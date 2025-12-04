Państwowa turecka spółka gazowa BOTAS przedłużyła kontrakt z Rosją, poinformował Alparslan Bayraktar, turecki minister energii.

– Turcja przedłużyła o rok kontrakty na rosyjski gaz o łącznej wielkości 22 mld metrów sześciennych, wygasające z końcem 2025 r. Teraz rozważamy inwestycje w produkcję gazu w Stanach Zjednoczonych. Dostawy od Gazpromu będą kontynuowane w przyszłym roku, ale koncentrujemy się na perspektywie krótkoterminowej, około roku – powiedział Bayraktar.

Gdzie Turcja kupuje gaz?

Turcja to ostatni duży importer rosyjskiego gazu w Europie. Kraj odchodzi od kupowania surowca w Rosji na rzecz gazu rurociągowego z Iranu, Turkmenistanu i Azerbejdżanu oraz LNG od różnych dostawców spoza Rosji. Turecki minister poinformował, że Ankara podpisała jednocześnie szereg długoterminowych umów na dostawy LNG, przewidując nadpodaż na rynku globalnym w nadchodzących latach. Większość nowych dostaw gazu skroplonego będzie pochodzić ze Stanów Zjednoczonych.

Turcja negocjuje również umowę na import 10 mld metrów sześciennych gazu z Iranu, która wygasa w lipcu 2026 r. – powiedział minister energii, dodając, że omawiane jest też zwiększenie importu turkmeńskiego gazu przez Iran.