Krytyka decyzji

Jednocześnie jednak, jak podaje „New York Times”, według danych samej agencji spaliny są największym źródłem emisji gazów cieplarnianych w USA i „gdyby potraktować je jako osobny kraj, stanowiłyby czwarte największe źródło emisji na świecie”. W tym samym artykule czytamy, że krytykowane regulacje dot. norm spalinowych przyczyniły się do zaoszczędzenia paliwa i redukcji emisji o miliardy ton.

Zdaniem nowych władz EPA powołanych już za czasów Donalda Trumpa, jeśli faktycznie dojdzie do wycofania się z przepisów z 2009 r., dojdzie do przywrócenia wolności wyboru rodzaju napędów. „Jeśli wniosek zostanie sfinalizowany, wszystkie normy emisji gazów cieplarnianych dla pojazdów lekkich, średnich i ciężkich oraz silników ciężarówek zostaną uchylone , co przywróci konsumentom wybór, a jednocześnie obniży koszty utrzymania wszystkich produktów dostarczanych przez pojazdy. Będzie to również jeden z największych aktów deregulacyjnych w historii Ameryki” – argumentuje EPA w stanowisku. Zdaniem agencji, ta propozycja, jeśli zostanie sfinalizowana, ma pozwolić Amerykanom zaoszczędzić 54 mld dol.

Wsparcie władz

Sekretarz Departamentu Energii USA, Chris Wright uważa, że „dzięki przywództwu prezydenta Trumpa Ameryka powraca do wolnego i otwartego dialogu na temat polityki klimatycznej i energetycznej – ponownie skupiając się na danych”. Jego zdaniem to krok w kierunku powrotu do polityki opartej na zdrowym rozsądku, która rozszerza dostęp do niedrogiej, niezawodnej i bezpiecznej energii oraz poprawia jakość życia wszystkich Amerykanów.

Z kolei Diana Furchtgott-Roth z The Heritage Foundation Center for Energy, Climate, and Environment podkreśla , że w 2025 r. więcej wiadomo na temat naukowych podstaw zmian klimatu, i najwyższy czas ponownie przyjrzeć się danym. – Raport Endangerment Finding, w dużej mierze oparty na nieaktualnych badaniach z 2007 roku, stanowi podstawę szerokiego wachlarza przepisów Agencji Ochrony Środowiska (EPA) wynikających z ustawy o czystym powietrzu (Clean Air Act). Należą do nich przepisy dotyczące emisji spalin samochodowych oraz plan Clean Power Plan z czasów Obamy, później uchylony przez Sąd Najwyższy. Przepisy EPA przyczyniły się do wzrostu cen samochodów, które obecnie wynoszą prawie 50 tys. dolarów za nowy samochód, w porównaniu z 23 000 dolarów w 2009 roku. To niezwykłe, że ci sami ludzie, którzy krytykują pracę tej administracji, bronią jednocześnie nieaktualnej wiedzy naukowej – uważa Furchtgott-Roth.

Endangerment Finding to dokument, w którym uznano, że sześć głównych gazów cieplarnianych: dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu oraz trzy gazy przemysłowe (HFC, PFC, SF6) – sprawia, że ludzie chorują, ekstremalne zjawiska pogodowe stają się jeszcze intensywniejsze, a wszystko to szkodzi zarówno obecnym, jak i przyszłym pokoleniom. Akt stwierdza też, że emisje z pojazdów silnikowych przyczyniają się do ogólnego zanieczyszczenia, a tym samym do zagrożenia klimatycznego.