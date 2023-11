Komisja Europejska pozwoli na kolejne mrożenie cen energii

W opublikowanym stanowisku, Komisja proponuje ograniczone przedłużenie o 3 miesiące przepisów umożliwiających państwom członkowskim dalsze przyznawanie ograniczonych kwot pomocy wraz z pomocą mającą zrekompensowanie wysokich cen energii do 31 marca 2024 r.

Reklama

Reklama

Ma to umożliwić państwom członkowskim – jeśli same ocenią to za potrzebne – wydłużenie programów wsparcia i „zagwarantuje, że przedsiębiorstwa w dalszym ciągu dotknięte kryzysem nie zostaną odcięte od niezbędnego wsparcia w nadchodzącym zimowym okresie grzewczym”.

Czytaj więcej Ceny Energii Będzie mrożenie cen prądu i gazu, ale nie na cały rok Koalicja, która będzie tworzyła nowy rząd, ma propozycję zamrożenia cen prądu na sześć miesięcy przyszłego roku oraz cen gazu na cały 2024 r. - zapowiedział doradca Donalda Tuska i przyszły poseł Platformy Obywatelskiej (PO) Andrzej Domański.

Państwa członkowskie mogą więc dalszym ciągu zapewniać wsparcie, pokrywając część dodatkowych kosztów energii ale jedynie w przypadku, gdy ceny energii znacznie przekraczają poziomy sprzed kryzysu. Projekt wniosku Komisji przesłany został państwom członkowskim.

Tymczasem ceny energii kluczowych kontraktów rocznych na 2024 r. tanieją. Średnia cena kontraktu rocznego wyniosła w październiku 2023 r. 600,13 zł/MWh, co stanowi spadek o 29,07 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu br. W tym samym okresie rok wcześniej ta cena dla kontraktu rocznego wynosiła 1076,58 zł/MWh. Na rynku gazu, kontrakty na przyszły rok też spadają. Średnia cena wyniosła w październiku br. 251,45 zł/MWh, czyli o 7,03 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny kontraktu we wrześniu br. To także znacznie mniej niż w październiku 2022 r., kiedy roczny kontrakt na dostawy gazu wyceniany był na 805,35 zł/MWh.