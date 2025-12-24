Aktualizacja: 24.12.2025 12:18 Publikacja: 24.12.2025 10:59
Transakcja wpisuje się w zapowiadany strategiczny reset spółki, obejmujący m.in. odejście od dotychczasowej strategii intensywnej transformacji energetycznej oraz sprzedaż aktywów o łącznej wartości 20 mld dolarów do końca 2027 roku.
Zgodnie ze środowym komunikatem BP, transakcja wycenia markę Castrol na 10,1 mld dolarów. Jest to jak dotąd największa i najbardziej znacząca sprzedaż aktywów w ramach strategii upraszczania struktury grupy. Koncern stopniowo ogranicza zaangażowanie w część projektów z obszaru energii odnawialnej, po latach słabszych wyników giełdowych na tle konkurencji.
BP zachowa 35 proc. udziałów w nowo utworzonym joint venture ze Stonepeak, z możliwością ich sprzedaży po upływie dwuletniego okresu karencji. Rynek pozytywnie zareagował na informacje o transakcji – w środę akcje BP wzrosły o ponad 1 proc., a w godzinach porannych zwyżka utrzymywała się na poziomie około 0,4 proc.
„Dzięki tej transakcji zrealizowaliśmy lub ogłosiliśmy już ponad połowę planowanego programu dezinwestycji o wartości 20 mld dolarów, a pozyskane środki znacząco wzmocnią bilans BP” – powiedziała w oświadczeniu tymczasowa dyrektor generalna spółki, Carol Howle.
„Sprzedaż stanowi istotny kamień milowy w realizacji naszej strategii resetu. Upraszczamy strukturę organizacyjną, koncentrujemy działalność segmentu downstream na kluczowych, zintegrowanych biznesach oraz przyspieszamy wdrażanie przyjętego planu” – dodała.
Sprzedaż, obejmująca również około 800 mln dolarów z tytułu przyspieszonych dywidend, następuje po strategicznym przeglądzie stuletniej marki Castrol, przeprowadzonym na początku roku. BP zdecydowało się na powrót do swojej podstawowej działalności – poszukiwań i wydobycia ropy oraz gazu. Środki z transakcji zostaną przeznaczone głównie na spłatę zobowiązań. Spółka planuje do końca 2027 roku obniżyć zadłużenie netto z obecnych 26 mld dol. do poziomu 14–18 mld dol..
Uwzględniając sprzedaż Castrolu, łączna wartość sfinalizowanych i ogłoszonych dotychczas dezinwestycji BP sięga już około 11 mld dol.
W osobnym komunikacie Stonepeak poinformował, że w transakcję zaangażowany jest również fundusz emerytalny Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), który zainwestuje do 1,05 mld dol., obejmując pośrednie udziały w Castrolu.
Pierwsze informacje o rozmowach BP ze Stonepeak podała agencja Reuters w listopadzie. Szczegóły porozumienia jako pierwsze opublikowały we wtorek wieczorem „The Wall Street Journal” oraz „Financial Times”.
Proces sprzedaży Castrolu rozpoczął się na początku roku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że – obok Stonepeak – ofertę zakupu złożyła również firma private equity One Rock.
W ubiegłym tygodniu BP ogłosiło mianowanie Meg O’Neill (dotychczas szefowej Woodside Energy) na stanowisko nowej prezes zarządu. Zastąpi ona Murraya Auchinclossa, przejmując misję poprawy rentowności i odbudowy zaufania akcjonariuszy. W październiku nowy przewodniczący rady nadzorczej BP, Albert Manifold, wprost ocenił portfolio grupy jako „zbyt złożone”, zapowiadając przyspieszenie zwrotu w stronę sektora węglowodorowego. Już w sierpniu spółka zapowiedziała głęboki przegląd aktywów wydobywczych pod kątem ich monetyzacji oraz dalszą redukcję kosztów operacyjnych.
Źródło: rp.pl, Reuters
