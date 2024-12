Bruksela rusza z notyfikacją pomocy publicznej dla polskiego atomu. Padła kwota

Inne założenie to udzielenie gwarancji Skarbu Państwa pokrywających 100 proc. finansowania dłużnego. Głównym źródłem finansowania dłużnego elektrowni jądrowej będą agencje kredytów eksportowych, w tym przede wszystkim amerykański Export-Import Bank of the United States, a w zakresie uzupełniającym również inne polskie i zagraniczne instytucje finansowe. Finansowanie podstawią także Francuzi i Kanadyjczycy, co daje łącznie kwotę ok. 95 mld zł.

Ponadto przewiduje się objęcie fazy eksploatacji elektrowni jądrowej wsparciem cenowym w postaci dwukierunkowego kontraktu różnicowego. Rolą zaprojektowanego kontraktu różnicowego jest z jednej strony zapewnienie spółce stabilnych przychodów, a z drugiej ochrona odbiorców energii elektrycznej w przypadku wystąpienia na rynku wysokich cen.

Otrzymanie akceptacji Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy publicznej jest warunkiem przekazania spółce Polskie Elektrownie Jądrowe środków niezbędnych do realizacji kolejnych faz projektu, w tym podpisania kompleksowej umowy EPC (na budowę elektrowni) oraz zamówienia kluczowych komponentów, w tym w szczególności elementów o długim czasie dostawy.