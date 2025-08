System wsparcia dla elektrowni węglowych kończy się w 2028 r. Po tej dacie starsze elektrownie węglowe, w których emisje CO2 przekraczają 550 kg za MWh, nie mogą uczestniczyć w systemie wsparcia, jakim jest rynek mocy. To forma wsparcia dla energetyki konwencjonalnej w formie opłaty mocowej doliczanej do naszych rachunków za prąd. Pozwala ona utrzymać elektrownie węglowe i gazowe, które przez krótki czas pracy nie są w stanie zarobić na siebie. Są one jednak nadal potrzebne polskiej energetyce jako stabilizatory w sytuacji, gdy OZE nie wystarczają

Reklama Reklama

Nowe mechanizmy pomocowe

Rząd pracuje nad nowym systemem wsparcia. Mają to być trzy rozwiązania: rynek mocy, mechanizm elastyczności (non-fossil flexibility; mechanizm ten byłby skierowany np. na magazyny energii) oraz mechanizm dekarbonizacyjny. Ten ostatni mechanizm byłby to mechanizm wsparcia dla właściciela danej elektrowni, np. węglowej pod warunkiem jednak, że zadeklaruje, iż w jej miejsce wybuduje nowy, mniej emisyjny blok, np. opalany gazem. Ich uruchomienie wymaga negocjacji z KE i notyfikacji pomocy publicznej. Pomoc publiczna w związku z tymi nowymi mechanizmami powinna trwać ok. 10 lat. Trudno na obecnym etapie oszacować koszty tych trzech mechanizmów.

Rozmowy z Brukselą ruszają

W czwartek 31 lipca polski rząd oficjalnie rozpoczął rozmowy z Komisją Europejską na temat przyszłego kształtu mechanizmów mocowych w Polsce po roku 2030. Celem ma być wprowadzenie pakietu komplementarnych i powiązanych ze sobą rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Celem jest wspieranie transformacji obecnego miksu energetycznego poprzez rozwój niskoemisyjnych, dyspozycyjnych jednostek wytwórczych oraz wzmocnienie elastyczności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów wdrożenia pakietu rozwiązań. – Już pierwszy tydzień współpracy z Ministrem Energii Miłoszem Motyką przynosi konkretne działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski i transformacji sektora. Najbliższe miesiące będą czasem bardzo intensywnych prac w tym zakresie, zarówno na forum krajowym, jak i UE – przekazuje Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, który będzie także wiceministrem energii na portalu społecznościowym LinkedIn.