Rosatom testuje unikalny reaktor jądrowy. Wielkie korzyści, ale i koszty

Jak wyjaśniają eksperci, takie instalacje będą miały szereg zalet, w tym zwiększone bezpieczeństwo, ponieważ ze względu na swoje cechy technologiczne nie mogą tam wystąpić poważne awarie. Ponadto takie reaktory nie wymagają wytwarzania tradycyjnych elementów paliwowych.

Rosatom planuje pierwsze uruchomienie przemysłowego reaktora nowego typu „po 2030 roku”.

Bezpieczny, nieduży i bez odpadów

Naukowcy z amerykańskiego Brigham Young University opracowali reaktor, który wykorzystuje stopioną sól (ang. molten salt) zamiast tradycyjnych prętów paliwowych.

Jak wyjaśnił jeden z pracujących nad nową technologią naukowców - prof. Matthew Memmoth - wszystkie radioaktywne produkty reakcji jądrowej rozpuszczą się w soli, z uwagi na jej wysoką temperaturę topnienia wynoszącą 550 st. C.

W ten sposób dużo łatwiej można doprowadzić sól do stanu stałego, co wyeliminuje stopienie reaktora. Do tego można odzyskać wiele cennych pierwiastków, jak molibden-99, kobalt-60, złoto, platynę, neodym, a nawet tlen i wodór.

Można też ponownie całkowicie oczyścić sól i ponownie ją wykorzystać. To oznacza, że w procesie nie powstają żadne zużyte paliwa jądrowe. Amerykanie podkreślają, że elektrownia z reaktorem MSR zajmie niewielki obszar. Mały reaktor opracowany przez Brigham Young University mógłby zapewnić energię dla tysiąca gospodarstw domowych.