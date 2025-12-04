Reklama

Turcja żegna Gazprom i sięgnie po zamrożone aktywa Rosji

Turcja przedłużyła kontrakt gazowy z Gazpromem o rok. Zwiększa import gazu z USA, Iranu, Turkmenistanu. Ankara chce też wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa do sfinansowania budowy elektrowni jądrowej Akkuyu.

Publikacja: 04.12.2025 13:09

Foto: Kerem Uzel/Bloomberg

Iwona Trusewicz

Państwowa turecka spółka gazowa BOTAS przedłużyła kontrakt z Rosją, poinformował Alparslan Bayraktar, turecki minister energii.

– Turcja przedłużyła o rok kontrakty na rosyjski gaz o łącznej wielkości 22 mld metrów sześciennych, wygasające z końcem 2025 r. Teraz rozważamy inwestycje w produkcję gazu w Stanach Zjednoczonych. Dostawy od Gazpromu będą kontynuowane w przyszłym roku, ale koncentrujemy się na perspektywie krótkoterminowej, około roku – powiedział Bayraktar.

Gdzie Turcja kupuje gaz?

Turcja to ostatni duży importer rosyjskiego gazu w Europie. Kraj odchodzi od kupowania surowca w Rosji na rzecz gazu rurociągowego z Iranu, Turkmenistanu i Azerbejdżanu oraz LNG od różnych dostawców spoza Rosji. Turecki minister poinformował, że Ankara podpisała jednocześnie szereg długoterminowych umów na dostawy LNG, przewidując nadpodaż na rynku globalnym w nadchodzących latach. Większość nowych dostaw gazu skroplonego będzie pochodzić ze Stanów Zjednoczonych.

Turcja negocjuje również umowę na import 10 mld metrów sześciennych gazu z Iranu, która wygasa w lipcu 2026 r. – powiedział minister energii, dodając, że omawiane jest też zwiększenie importu turkmeńskiego gazu przez Iran.

Czytaj więcej

Turkmenistan wchodzi w buty Gazpromu. Zwiększa wydobycie gazu
Gaz
Turkmenistan wchodzi w buty Gazpromu. Zwiększa wydobycie gazu
Bayraktar poinformował, że Turcja planuje zainwestować w produkcję gazu w Stanach Zjednoczonych, aby zabezpieczyć swoje zobowiązanie do zakupu do 1500 ładunków LNG z USA w ciągu 15 lat.

– Aby zabezpieczyć naszą pozycję i stworzyć kompletny łańcuch wartości, rozważamy inwestycje w wyższym segmencie produkcyjnym na rynku amerykańskim – powiedział Bayraktar. Dlatego państwowa turecka spółka TPAO prowadzi rozmowy z amerykańskimi gigantami energetycznymi, w tym Chevron i Exxon, a umowa może zostać zawarta już w styczniu.

– W związku z nowymi planami Turcja zamierza w najbliższych latach kupić dwa nowe pływające terminale LNG, aby zwiększyć swoje możliwości odbioru skroplonego gazu ziemnego – ogłosił minister.

 Problemy Rosatomu w Turcji

Kolejną sprawą są problemy Rosatomu, który buduje pierwszą turecką siłownię jądrową Akkuyu. Rosjanie przestali płacić zatrudnionym tam firmom podwykonawczym, a także własnym pracownikom, od kiedy sankcje Zachodu odcięły Gazprombank od międzynarodowego rynku. Turcja mediuje więc teraz z JP Morgan o odmrożenie znajdujących się tam 2 mld dol.

Czytaj więcej

Tak Rosatom buduje Turcji elektrownię jądrową. Zastraszanie, groźby, brak wypłat
Atom
Tak Rosatom buduje Turcji elektrownię jądrową. Zastraszanie, groźby, brak wypłat

– Te pieniądze mogłyby zostać przeznaczone na dokończenie budowy elektrowni jądrowej Akkuyu – wyjaśnił minister.

Ankara planuje również budowę dwóch kolejnych reaktorów jądrowych w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej z atomu. Rozmawia już o tym, ale nie z Rosjanami, lecz z południowokoreańską firmą KEPCO i kanadyjską firmą AtkinsRealis.

Według ministra Bayraktara amerykańska firma Westinghouse również wyraziła zainteresowanie udziałem w drugim projekcie wspólnie z KEPCO.

Inwestorów finansowych tureckie władze chcą znaleźć na Bliskim Wschodzie, m.in. w Emirates Nuclear Energy Company ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

e-Wydanie
