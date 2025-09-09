Grupa Orlen planuje miliardowe inwestycje w warszawską energetykę

Orlen Termika, jedna z kluczowych firm zależnych Orlenu, do której należą m.in. warszawskie elektrociepłownie, chce w tym roku przeznaczyć na inwestycje 742,4 mln zł wobec 766,2 mln zł wydanych w 2024 r. Najważniejsze realizowane projekty są związane m.in. z utrzymaniem infrastruktury, w tym remontami części produkcyjnej, dostosowaniem do konkluzji BAT (unijne wymogi dotyczące emisji zanieczyszczeń do atmosfery) ciepłowni Kawęczyn oraz modernizacją EC Pruszków. Ponadto istotne kwoty mają być wydane na modernizację kotłów, maszynowni, układów elektrycznych i pomocniczych, systemów pomiarowych oraz bocznic kolejowych.

Reklama Reklama

Foto: Parkiet

Dużo większe nakłady niż obecne planowane są w kolejnych latach. „W 2024 r. Orlen Termika przyjęła do realizacji największy w historii warszawskiej energetyki, wart ponad 16 mld zł plan inwestycyjny, który zakłada obniżenie emisji CO2 do atmosfery o ponad 30 proc. w 2030 r. oraz pełną dekarbonizację i odejście od spalania węgla kamiennego w 2035 r. Plan ten zakłada inwestycje w nowoczesne i efektywne systemy wytwarzania ciepła oraz energii elektrycznej” – informuje zespół prasowy Orlenu.

Dodaje, że Orlen Termika pozyskuje m.in. niezbędne zgody i pozwolenia na realizację największego w Europie systemu pomp ciepła, którego łączna moc wyniesie około 500 MW, w tym odzysku ciepła ze ścieków komunalnych, układów kondensacji spalin i układu chłodzenia EC Siekierki. Dzięki temu w Warszawie będzie możliwe optymalne wykorzystanie istniejących dziś technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Największe projekty Orlenu Termika dotyczą EC Siekierki

Jedną z najważniejszych inwestycji Orlenu Termika jest też budowa energetycznego bloku gazowo-parowego i kotłowni gazowej w EC Siekierki. Pierwsza z tych instalacji ma mieć około 550 MW mocy elektrycznej, a na drugą będą się składać cztery kotły gazowe, każdy po około 130 MW mocy cieplnej. Projekt zakłada również zabudowę układu kondensacji spalin wraz z systemem pomp ciepła, który umożliwi pozyskanie dodatkowej mocy cieplnej w wysokości 160 MW.