BP sprzedaje większościowy pakiet udziałów w Castrol

Brytyjski koncern BP sfinalizował porozumienie w sprawie sprzedaży 65 proc. udziałów w spółce Castrol – światowym liderze produkcji olejów silnikowych – na rzecz amerykańskiej firmy inwestycyjnej Stonepeak. Transakcja opiewa na blisko 6 mld dolarów i stanowi filar programu dezinwestycji, który ma uzdrowić finanse brytyjskiego giganta.

Publikacja: 24.12.2025 10:59

Foto: Waldo Swiegers/Bloomberg

Grażyna Wołczyńska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były szczegóły sprzedaży 65 proc. udziałów BP w Castrol?
  • Na czym polega strategiczny reset BP oraz jak wpływa na ich działania dezinwestycyjne?
  • Jak rynek zareagował na wiadomość o ogłoszonej sprzedaży aktywów przez BP?
  • Jakie są plany BP dotyczące redukcji zadłużenia do 2027 roku?

Transakcja wpisuje się w zapowiadany strategiczny reset spółki, obejmujący m.in. odejście od dotychczasowej strategii intensywnej transformacji energetycznej oraz sprzedaż aktywów o łącznej wartości 20 mld dolarów do końca 2027 roku.

Castrol wyceniony na 10,1 mld dolarów

Zgodnie ze środowym komunikatem BP, transakcja wycenia markę Castrol na 10,1 mld dolarów. Jest to jak dotąd największa i najbardziej znacząca sprzedaż aktywów w ramach strategii upraszczania struktury grupy. Koncern stopniowo ogranicza zaangażowanie w część projektów z obszaru energii odnawialnej, po latach słabszych wyników giełdowych na tle konkurencji.

BP zachowa 35 proc. udziałów w nowo utworzonym joint venture ze Stonepeak, z możliwością ich sprzedaży po upływie dwuletniego okresu karencji. Rynek pozytywnie zareagował na informacje o transakcji – w środę akcje BP wzrosły o ponad 1 proc., a w godzinach porannych zwyżka utrzymywała się na poziomie około 0,4 proc.

BP wraca do swojej podstawowej działalności – poszukiwań i wydobycia ropy

„Dzięki tej transakcji zrealizowaliśmy lub ogłosiliśmy już ponad połowę planowanego programu dezinwestycji o wartości 20 mld dolarów, a pozyskane środki znacząco wzmocnią bilans BP” – powiedziała w oświadczeniu tymczasowa dyrektor generalna spółki, Carol Howle.

„Sprzedaż stanowi istotny kamień milowy w realizacji naszej strategii resetu. Upraszczamy strukturę organizacyjną, koncentrujemy działalność segmentu downstream na kluczowych, zintegrowanych biznesach oraz przyspieszamy wdrażanie przyjętego planu” – dodała.

Sprzedaż, obejmująca również około 800 mln dolarów z tytułu przyspieszonych dywidend, następuje po strategicznym przeglądzie stuletniej marki Castrol, przeprowadzonym na początku roku. BP zdecydowało się na powrót do swojej podstawowej działalności – poszukiwań i wydobycia ropy oraz gazu. Środki z transakcji zostaną przeznaczone głównie na spłatę zobowiązań. Spółka planuje do końca 2027 roku obniżyć zadłużenie netto z obecnych 26 mld dol. do poziomu 14–18 mld dol..

Uwzględniając sprzedaż Castrolu, łączna wartość sfinalizowanych i ogłoszonych dotychczas dezinwestycji BP sięga już około 11 mld dol.

Stonepeak i kanadyjski fundusz emerytalny wśród inwestorów

W osobnym komunikacie Stonepeak poinformował, że w transakcję zaangażowany jest również fundusz emerytalny Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), który zainwestuje do 1,05 mld dol., obejmując pośrednie udziały w Castrolu.

Pierwsze informacje o rozmowach BP ze Stonepeak podała agencja Reuters w listopadzie. Szczegóły porozumienia jako pierwsze opublikowały we wtorek wieczorem „The Wall Street Journal” oraz „Financial Times”.

Proces sprzedaży Castrolu rozpoczął się na początku roku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że – obok Stonepeak – ofertę zakupu złożyła również firma private equity One Rock.

W ubiegłym tygodniu BP ogłosiło mianowanie Meg O’Neill (dotychczas szefowej Woodside Energy) na stanowisko nowej prezes zarządu. Zastąpi ona Murraya Auchinclossa, przejmując misję poprawy rentowności i odbudowy zaufania akcjonariuszy. W październiku nowy przewodniczący rady nadzorczej BP, Albert Manifold, wprost ocenił portfolio grupy jako „zbyt złożone”, zapowiadając przyspieszenie zwrotu w stronę sektora węglowodorowego. Już w sierpniu spółka zapowiedziała głęboki przegląd aktywów wydobywczych pod kątem ich monetyzacji oraz dalszą redukcję kosztów operacyjnych.

Źródło: rp.pl, Reuters

Firmy British Petroleum (BP)
