd wygasza tarcze osłonowe wracając do mechanizmów rynkowych.

Czytaj więcej Ceny Energii Rząd powoli kończy z mrożeniem cen prądu. Rynkowe ceny zapłaci biznes Wysokość stawek za energię na 2025 r. jest już znana. Ceny energii dla gospodarstw domowych nie ulegną zmianie przynajmniej do września. W przypadku samorządów maksymalna cena zostanie utrzymana do końca I kwartału. Biznes na preferencje już nie może liczyć.

Ceny prądu na giełdzie spadają

Wielkość obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) wyniosła w 2024 r. 131 691 879 MWh, co oznacza spadek o 10,7 proc. w stosunku do roku 2023. Na rynku spot wolumen ukształtował się na poziomie 49 714 577 MWh (spadek o 21,4 proc. w porównaniu z rekordowym rokiem 2023), przy czym obroty na rynku dnia bieżącego wyniosły 2 612 998 MWh i były niższe o 45,8 proc. r/r, natomiast na rynku dnia następnego obroty wyniosły 47 101 579 MWh (spadek r/r o 19,3 proc.). Na rynku terminowym (RTPE) obroty osiągnęły poziom 81 977 302 MWh, co stanowi spadek o 2,7 proc. w porównaniu z rokiem 2023.

Średnia cena na rynku dnia następnego ukształtowała się w roku 2024 na poziomie 424,94 zł/MWh, co oznacza spadek o 108,68 zł/MWh względem roku 2023. Z kolei na rynku terminowym średnia cena kontraktu rocznego z dostawą w roku 2025 wyniosła w całym 2024 r. 449,80 zł/MWh i jest to spadek o 192,39 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu na 2024 r. w roku 2023. To głównie wycena tego kontraktu determinuje wysokość naszego rachunku za prąd.

Mimo to, rząd utrzymał dalsze mrożenie cen energii na poziomie 500 zł za MWh do września. - Mamy dużo energii z wiatru, obecnie produkujemy go około 35 proc. W efekcie ceny prądu są niższe. Średnia cena hurtowa rynkowa energii (około 450 zł za ubiegły rok) spadła o 100 zł. Biznes już to odczuwa, dla gospodarstw domowych cena wciąż pozostaje zamrożona – powiedziała na antenie TVP Info minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Co więcej na rynku detalicznym pojawią się oferty dla gospodarstw domowych oferujących cenę konkurencyjną wobec tej mrożonej.