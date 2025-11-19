Z tego artykułu się dowiesz: Jakie jest główne przeznaczenie nowej umowy jądrowej pomiędzy USA a Arabią Saudyjską?

Jakie elementy pozostają do uregulowania w kontekście artykułu 123 ustawy o energii atomowej?

Jakie potencjalne korzyści może przynieść umowa amerykańskiemu sektorowi energetyki jądrowej?

Jakie zastrzeżenia mają eksperci ds. nierozprzestrzeniania broni jądrowej wobec nowej umowy?

Jakie stanowisko zajmuje Izrael w odniesieniu do porozumienia USA z Arabią Saudyjską?

Wright dodał, że porozumienie dotyczy budowy dużej elektrowni jądrowej w Arabii Saudyjskiej. Jest to jedna z kilku umów ogłoszonych podczas wizyty saudyjskiego księcia Mohammeda bin Salmana w Waszyngtonie — przypomina agencja Reutera.

Administracja Trumpa podpisała nową umowę z Arabią Saudyjską

Sekretarz energii Chris Wright i jego saudyjski odpowiednik podpisali wspólną deklarację potwierdzającą zakończenie rozmów — poinformowała administracja Trumpa po wizycie Mohammeda bin Salmana w Białym Domu. Formalna umowa na podstawie artykułu 123 ustawy o energii atomowej, która zwykle zawiera wymagania dotyczące nierozprzestrzeniania broni jądrowej, nie została jeszcze podpisana — potwierdził rzecznik Departamentu Energii USA.

Jeżeli zostanie sfinalizowana, taka umowa między obydwoma krajami mogłaby tchnąć nowe życie w amerykański sektor energetyki jądrowej i przynieść korzyści firmie Westinghouse Electric Co. oraz innym przedsiębiorstwom z USA pragnącym budować elektrownie lub sprzedawać technologię reaktorów Arabii Saudyjskiej — informuje agencja Bloomberga. Jednak taka perspektywa zaniepokoiła ekspertów ds. nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz niektórych członków Kongresu, którzy podnoszą obawy dotyczące materiałów o jakości wojskowej.