Wbrew czarnym scenariuszom z początku roku sytuacja w Polskiej Grupie Górniczej, największej spółce wydobywającej węgiel kamienny na potrzeby energetyki w kraju, ustabilizowała się. W pierwszym półroczu 2025 r. PGG zrealizowała niemal w 100 proc. plan wydobycia węgla.

Wzrost górniczych wynagrodzeń

Zarząd spółki musi jednak zmierzyć z kolejnymi postulatami związków zawodowych dotyczących zmian w wynagrodzeniach. Górnicze związki zawodowe w piśmie do kierownictwa PGG oraz resortu przemysłu wskazują na potrzeby wzrostu wynagrodzeń w wysokości co najmniej 1 proc. powyżej poziomu inflacji. Takie podwyżki zostały zapewnione jeszcze w tym roku zgodnie z obecnie obowiązującą umową społeczną, ale od przyszłego roku takiej gwarancji już nie ma; związki chciałyby to zmienić.

– Postulatu dotyczącego uwzględnienia w wynagrodzeniach inflacji plus punkt procentowy nie traktowałbym jako podwyżki, a wyrównanie realnych wypłat. Nie udało się nam tego zagwarantować w umowie społecznej jeśli chodzi o lata po 2025 r., bo nie znaliśmy prognoz inflacyjnych. Teraz mniej więcej wiemy, jakie mogą one być i zwróciliśmy się do zarządu PGG i do pani minister Czarneckiej o to, żeby usiąść do rozmów, żeby przynajmniej uwzględnić ten wzrost inflacji. Inaczej wynagrodzenia w PGG realnie będą spadać. Na razie nie dostaliśmy informacji zwrotną od pani minister i zarządu Polskiej Grupy Górniczej. W rządzie mają trwać na ten temat rozmowy, a następnie mamy ponownie usiąść do rozmów – mówi nam Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej "Solidarności".