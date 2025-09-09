Grupa Orlen planuje miliardowe inwestycje w warszawską energetykę

Aktualizacja: 09.09.2025 06:21 Publikacja: 09.09.2025 05:02
Orlen Termika, jedna z kluczowych firm zależnych Orlenu, do której należą m.in. warszawskie elektrociepłownie, chce w tym roku przeznaczyć na inwestycje 742,4 mln zł wobec 766,2 mln zł wydanych w 2024 r. Najważniejsze realizowane projekty są związane m.in. z utrzymaniem infrastruktury, w tym remontami części produkcyjnej, dostosowaniem do konkluzji BAT (unijne wymogi dotyczące emisji zanieczyszczeń do atmosfery) ciepłowni Kawęczyn oraz modernizacją EC Pruszków. Ponadto istotne kwoty mają być wydane na modernizację kotłów, maszynowni, układów elektrycznych i pomocniczych, systemów pomiarowych oraz bocznic kolejowych.
Dużo większe nakłady niż obecne planowane są w kolejnych latach. „W 2024 r. Orlen Termika przyjęła do realizacji największy w historii warszawskiej energetyki, wart ponad 16 mld zł plan inwestycyjny, który zakłada obniżenie emisji CO2 do atmosfery o ponad 30 proc. w 2030 r. oraz pełną dekarbonizację i odejście od spalania węgla kamiennego w 2035 r. Plan ten zakłada inwestycje w nowoczesne i efektywne systemy wytwarzania ciepła oraz energii elektrycznej” – informuje zespół prasowy Orlenu.
Dodaje, że Orlen Termika pozyskuje m.in. niezbędne zgody i pozwolenia na realizację największego w Europie systemu pomp ciepła, którego łączna moc wyniesie około 500 MW, w tym odzysku ciepła ze ścieków komunalnych, układów kondensacji spalin i układu chłodzenia EC Siekierki. Dzięki temu w Warszawie będzie możliwe optymalne wykorzystanie istniejących dziś technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Jedną z najważniejszych inwestycji Orlenu Termika jest też budowa energetycznego bloku gazowo-parowego i kotłowni gazowej w EC Siekierki. Pierwsza z tych instalacji ma mieć około 550 MW mocy elektrycznej, a na drugą będą się składać cztery kotły gazowe, każdy po około 130 MW mocy cieplnej. Projekt zakłada również zabudowę układu kondensacji spalin wraz z systemem pomp ciepła, który umożliwi pozyskanie dodatkowej mocy cieplnej w wysokości 160 MW.
„Obecnie trwa postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej. Równolegle z trwającą procedurą prowadzone są prace związane z przygotowaniem projektu budowlanego oraz dokumentacji przetargowej dla postępowania na wybór wykonawcy bloku gazowo-parowego i kotłowni gazowej” – podaje Orlen. Koszt całego przedsięwzięcia szacuje na kilka miliardów złotych. Termin oddania do eksploatacji kotłowni gazowej ustalono na II połowę 2029 r., a bloku gazowo-parowego rok później.
Inwestycje zaplanowane w EC Siekierki powodują protesty organizacji ekologicznych. Twierdzą one, że Orlen Termika chce grodzić Wisłę, ponieważ przy niskich stanach wody coraz trudniej jest ją pobierać na potrzeby chłodzenia w już funkcjonujących instalacjach. Orlen przyznaje, że wieloletnie pomiary poziomu Wisły wskazują na systematyczne obniżanie jej lustra. „Zgodnie z dostępną dokumentacją badawczą bezpośrednią przyczyną tego stanu jest postępująca kanionizacja rzeki. Zjawisko już od kilku lat jest widoczne nawet gołym okiem, szczególnie latem” – podaje koncern.
W związku z tym od 2016 r. Orlen Termika prowadzi prace zabezpieczające pracę zakładu. Działania służą przede wszystkim stabilizacji dna na wysokości elektrociepłowni i wdrożeniu rozwiązań, które będą zapobiegały dalszej erozji rzeki. Przy czym nie chodzi o budowę betonowego progu na Wiśle, a tzw. faszyny kamienno-wiklinowej, technologii stosowanej m.in. przy regulacjach hydrotechnicznych w Holandii. „Jej ułożenie na dnie Wisły zostało zaprojektowane w sposób minimalizujący wpływ na nurt rzeki i uwzględniający migracje zwierząt, w tym ryb i płazów żyjących w Wiśle” – zapewnia Orlen. Dodaje, że naturalna konstrukcja nie ograniczy również żeglowności na tym odcinku Wisły, ani nie wpłynie negatywnie na ujęcie wody dla Warszawy.
Koncern, oprócz Orlenu Termika, posiada liczne i wartościowe aktywa energetyczne, zwłaszcza w ramach spółki matki oraz należących do grupy: Energi, Anwilu, Orlenu Lietuva i Orlenu Unipetrol. Zarządzanie nimi jest rozproszone i jak na razie nie ma informacji, aby miała je objąć konsolidacja, chociażby tak jak ma to miejsce w biznesie wydobywczym. „W grupie Orlen operacyjny model współpracy opiera się na zarządzaniu segmentowym. Oznacza to, że takie obszary jak elektroenergetyka oraz ciepłownictwo podlegają segmentowi energetyka, a wszelkie ustalenia odbywają się w dialogu z poszczególnymi spółkami” – informuje koncern.
Dodaje, że w grupie od kilku lat konsekwentnie porządkuje się strukturę zarządzania aktywami energetycznymi, wykorzystując już obecnie liczne synergie np. w obszarze rynku energii, rynku mocy oraz rozwoju inwestycji w jednostki gazowe, wiatrowe i fotowoltaiczne. Obecnie przygotowywane są analizy w kolejnych obszarach (np. w ciepłownictwie), w których możliwa jest dalsza optymalizacja działalności i synergie.
„Zarządzanie tak szerokim obszarem działalności wymaga precyzyjnej koordynacji i równowagi między lokalną specyfiką a centralnym nadzorem. Należy podkreślić, że analizowanie i realizowanie planowanych scenariuszy dalszej integracji aktywów energetycznych ma przede wszystkim na uwadze maksymalizację wartości dla akcjonariuszy, z poszanowaniem lokalnych społeczności i z uwzględnieniem dialogu i indywidualnych potrzeb w procesach inwestycyjnych” – twierdzi Orlen.
