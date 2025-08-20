Kryzys paliwowy w Rosji. Rekordowa drożyzna i braki na stacjach

Wcześniej źródła Reutersa informowały, że w wyniku ataków ukraińskich dronów z 13 i 14 sierpnia zakłady w Wołgogradzie całkowicie wstrzymały rafinację ropy. Według danych handlowców w minionym roku rafineria w Wołgogradzie przerobiła 13,7 mln ton ropy naftowej, co stanowi 5,1 proc. rosyjskiej produkcji rafineryjnej. Zakład wyprodukował 1,9 mln ton benzyny silnikowej (4,3 proc. produkcji benzyny silnikowej w Federacji Rosyjskiej), 6 mln ton oleju napędowego (6,9 proc.) i 0,8 mln ton oleju opałowego (1,9 proc.).

Z powodu braku benzyny w co najmniej dwóch regionach Rosji wprowadzono kartki na paliwo. Jest ono sprzedawane wyłącznie przedsiębiorstwom i instytucjom. W związku z tym na Krymie benzyna AI-95 zniknęła z większości stacji benzynowych, a na tych, gdzie jest jeszcze dostępna, sprzedaż odbywa się głównie na kartki (lub za łapówki – o czym nikt oficjalnie nie wspomina). W Kraju Zabajkalskim AI-95 całkowicie zniknęła ze sprzedaży.

Według Kremla kryzysu paliwowego nie ma

Co na to reżim? Zapewnia obywateli, którzy stoją w kilometrowych kolejkach po paliwo, że „sytuacja jest pod kontrolą”. Według ministerstwa energii, na rynku pojawiła się „wystarczająca podaż wszystkich rodzajów i marek paliw, krajowe zapasy benzyny rosną i nie występują żadne trudności logistyczne”. Do tego urzędnicy zapewniają, że „wielkości produkcji, których brakuje «z powodu remontów w rafineriach», są rekompensowane «ogólnym wzrostem przerobu ropy naftowej». Skąd ma się pojawić wzrost przy co najmniej pięciu niepracujących rafineriach? – tego już Kreml obywatelom nie wyjaśnia.

Źródła Reutersa zauważają, że zagrożenie niedoborami benzyny utrzymuje się w Rosji pomimo zakazu jej eksportu. To dlatego, że wielkość eksportowanej benzyny komercyjnej jest zbyt mała, aby stworzyć nadwyżkę podaży w kraju. Od początku sierpnia nie było żadnych dostaw paliw silnikowych z rafinerii na eksport przez porty rosyjskie. W pierwszych dwóch tygodniach lipca Rosja ograniczyła eksport benzyny koleją przez porty i przejścia graniczne o 23 proc. w ujęciu miesięcznym do około 91 tys. ton.

Paliwa z Chin na rosyjskich stacjach

Jest jeszcze jeden niezwykle istotny powód kłopotów z paliwami na rosyjskim rynku. Pożera je wojna Putina. Danych o tym, ile paliwa idzie na rozpętaną wojnę, nigdzie jednak się nie publikuje. W połączeniu ze skutecznymi atakami Ukrainy na rafinerie i magazyny paliw, tworzy to potężną dziurę na paliwowym rynku Rosji. A to z kolei powoduje skokowy wzrost cen.