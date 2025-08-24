Reklama

Rosja płonie coraz mocniej. Teraz terminal LNG i kolejna rafineria

Celne uderzenia ukraińskich dronów w rosyjskie obiekty energetyczne przynoszą coraz większe straty rosyjskiej gospodarce. Od niedzielnej nocy płonie terminal LNG koncernu Novatek pod Petersburgiem. A od trzech dni ogień trawi największą na południu rosyjską rafinerię. Strażacy nie mogą go ugasić.

Publikacja: 24.08.2025 16:30

Pracownicy Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych usuwają gruz w miejscu wybuchu w zakładzie produkcyj

Pracownicy Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych usuwają gruz w miejscu wybuchu w zakładzie produkcyjnym w obwodzie riazańskim.

Foto: REUTERS

Iwona Trusewicz

W terminalu Novateku w bałtyckim porcie Ust-Ługa pod Petersburgiem wybuchł pożar w wyniku upadku odłamków bezzałogowych statków powietrznych (BSP), poinformował w niedzielę rano Aleksandr Drozdenko gubernator obwodu leningradzkiego na swoim kanale w Telegramie.

Ważny terminal LNG na Bałtyku zniszczony

„Rano 24 sierpnia nad portem Ust-Ługa zniszczono 10 BSP. Odłamki drona spowodowały pożar w terminalu koncernu Novatek”.

Kompleks Novateku do frakcjonowania i przeładunku stabilnego kondensatu gazowego (SGC) o wydajności do 9 mln ton rocznie, wytwarza lekką i ciężką benzynę, naftę, frakcję oleju napędowego oraz składnik paliwa okrętowego (olej opałowy). Produkty gotowe eksportowane są drogą morską, a ich sprzedaż zasila wojenny budżet Kremla.

Według danych spółki, w pierwszym półroczu 2025 roku objętość przetworzonego w kompleksie kondensatu wyniosła 4,2 mln ton.

Czytaj więcej

Tajemniczy pożar rafinerii w Krasnodarze. Miasto spowija dym
Ropa
Tajemniczy pożar rafinerii w Krasnodarze. Miasto spowija dym
Reklama
Reklama

Pracownicy płonącej rafinerii zamknięci w zakładzie

Jeszcze trudniejsza sytuacja jest w obwodzie rostowskim. Tam po atakach ukraińskich dronów, od trzech dni płonie rafineria ropy naftowej w Nowoszachtińsku – jedna z największych w południowej Rosji. Świadczą o tym zdjęcia satelitarne serwisu NASA Firms, pisze portal Astra.

Mieszkańcy nie opuszczają domów. Z powodu dymu z pożaru trudno oddychać – informują mieszkańcy w komentarzach na portalu mera miasta Siergieja Bondarienki. Rodziny pracowników rafinerii skarżą się, że pracownicy zakładów nie zostali wypuszczeni do domów, ale wciąż przebywają na terenie płonącego zakładu. Emituje on ogromne ilości CO2 i innych gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Bez masek tlenowych obecnym na terenie grożą zatrucia i przewlekłe choroby, piszą ludzie. Rosyjskie władze, jak mają w zwyczaju, lekceważą apele tzw. zwykłych obywateli.

W piątek Bondarienko poinformował, że według wyników badań zawartość dwutlenku azotu, tlenku węgla i innych substancji w powietrzu otaczającym płonącą rafinerię „spełnia normy”.

W sobotę po południu mer podkreślił, że trwa akcja gaśnicza i nazwał sytuację „trudną”. Mer poinformował również, że do sobotniego wieczora, ze względu na „zmianę kierunku wiatru”, sytuacja wraz ze wzrostem stężenia niebezpiecznych substancji w powietrzu „może się pogorszyć”.

Brakuje wody do gaszenia, miejski wodociąg przekierowany do pożaru

Tymczasem strażakom brakuje wody do gaszenia. W pobliskim mieście Krasny Sulin, liczącym 35 tysięcy mieszkańców, przerwano dostawy wody na miejskie potrzeby. Jak wyjaśniły władze ma to „pomóc w rozwiązaniu sytuacji awaryjnej w jednym z przedsiębiorstw w Nowoszachtyńsku”.

„Dostawy wody zostaną przywrócone po napełnieniu zbiorników pożarowych do wymaganego poziomu i przeprowadzeniu próby ciśnieniowej sieci wodociągowej” – powiedziała Antonina Pszenicznaja mer miasta.

Reklama
Reklama

Ukraiński kanał Exilenova+ publikuje nagranie pożaru w rafinerii ropy naftowej w Nowoszachtińsku, gdzie widoczny jest duży słup ognia, który, jak twierdzi źródło, pochłania już kolejny zbiornik z paliwem.

Rafineria w Nowoszachtińsku pracuje od 2009 roku i ma 1,7 proc. udziału w całkowitej rafinacji ropy w Rosji. Rocznie produkuje 5,6 mln ton produktów naftowych. Ukraińskie drony po raz pierwszy zaatakowały rafinerię w czerwcu 2022 roku. Ostatni nalot, który spowodował pożar, miał miejsce w nocy 21 sierpnia.

Rafineria w Nowoszachtińsku jest siódmą rafinerią zaatakowaną przez drony od początku miesiąca. W wyniku serii ataków co najmniej cztery duże rafinerie – Nowokujbyszewska, Wołgogradzka, Saratowska i Samara – całkowicie wstrzymały produkcję. Rafineria Rosnieftu w Riazaniu, która dostarcza paliwo do Moskwy i regionu, wstrzymała produkcję o połowę.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Klęski Żywiołowe Pożary terminal LNG Rosjanie rafineria

W terminalu Novateku w bałtyckim porcie Ust-Ługa pod Petersburgiem wybuchł pożar w wyniku upadku odłamków bezzałogowych statków powietrznych (BSP), poinformował w niedzielę rano Aleksandr Drozdenko gubernator obwodu leningradzkiego na swoim kanale w Telegramie.

Ważny terminal LNG na Bałtyku zniszczony

Pozostało jeszcze 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Naftociąg Przyjaźń
Ropa
Naftociąg Przyjaźń stanął. Spokój na Słowacji, histeria na Węgrzech
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Prezydent USA Donald Trump po spotkaniu na Alasce z Władimirem Putinem mówił o możliwych cłach odwet
Ropa
Donald Trump: Nie będzie karnych ceł na Chiny za zakup rosyjskiej ropy. Na razie
Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto
Ropa
Węgierski minister słownie napadł na Ukrainę. Zareagowali internauci
Rosja zarabia coraz mniej na ropie. Co przyniosą kolejne lata?
Ropa
Rosja zarabia coraz mniej na ropie. Co przyniosą kolejne lata?
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
OPEC+ planuje zwiększyć wydobycie ropy
Ropa
OPEC+ zwiększa wydobycie ropy: decyzja związana z presją USA na Indie
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Materiał Promocyjny
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Reklama
Reklama
e-Wydanie