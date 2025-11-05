Aktualizacja: 05.11.2025 22:17 Publikacja: 05.11.2025 21:31
Węgierska elektrownia atomowa Paks
Projekt elektrowni jądrowej Paks II na Węgrzech otrzymał dodatkową licencję na rozpoczęcie budowy, poinformował w środę rosyjski koncern Rosatom.
„Węgierski Urząd Energii Atomowej wydał pozwolenia na wylanie pierwszej warstwy betonu i budowę wysp jądrowych dla bloku nr 5” – czytamy w oświadczeniu. Rosatom informuje, że rozpoczęcie budowy planowane jest na luty 2026 roku.
„Wydana licencja, oprócz głównej z 2022 roku, potwierdza zgodność projektu z najsurowszymi międzynarodowymi, europejskimi i krajowymi wymogami bezpieczeństwa jądrowego” – zapewnia Rosatom.
Jedyna węgierska elektrownia jądrowa Paks znajduje się 100 kilometrów od Budapesztu i pięć kilometrów od miasta Paks. Wytwarza ponad 45 proc. prądu zużywanego na Węgrzech, a wraz z planowanym uruchomieniem dwóch nowych bloków, udział ten, według władz węgierskich, ma sięgnąć 70 proc.
Paks II to pierwszy rosyjski projekt w Unii Europejskiej, gdzie zastosowane zostaną rosyjskie bloki energetyczne WWER-1200 generacji III+. Dotychczas takie reaktory pracują jedynie w Rosji (cztery bloki) i w Ostrówcu na Białorusi tuż przy granicy z Litwą. Mają też być w budowanej przez Rosjan siłowni Akkuyu w Turcji i jak zapewnia Rosatom „w kilku innych krajach”, ale nie wiadomo, w których dokładnie.
Elektrownia zostanie zbudowana w systemie „pod klucz”. Nowe rosyjskie bloki energetyczne mają gwarantowany okres eksploatacji wynoszący 60 lat. Rosatom wyjaśnił, że udział lokalnych podwykonawców w projekcie może sięgnąć 40 proc. (źródła węgierskie podawały liczbę 94 firm, które będą zaangażowane w budowę). Oprócz rosyjskich i wiodących węgierskich wykonawców, w projekcie uczestniczyć też mają firmy z Europy, Azji i obu Ameryk, ale które konkretnie? Tu też nazwy nie padają.
W maju 2023 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w umowach dotyczących budowy i finansowania projektu elektrowni. Bruksela nie zgodziła się, by to Rosatom zapłacił za szacowaną na ok. 12 mld euro inwestycję, w zamian za co zyskałby wpływ na ceny energii na Węgrzech przez dziesięciolecia. Nie powiodła się też próba dofinansowania z pieniędzy publicznych.
We wrześniu 2025 r. na wniosek Austrii Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uchylił wcześniejszą zgodę Komisji Europejskiej na przekazanie z węgierskiego budżetu 2,5 mld euro dla Paks II. Według oceny sędziów jest to niedozwolona pomoc publiczna.
Skąd więc Viktor Orbán weźmie 12 mld euro? Zaciągnie pożyczkę w Rosji.
