Podczas World Nuclear Exibition (WNE) 2025 w Paryżu EDF ogłosiło zawarło umowy o współpracy z nowymi partnerami przemysłowymi
Podczas World Nuclear Exhibition (WNE) 2025 w Paryżu, jednego z najważniejszych światowych wydarzeń w branży jądrowej, EDF ogłosiło zawarcie umów o współpracy z nowymi partnerami przemysłowymi w ramach tworzenia łańcucha dostaw.
Porozumienia te mogą posłużyć w przyszłości przy wyborze tych firm jako partnerów przy realizacji projektów jądrowych EDF w Europie, a także — po ewentualnej decyzji dotyczącej realizacji — przy budowie drugiej elektrowni jądrowej. EDF jest jedną z trzech firm, które rozpoczęły dialog techniczny z polskim rządem dotyczący drugiej elektrowni jądrowej.
W obecności prezesa i dyrektora generalnego EDF Bernarda Fontany podpisano umowy o współpracy w zakresie rozwoju technologii EPR na potrzeby zaktualizowanego Polskiego Programu Energetyki Jądrowej z sześcioma polskimi partnerami: Grupą Zarmen, Grupą Przemysłową Baltic, Konstak, ZKS Ferrum, Famet oraz Egis Poland. EDF zapewnia, że poprzez współpracę z polskimi przedsiębiorstwami firma dąży do wzmocnienia zintegrowanego łańcucha dostaw dla europejskiego sektora jądrowego oraz zwiększenia swoich zdolności do konkurencyjnej realizacji nowych projektów jądrowych w kolejnych latach.
Bernard Fontana, prezes i dyrektor generalny EDF, powiedział, że tegoroczne wydarzenie World Nuclear Exhibition jest okazją do podkreślenia, iż EDF wraz ze swoimi spółkami zależnymi Framatome i Arabelle Solutions dysponuje zasobami i technologią, które pomogą budować przyszłość energetyki jądrowej we Francji i Europie. – Nasze osiągnięcia w realizacji projektów we Francji i Wielkiej Brytanii świadczą o naszym zaangażowaniu we współpracę z lokalnym przemysłem, władzami publicznymi i społecznościami, kierując się wspólnymi standardami bezpieczeństwa, jakości, terminowości i konkurencyjności – mówił prezes.
W imieniu EDF listy intencyjne podpisał Vakis Ramany, wiceprezes francuskiego EDF. – Zawarcie porozumień z polskimi firmami jest przykładem dążenia EDF do tworzenia europejskiego łańcucha dostaw w dziedzinie energii jądrowej, który służy niezależności energetycznej Europy. Dlatego też witamy kolejne firmy z Polski w europejskim łańcuchu dostaw grupy EDF – powiedział Ramany.
W przypadku firmy Egis Poland to odnowienie porozumienia. – Pozwoli ono nam zbadać możliwości naszego udziału w projektowaniu i realizacji działań zintegrowanych z projektami EPR w Polsce i poza jej granicami, wspierać EDF w identyfikacji i pozyskiwaniu potencjalnych lokalnych dostawców dla projektów EPR oraz rozwijać wspólne rozumienie polskich wymagań regulacyjnych związanych z naszymi potencjalnymi obszarami działań – wskazuje Baptiste Pavy, Country Business Line Director, Energy & Sustainable Cities w Egis w Polsce.
Polski Program Energetyki Jądrowej zakłada budowę i eksploatację dwóch wielkoskalowych elektrowni jądrowych, wykorzystujących reaktory wodne ciśnieniowe, o łącznej mocy zainstalowanej 6-9 GWe.
