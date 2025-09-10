Aktualizacja: 10.09.2025 16:16 Publikacja: 10.09.2025 13:24
Foto: energia.rp.pl
W środę rano na przedmieściach Wilna doszło do potężnych eksplozji, po tym, jak zapaliło się kilka wagonów z LPG (mieszanina propanu i butanu) – podała agencja prasowa Associated Press, powołując się na tamtejsze władze. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została ranna. W stolicy Litwy widoczne były słupy dymu, a osoby mieszkające w pobliżu miejsca, gdzie nastąpiła eksplozja, zostały poinformowane o konieczności pozostania w domach.
Według ministra spraw wewnętrznych, Vladislavasa Kondratovičiusa, pożar został prawdopodobnie spowodowany naruszeniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Na razie są to tylko wstępne ustalenia, które będą teraz weryfikowane. Wiadomo, że wagony z LPG należały do grupy Orlen.
Orlen zaznaczył jednocześnie, że terminal nie jest własnością jego litewskiego oddziału. Operację logistyczną realizował zewnętrzny wykonawca, w związku z czym firma współpracuje z władzami w celu zbadania przyczyny. „Na tym etapie nie ma podejrzeń, że było to wynikiem celowych działań” – dodał rzecznik Orlenu Mateusz Witczyński we wpisie na portalu X.
Orlen potwierdza, że doszło do pożaru, a następnie wybuchu cystern kolejowych przewożących LPG z rafinerii należącej do zależnej grupy Orlen Lietuva. „Do zdarzenia doszło na terenie terminalu LPG Baltoji Vokė w Wilnie. Infrastruktura ta nie jest własnością Orlen Lietuva, a za przewóz odpowiadała firma zewnętrzna. Spółka współpracuje z odpowiednimi służbami w celu zbadania przyczyny zdarzenia” – informuje biuro prasowe Orlenu.
Uspokaja, że na tym etapie nie ma podejrzeń, że jest to wynik celowych działań. Chodzi zwłaszcza o brak związku z mającą miejsce minionej nocy aktywnością rosyjskich dronów na obszarze NATO.
Orlen Lietuva to w 100 proc. firma zależna od Orlenu. Jej najcenniejszym aktywem jest rafineria w Możejkach, specjalizująca się głównie w produkcji paliw i asfaltów. To jedyny tego typu zakład na rynku państw bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia).
W ubiegłym roku zanotowała spadek sprzedaży produktów rafineryjnych o 8,3 proc. (do 5,1 mln ton). Poza zaopatrywaniem w paliwa państw bałtyckich, pełni ważną rolę w dostawach paliw na rynek ukraiński. Podobnie jak w latach poprzednich, Orlen Lietuva aktywnie uczestniczyła również w bilansowaniu deficytów na rynku polskim.
W ubiegłym roku litewska grupa wypracowała 25,5 mld zł przychodów i poniosła 2,9 mld zł straty netto. Rok wcześniej przychody sięgały 29,4 mld zł i pozwoliły na wypracowanie 1,4 mld zł zysku netto.
