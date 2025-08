Zmiana warunków przyłączenia do sieci

Od 1 sierpnia 2025 r. z pominięciem kolejki wniosków o określenie warunków przyłączenia rozpatrywane będą wnioski o zmianę warunków przyłączenia obejmujące zmianę typu lub producenta urządzeń, liczby elementów składowych przyłączanego obiektu, parametrów jednostkowych przyłączanych urządzeń. Jednocześnie jednak konieczne będzie utrzymanie mocy przyłączeniowych w wielkościach nie większych od określonych w wydanych warunkach przyłączenia oraz maksymalnej mocy generowanej i pobieranej, obliczanej na podstawie konfiguracji i parametrów znamionowych urządzeń przy uwzględnieniu elementów limitujących w przypadku połączeń szeregowych, w wielkościach nie większych od określonej w wydanych warunkach przyłączenia wielkości mocy zainstalowanej. PSE wskazują, że w tym wypadku chodzi o zmiany o charakterze technicznym.

Operator odnotował też częste przypadki niewielkich uchybień w składanych wnioskach o określenie warunków przyłączenia. Wobec tego uznał, że dla wniosków o określenie warunków przyłączenia, dla których do 1 sierpnia 2025 r. nie upłynął 14-dniowy termin na poprawę wniosku, oraz wniosków złożonych lub skorygowanych po 1 sierpnia zmianie ulegnie termin rozpatrzenia wniosku. – Jeżeli wnioskodawca poprawi wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do usunięcia wad lub braków we wniosku, termin rozpatrzenia wniosku zostanie wydłużony o liczbę dni przypadających pomiędzy dniem nadania wezwania a otrzymaniem uzupełnienia wniosku, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego terminu złożenia wniosku – czytamy w komunikacie PSE.

Dotyczy to tylko wezwań obejmujących wyłącznie braki, takie jak przedłożenie prawidłowego pełnomocnictwa w niewłaściwej formie lub bez niezbędnych do jego weryfikacji dokumentów dodatkowych (np. uchwała o powołaniu organu spółki), przedłożenie prawidłowych dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości bez przedłożenia elementu tego dokumentu (np. załącznika do umowy), przedłożenie prawidłowego elementu wniosku w niewłaściwej formie (np. bez potwierdzenia za zgodność z oryginałem) lub bez dokumentu pozwalającego na weryfikację poprawności tego dokumentu (np. wypis z właściwego rejestru), przedłożenie prawidłowej decyzji bez adnotacji o jej ostateczności, ewentualnie bez załączników, przedłożenie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który został wydany wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, błędy pisarskie lub rachunkowe, brak uzupełnienia pojedynczych pól w formularzu wniosku (np. nr KRS, nr rachunku bankowego, oznaczenie tiret), omyłki pisarskie.

Kolejne powtarzające się często sytuacje to brak wniesienia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie na etapie składania wniosku o określenie warunków przyłączenia. Zgodnie z Prawem energetycznym podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła lub magazynu energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV ma obowiązek wnieść zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do sieci w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wysokość zaliczki wynosi 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku (nie więcej niż 3 mln zł). Brak wniesienia opłaty powoduje, że wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Od 1 sierpnia 2025 r. wnioski o określenie warunków przyłączenia dla źródła lub magazynu energii elektrycznej, dla których nie wniesiono zaliczki w terminie określonym w ustawie, będą pozostawiane bez weryfikacji i bez rozpatrzenia. Dotychczas PSE sprawdzało kompletność wniosków, dla których nie wniesiono zaliczki.