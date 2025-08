Agencja Montel podaje za niemiecką agencją energetyczną AGEB (Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V.), że niemiecka produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wzrosła głównie w efekcie mniejszej efektywności pracy energetyki wiatrowej w pierwszych sześciu miesiącach tego roku.

Reklama Reklama

Jak wynika ze wstępnych danych, wykorzystanie węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej w Niemczech wzrosło o 23 proc. względem roku poprzedniego. Wynika to z faktu, że elektrownie węglowe pokrywały lukę w efekcie mniejszej produkcji energii z wiatru i energetyki wodnej w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Jedynie fotowoltaika odnotowała wzrost produkcji energii o 25 proc. rok do roku.

Węgiel pokrył lukę w wietrze

Jak te dane przekładają się na udział produkcji energii elektrycznej? Jak wynika z danych innego niemieckiego instytutu Fraunhofer ISE, węgiel kamienny w pierwszym półroczu tego roku stanowił 6,9 proc. produkcji energii elektrycznej w Niemczech. Rok wcześniej było to 5 proc. Na niezmiennym poziomie pozostaje udział węgla brunatnego w miksie energetycznym na poziomie ok. 16,2 proc. Udział OZE w produkcji energii elektrycznej rok do roku spadł z 65 proc. do 61 proc. To efekt przede wszystkim spadku produkcji energii z energetyki wiatrowej. W pierwszej połowie 2024 r. energetyka wiatrowa na lądzie wyprodukowała ponad 28 proc. energii. Z kolei w pierwszej połowie 2025 r. wiatr będzie odpowiadał już tylko za 23 proc. energii.

Z kolei przemysł stalowy ograniczył zużycie węgla kamiennego o 12 proc., co zbiegło się ze spadkiem produkcji surówki hutniczej. AGEB oszacował również, że emisja CO₂ z elektrowni cieplnych wzrosła o 2,6 proc.