Podczas World Nuclear Exhibition (WNE) 2025 w Paryżu, jednego z najważniejszych światowych wydarzeń w branży jądrowej, EDF ogłosiło zawarcie umów o współpracy z nowymi partnerami przemysłowymi w ramach tworzenia łańcucha dostaw.

Reklama Reklama

Które firmy rozpoczną współpracę?

Porozumienia te mogą posłużyć w przyszłości przy wyborze tych firm jako partnerów przy realizacji projektów jądrowych EDF w Europie, a także — po ewentualnej decyzji dotyczącej realizacji — przy budowie drugiej elektrowni jądrowej. EDF jest jedną z trzech firm, które rozpoczęły dialog techniczny z polskim rządem dotyczący drugiej elektrowni jądrowej.

W obecności prezesa i dyrektora generalnego EDF Bernarda Fontany podpisano umowy o współpracy w zakresie rozwoju technologii EPR na potrzeby zaktualizowanego Polskiego Programu Energetyki Jądrowej z sześcioma polskimi partnerami: Grupą Zarmen, Grupą Przemysłową Baltic, Konstak, ZKS Ferrum, Famet oraz Egis Poland. EDF zapewnia, że poprzez współpracę z polskimi przedsiębiorstwami firma dąży do wzmocnienia zintegrowanego łańcucha dostaw dla europejskiego sektora jądrowego oraz zwiększenia swoich zdolności do konkurencyjnej realizacji nowych projektów jądrowych w kolejnych latach.