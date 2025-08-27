Aktualizacja: 27.08.2025 17:25 Publikacja: 27.08.2025 15:49
Foto: Bloomberg
Rada nadzorcza Orlenu podjęła decyzję o odwołaniu Magdaleny Bartoś ze stanowiska wiceprezesa ds. finansowych oraz Artura Osuchowskiego ze stanowiska członka zarządu ds. zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej. Oboje swoje funkcje przestali pełnić w środę 27 sierpnia. Powodów odwołania nie podano.
Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, w niedawnym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” sugerował, że pewne zmiany w zarządzie Orlenu mogą nastąpić. „Wartość Orlenu wzrosła, ale nie można oceniać spółek tylko przez pryzmat twardych danych. Ważne są jednak także inne czynniki, jak choćby efektywne realizowanie strategii gospodarczej państwa” – mówił Balczun.
W jego ocenie ważna jest też stabilność funkcjonowania zarządów. „Jeżeli członkowie zarządu koncentrują się na konfliktach wewnętrznych, to nie zajmują się sprawami strategicznymi dla danej spółki” – stwierdził Balczun. Dalej wprost przedstawił swoje oczekiwania. Jego zdaniem zarząd powinien działać jak jedna pięść. Powinien być „kompetentny, profesjonalny i skupiony na biznesie, a nie na intrygach. Tylko wtedy cała energia idzie w realizację strategii i projektów”.
Na stronach internetowych Orlenu można przeczytać, że Artur Osuchowski to menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami przemysłowymi o zasięgu międzynarodowym. W latach 2008-2019 pełnił funkcję członka zarządu Ciechu, gdzie odpowiadał m.in. za zarządzanie kluczowym biznesem tej grupy, czyli dywizją sodową. Nadzorował też takie obszary działalności Ciechu jak: sprzedaż, relacje inwestorskie, projekty fuzji i przejęć.
Według „Business Insider” Osuchowski miał się pożegnać z zajmowanym stanowiskiem już miesiąc temu. Decyzja została jednak wstrzymana, ze względu na zmianę ministra aktywów państwowych. Jego odwołania podobno domagał się Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu, który był niezadowolony z tempa i jakości prac realizowanych w ramach biznesu energetycznego grupy kapitałowej. Z tego powodu obszar ten znalazł się w bezpośrednich kompetencjach Fąfary. Tym samym był to już jedenasty obszar, za który odpowiadał prezes Orlenu. Przy Osuchowskim pozostał tylko jeden – zrównoważony rozwój i transformacja energetyczna.
Dużo więcej kompetencji, gdyż aż w dziewięciu obszarach, miała przypisane Magdalena Bartoś. W ramach zarządu odpowiadała za kontroling biznesowy, finanse strategiczne, rachunkowość i raportowanie finansowe, zarządzanie ubezpieczeniami, podatki, inwestycje kapitałowe, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie projektami finansowymi oraz tzw. delivery SAP.
Bartoś posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, które zdobyła zarówno w firmach produkcyjnych, jak i usługowych, w tym spółkach publicznych. W latach 2019-2023 pełniła funkcję członka zarządu W.A.G. payment solutions, odpowiadając m.in. za przygotowanie i przeprowadzenie debiutu giełdowego Grupy Eurowag na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. W latach 2017-2018 była członkiem zarządu Pagedu, a w okresie 2014-2016 dyrektorem zarządzającym ds. ekonomiczno-finansowych w PGE. Wcześniej pracowała na stanowisku dyrektora finansowego w Enei Operator oraz Nike Poland, a w latach 2009-2012 pełniła funkcję członka zarządu, dyrektora finansowego Grupy Zelmer. W przeszłości była związana również z grupą Orlen.
Bartoś była bliskim współpracownikiem Fąfary. Oboje wspólnie prowadzili m.in. konferencje prasowe zwoływane po publikacji wyników finansowych. Ostatnia odbyła się 21 sierpnia, kiedy to koncern podał swoje rezultaty za II kwartał i I połowę tego roku. „Za nami bardzo dobry kwartał, w którym wypracowaliśmy wysokie zyski. Konsekwentnie realizowaliśmy nasze zobowiązania” – przekonywał wówczas Fąfara. Z kolei Bartoś, odnosząc się do najbliższej przyszłości, mówiła: „Czujemy się komfortowo z oczekiwaniami analityków co do realizacji zysku EBITDA LIFO (zysk operacyjny powiększony o amortyzację z pominięciem zmian na zapasach ropy i po eliminacji odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – red.) na ten rok.”. To oznaczało, że Orlen spodziewa się w tym roku 37,9 mld zł skonsolidowanego zysku EBITDA LIFO. W ubiegłym roku wynik ten sięgał 35,7 mld zł.
Zważywszy na dotychczasową współpracę Fąfary z Bartoś, raczej nie prezes Orlenu był inicjatorem jej odwołania z funkcji wiceprezesa. Według „Business Insider” koncern wymagał przyspieszenia procesów w różnych obszarach i temu ma służyć m.in. zmiana na kluczowym stanowisku dotyczącym zarządzania jego finansami.
