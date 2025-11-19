Reklama
Rozwiń
Reklama

Nowa umowa jądrowa USA–Arabia Saudyjska. Izrael i eksperci biją na alarm

„Chodzi o cywilne, pokojowe wykorzystanie energii jądrowej. Nie chodzi o wzbogacanie. Nie chodzi o nic związanego z bronią. Chodzi wyłącznie o wytwarzanie energii elektrycznej — bezpiecznej, niezawodnej i przystępnej cenowo” — powiedział amerykański sekretarz energii Chris Wright w wywiadzie dla Fox News.

Publikacja: 19.11.2025 17:35

Prezydent USA Donald Trump, Melania Trump i Mohammed bin Salman, następca tronu Arabii Saudyjskiej,

Prezydent USA Donald Trump, Melania Trump i Mohammed bin Salman, następca tronu Arabii Saudyjskiej, podczas kolacji w Sali Wschodniej Białego Domu w Waszyngtonie

Foto: Anna Rose Layden/Politico/Bloomberg

Urszula Lesman

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie jest główne przeznaczenie nowej umowy jądrowej pomiędzy USA a Arabią Saudyjską?
  • Jakie elementy pozostają do uregulowania w kontekście artykułu 123 ustawy o energii atomowej?
  • Jakie potencjalne korzyści może przynieść umowa amerykańskiemu sektorowi energetyki jądrowej?
  • Jakie zastrzeżenia mają eksperci ds. nierozprzestrzeniania broni jądrowej wobec nowej umowy?
  • Jakie stanowisko zajmuje Izrael w odniesieniu do porozumienia USA z Arabią Saudyjską?

Wright dodał, że porozumienie dotyczy budowy dużej elektrowni jądrowej w Arabii Saudyjskiej. Jest to jedna z kilku umów ogłoszonych podczas wizyty saudyjskiego księcia Mohammeda bin Salmana w Waszyngtonie — przypomina agencja Reutera.

Administracja Trumpa podpisała nową umowę z Arabią Saudyjską

Sekretarz energii Chris Wright i jego saudyjski odpowiednik podpisali wspólną deklarację potwierdzającą zakończenie rozmów — poinformowała administracja Trumpa po wizycie Mohammeda bin Salmana w Białym Domu. Formalna umowa na podstawie artykułu 123 ustawy o energii atomowej, która zwykle zawiera wymagania dotyczące nierozprzestrzeniania broni jądrowej, nie została jeszcze podpisana — potwierdził rzecznik Departamentu Energii USA.

Czytaj więcej

Dron MQ-9 Reaper Sił Powietrznych USA
Biznes
USA zmienia zasady sprzedaży dronów. Arabia Saudyjska pierwszym klientem?

Jeżeli zostanie sfinalizowana, taka umowa między obydwoma krajami mogłaby tchnąć nowe życie w amerykański sektor energetyki jądrowej i przynieść korzyści firmie Westinghouse Electric Co. oraz innym przedsiębiorstwom z USA pragnącym budować elektrownie lub sprzedawać technologię reaktorów Arabii Saudyjskiej — informuje agencja Bloomberga. Jednak taka perspektywa zaniepokoiła ekspertów ds. nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz niektórych członków Kongresu, którzy podnoszą obawy dotyczące materiałów o jakości wojskowej.

Reklama
Reklama

Co z artykułem 123 ustawy o energii atomowej

Brak artykułu 123 — stworzonego po to, by uniemożliwić krajom produkcję paliwa mogącego zostać wykorzystanego do budowy broni — będzie miał wpływ na cały region. Jeśli Arabia Saudyjska uzyska dostęp do pełnego cyklu paliwowego, inne państwa Bliskiego Wschodu, w tym Iran oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie, mogą zażądać takich samych warunków.

„Obejmuje to działalność związaną z cyklem paliwowym” — powiedział dziennikarzom dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Mariano Grossi po rozmowie telefonicznej z saudyjskim ministrem energii, księciem Abdulazizem bin Salmanem. Grossi dodał, że MAEA nie została poinformowana, czy do porozumienia zostanie dołączona umowa 123.

Czytaj więcej

Donald Trump i Mohamed bin Salman
Polityka
Prawie wszystkie drogi prowadzą do Rijadu. Amerykańska broń za 142 mld dolarów

Ani Departament Energii, ani Biały Dom nie udzieliły natychmiastowej odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czy porozumienie będzie zawierać tzw. „złoty standard”, który zakazuje wzbogacania oraz przerobu zużytego uranu — warunków, na które Arabia Saudyjska w przeszłości nie chciała się zgodzić.

Deklaracja podpisana we wtorek „tworzy podstawy prawne dla wieloletniego, wartego wiele miliardów dolarów partnerstwa jądrowego z Królestwem; potwierdza, że Stany Zjednoczone i amerykańskie firmy będą preferowanymi partnerami Arabii Saudyjskiej w cywilnej energetyce jądrowej; i zapewnia, że cała współpraca będzie prowadzona zgodnie z silnymi standardami nierozprzestrzeniania broni” — poinformował Biały Dom w komunikacie.

Izrael jest sceptyczny w kwestii umowy USA i Arabii Saudyjskiej

17 listopada, jeszcze przed wizytą saudyjskiego następcy tronu w Białym Domu, izraelski minister energii Eli Cohen powiedział w wywiadzie dla Channel 14 TV, że jest sceptyczny wobec tego porozumienia.

Reklama
Reklama

„Uważam, że Izrael powinien być przeciwny, ponieważ doprowadziłoby to do sytuacji, w której trzeba by bez przerwy monitorować i nadzorować, czy cywilny projekt jądrowy nie przesuwa się w stronę wojskową” — powiedział Cohen.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Arabia Saudyjska Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Energetyka Energia atomowa

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie jest główne przeznaczenie nowej umowy jądrowej pomiędzy USA a Arabią Saudyjską?
  • Jakie elementy pozostają do uregulowania w kontekście artykułu 123 ustawy o energii atomowej?
  • Jakie potencjalne korzyści może przynieść umowa amerykańskiemu sektorowi energetyki jądrowej?
  • Jakie zastrzeżenia mają eksperci ds. nierozprzestrzeniania broni jądrowej wobec nowej umowy?
  • Jakie stanowisko zajmuje Izrael w odniesieniu do porozumienia USA z Arabią Saudyjską?
Pozostało jeszcze 88% artykułu

Wright dodał, że porozumienie dotyczy budowy dużej elektrowni jądrowej w Arabii Saudyjskiej. Jest to jedna z kilku umów ogłoszonych podczas wizyty saudyjskiego księcia Mohammeda bin Salmana w Waszyngtonie — przypomina agencja Reutera.

Administracja Trumpa podpisała nową umowę z Arabią Saudyjską

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Trzeci reaktor w białoruskiej atomówce. Komu jest potrzebny?
Atom
Trzeci reaktor w białoruskiej atomówce. Komu jest potrzebny?
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Panel ministerialny podczas World Nuclear Exhibition 2025
Atom
Polski głos słyszalny na wystawie poświęconej energetyce jądrowej
Podczas World Nuclear Exibition (WNE) 2025 w Paryżu EDF ogłosiło zawarło umowy o współpracy z nowymi
Atom
EDF chce budować drugą elektrownię jądrową w Polsce. W grze polskie firmy
Węgierska elektrownia atomowa Paks
Atom
Rosatom rusza w rozbudową siłowni atomowej Paks. Zapłacą za nią wszyscy Węgrzy
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Władze Wielkopolski nie ustępują w walce o drugą elektrownię jądrową
Atom
Władze Wielkopolski nie ustępują w walce o drugą elektrownię jądrową
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama