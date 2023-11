Hurtowe ceny gazu i prądu spadają rok do roku

W październiku br. miały miejsce wzrosty obrotów energią elektryczną na TGE – zarówno na rynku spot (zakupy z dostawą na dzień następny), jak i terminowym (z dostawą na rok przyszły). W ujęciu miesięcznym łączne obroty tym towarem wzrosły o 4,9 proc., zaś rok do roku aż o 70,7 proc. Wielkość obrotu energią elektryczną na TGE wyniosła w październiku 2023 r. 13 721 898 MWh. Taka skala wzrostu wynika z faktu, że w ub. roku kupujący – przez bardzo wysokie ceny – odkładali zakupy na kolejne miesiące. W tym roku jest inaczej i handel wraca do normy sprzed kryzysu energetycznego.

Prąd tanieje

Widać to także po spadających z miesiąca na miesiąc cenach. Średnia cena na rynku spot ukształtowała się w październiku br. na poziomie 458,76 zł/MWh i jest to spadek o 72,03 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Rok wcześniej było to 646,32 zł/MWh. Nie inaczej jest także na rynku terminowym z dostawą w 2024 r. Średnia cena kontraktu rocznego wyniosła w październiku 2023 r. 600,13 zł/MWh, co stanowi spadek o 29,07 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu br. W analogicznym okresie rok wcześniej ta cena dla kontraktu rocznego wynosiła 1 076,58 zł/MWh.

Wahania cen gazu

Na rynku gazu ziemnego zawarto w październiku 2023 r. transakcje o wolumenie 10 465 822 MWh, co stanowi wzrost rok do roku o 0,9 proc. Inaczej niż na rynku energii elektrycznej ceny błękitnego paliwa rosną. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na rynku dnia bieżącego ukształtowała się na poziomie 208,91 zł/MWh i jest o 30,81 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Rok wcześniej było to 350,13 zł/MWh. Z kolei na rynku z dostawą na rok przyszły, średnia cena wyniosła w październiku br. 251,45 zł/MWh, czyli o 7,03 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu br. To znacznie mniej niż w październiku 2022 r., kiedy roczny kontrakt na dostawy gazy wyceniany był na 805,35 zł/MWh.

Kontrakty roczne zarówno dla prądu i gazu stanowią bazę, do oceny wniosków taryfowych dla gospodarstw domowych na przyszły rok, które z końcem października spłynęły do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Te w przypadku energii elektrycznej wahają się - wedle nieoficjalnych informacji - między blisko 800 zł a ok. 900 zł za MWh.