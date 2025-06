Trzęsienie ziemi w Małopolsce. Skutek działalności człowieka

Państwowy Instytut Geologiczny przyznaje, że doszło do trzęsienia ziemi w Małopolsce. I ucina plotki, że nastąpiło to w pobliżu Bełchatowa, co miałby być spowodowane pracą tego największego w Polsce kompleksu górniczo-energetycznego.