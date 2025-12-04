Aktualizacja: 04.12.2025 16:40 Publikacja: 04.12.2025 13:09
Foto: Kerem Uzel/Bloomberg
Państwowa turecka spółka gazowa BOTAS przedłużyła kontrakt z Rosją, poinformował Alparslan Bayraktar, turecki minister energii.
– Turcja przedłużyła o rok kontrakty na rosyjski gaz o łącznej wielkości 22 mld metrów sześciennych, wygasające z końcem 2025 r. Teraz rozważamy inwestycje w produkcję gazu w Stanach Zjednoczonych. Dostawy od Gazpromu będą kontynuowane w przyszłym roku, ale koncentrujemy się na perspektywie krótkoterminowej, około roku – powiedział Bayraktar.
Turcja to ostatni duży importer rosyjskiego gazu w Europie. Kraj odchodzi od kupowania surowca w Rosji na rzecz gazu rurociągowego z Iranu, Turkmenistanu i Azerbejdżanu oraz LNG od różnych dostawców spoza Rosji. Turecki minister poinformował, że Ankara podpisała jednocześnie szereg długoterminowych umów na dostawy LNG, przewidując nadpodaż na rynku globalnym w nadchodzących latach. Większość nowych dostaw gazu skroplonego będzie pochodzić ze Stanów Zjednoczonych.
Turcja negocjuje również umowę na import 10 mld metrów sześciennych gazu z Iranu, która wygasa w lipcu 2026 r. – powiedział minister energii, dodając, że omawiane jest też zwiększenie importu turkmeńskiego gazu przez Iran.
Czytaj więcej
Największy producent gazu w Azji Środkowej zwiększa wydobycie. W tym roku będzie to 80 mld m3 gaz...
Bayraktar poinformował, że Turcja planuje zainwestować w produkcję gazu w Stanach Zjednoczonych, aby zabezpieczyć swoje zobowiązanie do zakupu do 1500 ładunków LNG z USA w ciągu 15 lat.
– Aby zabezpieczyć naszą pozycję i stworzyć kompletny łańcuch wartości, rozważamy inwestycje w wyższym segmencie produkcyjnym na rynku amerykańskim – powiedział Bayraktar. Dlatego państwowa turecka spółka TPAO prowadzi rozmowy z amerykańskimi gigantami energetycznymi, w tym Chevron i Exxon, a umowa może zostać zawarta już w styczniu.
– W związku z nowymi planami Turcja zamierza w najbliższych latach kupić dwa nowe pływające terminale LNG, aby zwiększyć swoje możliwości odbioru skroplonego gazu ziemnego – ogłosił minister.
Kolejną sprawą są problemy Rosatomu, który buduje pierwszą turecką siłownię jądrową Akkuyu. Rosjanie przestali płacić zatrudnionym tam firmom podwykonawczym, a także własnym pracownikom, od kiedy sankcje Zachodu odcięły Gazprombank od międzynarodowego rynku. Turcja mediuje więc teraz z JP Morgan o odmrożenie znajdujących się tam 2 mld dol.
Czytaj więcej
Rosyjscy robotnicy pracujący przy budowie elektrowni jądrowej Akkuyu w Turcji od maja nie dostają...
– Te pieniądze mogłyby zostać przeznaczone na dokończenie budowy elektrowni jądrowej Akkuyu – wyjaśnił minister.
Ankara planuje również budowę dwóch kolejnych reaktorów jądrowych w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej z atomu. Rozmawia już o tym, ale nie z Rosjanami, lecz z południowokoreańską firmą KEPCO i kanadyjską firmą AtkinsRealis.
Według ministra Bayraktara amerykańska firma Westinghouse również wyraziła zainteresowanie udziałem w drugim projekcie wspólnie z KEPCO.
Inwestorów finansowych tureckie władze chcą znaleźć na Bliskim Wschodzie, m.in. w Emirates Nuclear Energy Company ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ostatni rosyjski gaz może dotrzeć do Wspólnoty najpóźniej do końca października 2027 r. Jeszcze szybciej zniknie...
W erze globalnych niepokojów i geopolitycznych wstrząsów stabilność dostaw energii staje się filarem suwerennośc...
Po sankcjach na Rosję, Stany Zjednoczone o 40 proc. zwiększyły dostawy swojego LNG do Europy. Na rynku zaczyna k...
PGE szykuje się do grudniowej aukcji rynku mocy, która zdecyduje o losie nowych elektrowni gazowych. Jednocześni...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Wilno nie ustaje w pomaganiu walczącej z rosyjską agresją Ukrainie. Pierwsza partia amerykańskiego gazu skroplon...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas