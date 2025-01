Centrum Informacyjne Rządu zdecydowało o przekazaniu środków na projekt budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. W latach 2025-2030 na wsparcie tej strategicznej inwestycji energetycznej, spółka Polskie Elektrownie Jądrowe otrzyma 60,2 mld zł. - To kluczowy element z punktu widzenia inwestycyjnego - czytamy w komunikacie. To wsparcie musi jeszcze uzyskać zgodę Komisji Europejskiej. proces notyfikacyjny ruszył z końcem 2024 r. i ma potrwać do końca tego roku.

Reklama

Elektrownia jądrowa, która realizowana będzie na Pomorzu. Inwestycja ma osiągać moc elektryczną do 3750 MWe, podkreślono. - Skarb Państwa jest zaangażowany w realizację budowy elektrowni w roli bezpośredniego inwestora oraz gwaranta wierzytelności innych kredytodawców. Założony model przewiduje, że inwestycja ma zostać sfinansowana w 30 proc. z kapitału własnego i w 70 proc. z kapitału obcego. Finansowanie zewnętrzne będzie zaciągane po wniesieniu wkładu własnego - czytamy dalej.

Czytaj więcej Atom Znamy ostateczną kwotę, jaką Polska wyda na swoją pierwszą elektrownię jądrową Po latach oczekiwań poznaliśmy oficjalną cenę budowy elektrowni jądrowej. Dotąd byliśmy skazani na szacunki. Oszacowanie tej kwoty, która budzi wiele kontrowersji, bo wynosi 192 mld zł. Oznacza też jednak, że prace nad finansowaniem przyspieszyły.

Najważniejsze rozwiązania

Rząd przekaże środki na część kapitałową projektu budowy elektrowni jądrowej. W latach 2025-2030 będzie to 60,2 mld zł. Wsparcie będzie przeznaczone na przygotowanie i realizację inwestycji. Środki będą przekazywane w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, poprzez wnoszenie wkładu pieniężnego.Możliwe będzie także podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego – skarbowych papierów wartościowych. Pozostała kwota dotycząca finansowania elektrowni jądrowej zostanie pozyskana z instytucji finansowych. Chodzi przede wszystkim o zagraniczne instytucje, które wspierają eksport wywodzących się z państw dostawców sprzętu, w tym agencji kredytów eksportowych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.