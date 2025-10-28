Reklama

Orlen chce naprawienia szkód przez Daniela Obajtka i Michała Roga

Obu byłym członkom zarządu spółki zarzuca się wydatki na cele niezwiązane z pełnioną funkcją, prowadzenie nienależytej polityki cen sprzedaży paliw oraz brak nadzoru nad środkami udostępnionymi firmie zależnej Orlen Trading Switzerland.

Publikacja: 28.10.2025 05:08

Były prezes Orlenu Daniel Obajtek

Były prezes Orlenu Daniel Obajtek

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Tomasz Furman

Podczas najbliższego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Orlenu, które zaplanowano na 28 października, na godz. 11:00, akcjonariusze mają m.in. podjąć dwie uchwały w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu. Pierwsza dotyczy Daniela Obajtka, byłego prezesa, a druga Michała Roga, byłego członka zarządu koncernu. W obu przypadkach chodzi o dochodzenie przez spółkę roszczeń związanych z wydatkami na cele niezwiązane z pełnioną funkcją, polityką cen sprzedaży paliw oraz brakiem nadzoru nad środkami udostępnionymi przez Orlen firmie zależnej Orlen Trading Switzerland.

Foto: Parkiet

W II połowie 2023 r. Orlen poniósł stratę na hurtowym handlu paliwami

Płocki koncern zweryfikował wydatki byłych członków zarządu spółki dokonane z pieniędzy firmy w latach 2018-2023. Przeprowadzona analiza wykazała liczne nieprawidłowości w tym zakresie. W szczególności, Obajtek i Róg mieli wydawać firmowe środki na cele niezwiązane z pełnionymi funkcjami i z działalnością spółki.

Orlen informuje też o przeprowadzonym audycie, w wyniku którego ustalił, że obaj nie dochowali należytej staranności przy ustalaniu przez koncern cen hurtowych paliw płynnych w II połowie 2023 r., a więc w okresie poprzedzającym ostatnie wybory parlamentarne w Polsce i tuż po nich. Konkretnie, od 1 sierpnia do 31 października 2023 r. doszło do radykalnej obniżki hurtowych cen paliw, co doprowadziło do zwiększenia popytu i wartości sprzedawanych paliw.

Energetyczne przetasowania w Orlenie
OZE
Energetyczne przetasowania w Orlenie
„Ustalone w wyniku obniżki ceny nie były rentowne – wypracowany przez spółkę zysk nie był wystarczający do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą. W konsekwencji obniżenia cen paliw spółka poniosła stratę w postaci utraconej marży hurtowej” – twierdzi Orlen w uzasadnieniu do projektów uchwał na najbliższe walne zgromadzenie.

Róg, pełniący wówczas funkcję członka zarządu ds. handlu i logistyki, miał naruszyć zasady należytej staranności w zakresie nadzoru nad obszarem handlu hurtowego produktami rafineryjnymi. Spółka przekonuje, że pomimo strat, jakie taka polityka przynosiła, nie podjął żadnych działań w celu ograniczenia rozmiarów szkody spółki. Z kolei Obajtek, jako prezes odpowiedzialny m.in. za zarządzanie organizacją, kontrolę finansową i zarządzanie łańcuchem dostaw, powinien był mieć wiedzę na temat zmian w polityce kształtowania się cen paliw. Według spółki miał ją, co wynika chociażby z jego wypowiedzi medialnych z tamtego okresu. Również on nie podjął żadnych działań zmierzających do ograniczenia szkody spółki.

Orlen nie otrzymał ani ropy, ani zwrotu około 390 mln USD przedpłat

Trzeci zarzut dotyczy braku należytego nadzoru nad działalnością prowadzoną przez Orlen Trading Switzerland, w szczególności w zakresie nadzoru nad wydatkowaniem pieniędzy pochodzących z finansowania udzielonego tej firmie. „W efekcie doszło do zawarcia umów na dostawę ropy i produktów ropopochodnych, w ramach których Orlen Trading Switzerland dokonała niezabezpieczonych przedpłat za towar w łącznej wysokości około 390 mln USD. Dostawy nie zostały zrealizowane, a kontrahenci nie zwrócili przedpłat” – tłumaczy płocka spółka.

W tym kontekście zauważa, że Róg nadzorował z ramienia Orlenu sprawy majątkowe Orlenu Trading Switzerland i działalność gospodarczą prowadzoną przez ten podmiot. Z kolei Obajtek nadzorował obszar handlu ropą i gazem oraz proces kontraktacji obu surowców.

Na najbliższym walnym zgromadzeniu planowane są również zmiany w radzie nadzorczej Orlenu oraz w statucie spółki. Te ostatnie mają m.in. odzwierciedlać ewolucję rynku paliw i energii, który przechodzi z tradycyjnych paliw kopalnych na rzecz paliw odnawialnych i niskoemisyjnych. Ponadto przewidziano podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie na rzecz zależnej Polskiej Spółki Gazownictwa należącego do Orlenu laboratorium pomiarowo-badawczego PGNiG w Warszawie.

Źródło: rp.pl

Orlen SA

e-Wydanie