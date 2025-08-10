Reklama

Armenia skręca na Zachód. Dostanie reaktory atomowe z USA

Jedyna ormiańska siłownia jądrowa liczy pół wieku i kończy żywot za rok. Stany Zjednoczone są gotowe podzielić się z Armenią technologiami modułowych elektrowni jądrowych. Rosatom nie dostanie kontraktu.

Publikacja: 10.08.2025 13:56

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

Poinformował o tym premier Armenii Nikol Paszynian po powrocie ze spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Oba kraje podpisały trzy memoranda: dotyczące armeńskiego projektu odblokowania regionalnych połączeń transportowych „Skrzyżowanie Świata”, rozwoju sfery technologicznej i sztucznej inteligencji oraz rozwoju sektora energetycznego.

Stara elektrownia jądrowa w Armenii zamknięta i znów otwarta

Memorandum w sprawie energetyki przewiduje rozwój współpracy w zakresie najnowszych technologii oraz wprowadzenia w Armenii technologii magazynowania energii. „Jesteśmy zainteresowani technologiami modułowych elektrowni jądrowych, a ten dokument potwierdza gotowość USA do dzielenia się tymi technologiami z Armenią i współpracy w tym kierunku” – powiedział Paszynian.

Armenia ma jedną elektrownię jądrową z dwoma blokami energetycznymi z reaktorami odpornymi na trzęsienia ziemi WWER-440 (zaprojektowane w ZSRR, wyprodukowane w zakładach Skoda w Czechosłowacji) Została zbudowana w latach 1969–1977 na terytorium ormiańskiej republiki sowieckiej w pobliżu miasta Metsamor. Pierwszy blok energetyczny elektrowni oddano do eksploatacji w grudniu 1976 roku, drugi – w styczniu 1980 roku. Elektrownia została zamknięta w marcu 1989 roku po trzęsieniu ziemi w Spitaku, ale drugi blok energetyczny ponownie ruszył w listopadzie 1995 roku. Jego modernizację przeprowadził Rosatom. Została ukończona w 2021 roku.

Rosatom chce zbudować nową siłownię w Armenii

Żywotność obecnego bloku elektrowni jądrowej została przedłużona do 2026 roku. Rząd Armenii przyjął rezolucję o rozpoczęciu procesu przedłużania eksploatacji armeńskiej elektrowni jądrowej do 2036 roku. W grudniu 2023 roku operator ormiańskiej siłowni podpisał umowę ramową z Rusatom Service (należy do Rosatomu). Zakładała, że to Rosjanie przedłużą żywotność drugiego bloku energetycznego armeńskiej elektrowni jądrowej.

26 marca, podczas forum Atomexpo 2024 w Soczi, strony podpisały umowę na dostawę sprzętu i modernizację systemu chłodzenia komory reaktora bloku energetycznego elektrowni jądrowej. Rosjanie bardzo też chcą postawić Armenii nową siłownię jądrową. Zwyczajowo robią to w ubogich krajach na własny koszt, by później przez dziesięciolecia zarządzać obiektem i mieć kluczowy wpływ na energetykę danego państwa.

Tak było w wypadku Armenii. Podczas forum w Soczi pierwszy zastępca szefa Rosatomu – dyrektor ds. rozwoju i biznesu międzynarodowego Kirył Komarow zaznaczył, że państwowa korporacja jest gotowa zrealizować zamówienie Armenii na nową elektrownię jądrową o dowolnej mocy. I że rozmowy w tej sprawie już trwają.

Jednak we wrześniu 2024 roku premier Paszynian poinformował, że Erywań podjął strategiczną decyzję o budowie modułowej elektrowni jądrowej, dodając, że technologie tego typu są rozwijane m.in. we Francji i Korei Południowej. Jednocześnie podkreślił, że to Stany Zjednoczone poczyniły w tym zakresie „większy postęp”.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Armenia Rosatom USA energetyka jądrowa

