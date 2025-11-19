Aktualizacja: 20.11.2025 02:37 Publikacja: 19.11.2025 17:35
Prezydent USA Donald Trump, Melania Trump i Mohammed bin Salman, następca tronu Arabii Saudyjskiej, podczas kolacji w Sali Wschodniej Białego Domu w Waszyngtonie
Foto: Anna Rose Layden/Politico/Bloomberg
Wright dodał, że porozumienie dotyczy budowy dużej elektrowni jądrowej w Arabii Saudyjskiej. Jest to jedna z kilku umów ogłoszonych podczas wizyty saudyjskiego księcia Mohammeda bin Salmana w Waszyngtonie — przypomina agencja Reutera.
Sekretarz energii Chris Wright i jego saudyjski odpowiednik podpisali wspólną deklarację potwierdzającą zakończenie rozmów — poinformowała administracja Trumpa po wizycie Mohammeda bin Salmana w Białym Domu. Formalna umowa na podstawie artykułu 123 ustawy o energii atomowej, która zwykle zawiera wymagania dotyczące nierozprzestrzeniania broni jądrowej, nie została jeszcze podpisana — potwierdził rzecznik Departamentu Energii USA.
Jeżeli zostanie sfinalizowana, taka umowa między obydwoma krajami mogłaby tchnąć nowe życie w amerykański sektor energetyki jądrowej i przynieść korzyści firmie Westinghouse Electric Co. oraz innym przedsiębiorstwom z USA pragnącym budować elektrownie lub sprzedawać technologię reaktorów Arabii Saudyjskiej — informuje agencja Bloomberga. Jednak taka perspektywa zaniepokoiła ekspertów ds. nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz niektórych członków Kongresu, którzy podnoszą obawy dotyczące materiałów o jakości wojskowej.
Brak artykułu 123 — stworzonego po to, by uniemożliwić krajom produkcję paliwa mogącego zostać wykorzystanego do budowy broni — będzie miał wpływ na cały region. Jeśli Arabia Saudyjska uzyska dostęp do pełnego cyklu paliwowego, inne państwa Bliskiego Wschodu, w tym Iran oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie, mogą zażądać takich samych warunków.
„Obejmuje to działalność związaną z cyklem paliwowym” — powiedział dziennikarzom dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Mariano Grossi po rozmowie telefonicznej z saudyjskim ministrem energii, księciem Abdulazizem bin Salmanem. Grossi dodał, że MAEA nie została poinformowana, czy do porozumienia zostanie dołączona umowa 123.
Ani Departament Energii, ani Biały Dom nie udzieliły natychmiastowej odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czy porozumienie będzie zawierać tzw. „złoty standard”, który zakazuje wzbogacania oraz przerobu zużytego uranu — warunków, na które Arabia Saudyjska w przeszłości nie chciała się zgodzić.
Deklaracja podpisana we wtorek „tworzy podstawy prawne dla wieloletniego, wartego wiele miliardów dolarów partnerstwa jądrowego z Królestwem; potwierdza, że Stany Zjednoczone i amerykańskie firmy będą preferowanymi partnerami Arabii Saudyjskiej w cywilnej energetyce jądrowej; i zapewnia, że cała współpraca będzie prowadzona zgodnie z silnymi standardami nierozprzestrzeniania broni” — poinformował Biały Dom w komunikacie.
17 listopada, jeszcze przed wizytą saudyjskiego następcy tronu w Białym Domu, izraelski minister energii Eli Cohen powiedział w wywiadzie dla Channel 14 TV, że jest sceptyczny wobec tego porozumienia.
„Uważam, że Izrael powinien być przeciwny, ponieważ doprowadziłoby to do sytuacji, w której trzeba by bez przerwy monitorować i nadzorować, czy cywilny projekt jądrowy nie przesuwa się w stronę wojskową” — powiedział Cohen.
Źródło: rp.pl
