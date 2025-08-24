Pracownicy płonącej rafinerii zamknięci w zakładzie

Jeszcze trudniejsza sytuacja jest w obwodzie rostowskim. Tam po atakach ukraińskich dronów, od trzech dni płonie rafineria ropy naftowej w Nowoszachtińsku – jedna z największych w południowej Rosji. Świadczą o tym zdjęcia satelitarne serwisu NASA Firms, pisze portal Astra.

Mieszkańcy nie opuszczają domów. Z powodu dymu z pożaru trudno oddychać – informują mieszkańcy w komentarzach na portalu mera miasta Siergieja Bondarienki. Rodziny pracowników rafinerii skarżą się, że pracownicy zakładów nie zostali wypuszczeni do domów, ale wciąż przebywają na terenie płonącego zakładu. Emituje on ogromne ilości CO2 i innych gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Bez masek tlenowych obecnym na terenie grożą zatrucia i przewlekłe choroby, piszą ludzie. Rosyjskie władze, jak mają w zwyczaju, lekceważą apele tzw. zwykłych obywateli.

W piątek Bondarienko poinformował, że według wyników badań zawartość dwutlenku azotu, tlenku węgla i innych substancji w powietrzu otaczającym płonącą rafinerię „spełnia normy”.

W sobotę po południu mer podkreślił, że trwa akcja gaśnicza i nazwał sytuację „trudną”. Mer poinformował również, że do sobotniego wieczora, ze względu na „zmianę kierunku wiatru”, sytuacja wraz ze wzrostem stężenia niebezpiecznych substancji w powietrzu „może się pogorszyć”.

Brakuje wody do gaszenia, miejski wodociąg przekierowany do pożaru

Tymczasem strażakom brakuje wody do gaszenia. W pobliskim mieście Krasny Sulin, liczącym 35 tysięcy mieszkańców, przerwano dostawy wody na miejskie potrzeby. Jak wyjaśniły władze ma to „pomóc w rozwiązaniu sytuacji awaryjnej w jednym z przedsiębiorstw w Nowoszachtyńsku”.

„Dostawy wody zostaną przywrócone po napełnieniu zbiorników pożarowych do wymaganego poziomu i przeprowadzeniu próby ciśnieniowej sieci wodociągowej” – powiedziała Antonina Pszenicznaja mer miasta.