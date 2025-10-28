Orlen chce naprawienia szkód przez Daniela Obajtka i Michała Roga

Aktualizacja: 28.10.2025 05:42 Publikacja: 28.10.2025 05:08
Były prezes Orlenu Daniel Obajtek
Podczas najbliższego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Orlenu, które zaplanowano na 28 października, na godz. 11:00, akcjonariusze mają m.in. podjąć dwie uchwały w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu. Pierwsza dotyczy Daniela Obajtka, byłego prezesa, a druga Michała Roga, byłego członka zarządu koncernu. W obu przypadkach chodzi o dochodzenie przez spółkę roszczeń związanych z wydatkami na cele niezwiązane z pełnioną funkcją, polityką cen sprzedaży paliw oraz brakiem nadzoru nad środkami udostępnionymi przez Orlen firmie zależnej Orlen Trading Switzerland.
Płocki koncern zweryfikował wydatki byłych członków zarządu spółki dokonane z pieniędzy firmy w latach 2018-2023. Przeprowadzona analiza wykazała liczne nieprawidłowości w tym zakresie. W szczególności, Obajtek i Róg mieli wydawać firmowe środki na cele niezwiązane z pełnionymi funkcjami i z działalnością spółki.
Orlen informuje też o przeprowadzonym audycie, w wyniku którego ustalił, że obaj nie dochowali należytej staranności przy ustalaniu przez koncern cen hurtowych paliw płynnych w II połowie 2023 r., a więc w okresie poprzedzającym ostatnie wybory parlamentarne w Polsce i tuż po nich. Konkretnie, od 1 sierpnia do 31 października 2023 r. doszło do radykalnej obniżki hurtowych cen paliw, co doprowadziło do zwiększenia popytu i wartości sprzedawanych paliw.
„Ustalone w wyniku obniżki ceny nie były rentowne – wypracowany przez spółkę zysk nie był wystarczający do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą. W konsekwencji obniżenia cen paliw spółka poniosła stratę w postaci utraconej marży hurtowej” – twierdzi Orlen w uzasadnieniu do projektów uchwał na najbliższe walne zgromadzenie.
Róg, pełniący wówczas funkcję członka zarządu ds. handlu i logistyki, miał naruszyć zasady należytej staranności w zakresie nadzoru nad obszarem handlu hurtowego produktami rafineryjnymi. Spółka przekonuje, że pomimo strat, jakie taka polityka przynosiła, nie podjął żadnych działań w celu ograniczenia rozmiarów szkody spółki. Z kolei Obajtek, jako prezes odpowiedzialny m.in. za zarządzanie organizacją, kontrolę finansową i zarządzanie łańcuchem dostaw, powinien był mieć wiedzę na temat zmian w polityce kształtowania się cen paliw. Według spółki miał ją, co wynika chociażby z jego wypowiedzi medialnych z tamtego okresu. Również on nie podjął żadnych działań zmierzających do ograniczenia szkody spółki.
Trzeci zarzut dotyczy braku należytego nadzoru nad działalnością prowadzoną przez Orlen Trading Switzerland, w szczególności w zakresie nadzoru nad wydatkowaniem pieniędzy pochodzących z finansowania udzielonego tej firmie. „W efekcie doszło do zawarcia umów na dostawę ropy i produktów ropopochodnych, w ramach których Orlen Trading Switzerland dokonała niezabezpieczonych przedpłat za towar w łącznej wysokości około 390 mln USD. Dostawy nie zostały zrealizowane, a kontrahenci nie zwrócili przedpłat” – tłumaczy płocka spółka.
W tym kontekście zauważa, że Róg nadzorował z ramienia Orlenu sprawy majątkowe Orlenu Trading Switzerland i działalność gospodarczą prowadzoną przez ten podmiot. Z kolei Obajtek nadzorował obszar handlu ropą i gazem oraz proces kontraktacji obu surowców.
Na najbliższym walnym zgromadzeniu planowane są również zmiany w radzie nadzorczej Orlenu oraz w statucie spółki. Te ostatnie mają m.in. odzwierciedlać ewolucję rynku paliw i energii, który przechodzi z tradycyjnych paliw kopalnych na rzecz paliw odnawialnych i niskoemisyjnych. Ponadto przewidziano podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie na rzecz zależnej Polskiej Spółki Gazownictwa należącego do Orlenu laboratorium pomiarowo-badawczego PGNiG w Warszawie.
