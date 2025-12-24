Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były szczegóły sprzedaży 65 proc. udziałów BP w Castrol?

Transakcja wpisuje się w zapowiadany strategiczny reset spółki, obejmujący m.in. odejście od dotychczasowej strategii intensywnej transformacji energetycznej oraz sprzedaż aktywów o łącznej wartości 20 mld dolarów do końca 2027 roku.

Castrol wyceniony na 10,1 mld dolarów

Zgodnie ze środowym komunikatem BP, transakcja wycenia markę Castrol na 10,1 mld dolarów. Jest to jak dotąd największa i najbardziej znacząca sprzedaż aktywów w ramach strategii upraszczania struktury grupy. Koncern stopniowo ogranicza zaangażowanie w część projektów z obszaru energii odnawialnej, po latach słabszych wyników giełdowych na tle konkurencji.

BP zachowa 35 proc. udziałów w nowo utworzonym joint venture ze Stonepeak, z możliwością ich sprzedaży po upływie dwuletniego okresu karencji. Rynek pozytywnie zareagował na informacje o transakcji – w środę akcje BP wzrosły o ponad 1 proc., a w godzinach porannych zwyżka utrzymywała się na poziomie około 0,4 proc.