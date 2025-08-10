Reklama

Bełchatów z drugą elektrownią jądrową? Zakończono prace badawcze

Zakończono pierwszy etap prac dotyczących wstępnej analizy możliwości budowy elektrowni jądrowej w regionie Bełchatowa. Ta lokalizacja jest jedną z dwóch potencjalnych lokalizacji przy ew. budowie drugiej elektrowni jądrowej.

Publikacja: 10.08.2025 09:38

Bełchatów z drugą elektrownią jądrową? Zakończono prace badawcze

Foto: Adobe Stock

Bartłomiej Sawicki

O zakończonych pracach, których celem była wstępna analiza możliwości budowy elektrowni jądrowej w regionie Bełchatowa poinformował na platformie X Dariusz Marzec, prezes PGE.

"Zakończyliśmy pierwszy etap prac, których celem była wstępna analiza możliwości budowy elektrowni jądrowej w regionie Bełchatowa. Prace analityczne, obejmujące przegląd archiwalnych danych geologicznych i środowiskowych, wskazują, że region ten może spełniać kryteria wymagane do realizacji takiej inwestycji. Wyniki te otwierają drogę do prowadzenia dalszych, pogłębionych badań terenowych" – napisał na platformie X Dariusz Marzec, prezes PGE.

"Planujemy rozpoczęcie kolejnego etapu prac badawczych, obejmującego m.in. przygotowanie studium wody chłodzącej oraz wykonanie pierwszych odwiertów w celu rozpoznania lokalnych warunków geologicznych. Wszystkie analizy i badania są prowadzone w sposób technologicznie neutralny" – dodał.

Pierwszy etap prac został zrealizowany dla PGE przez krakowską AGH, Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (Katowice), Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (Warszawa) oraz Poltegor-Instytut – Instytut Górnictwa Odkrywkowego (Wrocław).

Plany na atom PGE

Prezes Marzec wskazał, że zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej decyzję o wyborze technologii dla drugiej polskiej elektrowni jądrowej podejmie polski rząd.

W opublikowanej niedawno strategii do 2035 roku w obszarze energetyki jądrowej PGE przewiduje wydatki rzędu kilkuset milionów złotych wyłącznie na przeprowadzenie niezbędnych badań i analiz w trzech potencjalnych lokalizacjach – Bełchatowie, Turowie i ewentualnie w Koninie.

W ubiegłym tygodniu resort przemysłu skierował do konsultacji projekt aktualizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), według którego rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku elektrowni jądrowej na Pomorzu ma nastąpić w 2036 r.

Pod kątem inwestycyjnym PGE rozważa budowę małego reaktora jądrowego w Turowie na miejscu działającej tam obecnie elektrowni na węgiel brunatny. 

Czytaj więcej

Prezes PGE GiEK, Jacek Kaczorowski
Atom
Bełchatów drugą lokalizacją atomu? Geologia i brak wody mają nie być problemem

Kiedy druga polska elektrownia jądrowa?

Pod drugą elektrownię jądrową (EJ2) w Polsce wytypowano te same lokalizacje, co w „Programie polskiej energetyki jądrowej” (PPEJ) z 2014 r. oraz z 2020 r. Spośród nich, po przeprowadzeniu niezbędnych analiz, zostanie wybrana ostateczna lokalizacja EJ2. Szczególnie atrakcyjne są miejsca, w których obecnie znajdują się duże elektrownie systemowe: Bełchatów oraz Konin. Opcje rezerwowe to Kozienice i Połaniec. Pod drugi atom zostanie wybrana jedna z tych czterech lokalizacji.

Harmonogram prac dla drugiej elektrowni jądrowej przewiduje przeprowadzenie wstępnego przeglądu lokalizacji w tym roku, a także wstępnego dialogu z potencjalnymi dostawcami technologii. W 2027 r. ma dojść do wyboru lokalizacji i dostawcy technologii, który ma być jednocześnie partnerem przy tym projekcie. Wówczas ma także dojść do ustalenia modelu biznesowego oraz wystąpienia z wnioskiem notyfikacyjnym do Komisji Europejskiej (zgoda na pomoc publiczną). W 2031 r. ma zostać wydane zezwolenie na budowę, a rozpoczęcie prac zaplanowano na 2032 r. Osiem lat później miałby zostać oddany do użytku pierwszy reaktor drugiej elektrowni. Kolejne dwa byłyby oddawane do użytku co roku.

Źródło: rp.pl

Firmy Polska Grupa Energetyczna (PGE) Energetyka Energia atomowa Energetyka zawodowa

