O zakończonych pracach, których celem była wstępna analiza możliwości budowy elektrowni jądrowej w regionie Bełchatowa poinformował na platformie X Dariusz Marzec, prezes PGE.

"Zakończyliśmy pierwszy etap prac, których celem była wstępna analiza możliwości budowy elektrowni jądrowej w regionie Bełchatowa. Prace analityczne, obejmujące przegląd archiwalnych danych geologicznych i środowiskowych, wskazują, że region ten może spełniać kryteria wymagane do realizacji takiej inwestycji. Wyniki te otwierają drogę do prowadzenia dalszych, pogłębionych badań terenowych" – napisał na platformie X Dariusz Marzec, prezes PGE.

"Planujemy rozpoczęcie kolejnego etapu prac badawczych, obejmującego m.in. przygotowanie studium wody chłodzącej oraz wykonanie pierwszych odwiertów w celu rozpoznania lokalnych warunków geologicznych. Wszystkie analizy i badania są prowadzone w sposób technologicznie neutralny" – dodał.

Pierwszy etap prac został zrealizowany dla PGE przez krakowską AGH, Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (Katowice), Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (Warszawa) oraz Poltegor-Instytut – Instytut Górnictwa Odkrywkowego (Wrocław).