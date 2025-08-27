Nowe porozumienie Orlenu i Synthosu. Tam powstanie pierwszy mały reaktor jądrowy

Aktualizacja: 28.08.2025 01:17 Publikacja: 27.08.2025 19:42
Foto: Adobe Stock
O porozumieniu pomiędzy spółkami podała w środę Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródło zbliżone do projektu. Zgodnie z informacjami PAP, Orlen i Synthos uzgodniły nowy model funkcjonowania spółki Orlen Synthos Green Energy (OSGE), powołanej na potrzeby wspólnych inwestycji w reaktory jądrowe SMR.
Spółki miały zdecydować o wyrównaniu uprawnień partnerów w spółce OSGE (Orlen i Synthos Green Energy posiadają w niej po połowie udziałów). Umowa zakłada też rotację na fotelach prezesa i przewodniczącego rady nadzorczej co trzy lata. Spółki mają decydować o tym naprzemiennie. Teraz prezesa nominuje Synthos, zaś szefa rady nadzorczej Orlen, z kolei za trzy lata prezesa wyłoni Orlen, a przewodniczącego rady – Synthos.
Czytaj więcej
Procesy zakupowe dla kluczowych urządzeń pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce już trwają, a jed...
Źródło PAP podało również, że strony ustaliły zapisy regulujące przypadek, w którym któryś z partnerów zamierzałby sprzedawać swoje udziały w spółce OSGE.
Orlen i Synthos miały zawrzeć także umowę licencyjną, która gwarantuje OSGE pełny dostęp do technologii reaktorów BWRX-300. Dotychczas wyłączność posiadały na nią spółki należące do Michała Sołowowa, właściciela Synthosu.
Spółki zaplanowały również, gdzie powstanie pierwszy reaktor jądrowy SMR. Ma on zostać zbudowany we Włocławku, w lokalizacji należącej do Orlenu. Płocki gigant paliwowy będzie także kontrolować spółkę celową powołaną do budowy reaktora.
Czytaj więcej
Prezes koreańskiego giganta atomowego Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP) potwierdził, że firm...
Zgodnie z planem, drugi reaktor SMR stanie w Stawach Monowskich niedaleko zakładów Synthosu. Tam większość udziałów w spółce celowej przypaść ma oświęcimskiej firmie chemicznej.
Jak pisaliśmy, współpraca Orlenu i Synthosu po wyborach parlamentarnych wyraźnie się zmieniła, na co wyraźnie wskazywała lutowa wypowiedź premiera Donalda Tuska. – Spółka odpowiadająca za powstanie małych rektorów jądrowych (Orlen Synthos Green Energy – red.) została skonstruowana ze szkodą dla interesu państwa polskiego – powiedział wówczas Tusk na posiedzeniu Rady Gabinetowej.
Orlen domagał się zatem zmian zapisów umowy o współpracy z prywatnym chemicznym koncernem, należącym do Michała Sołowowa. – Spółka odpowiedzialna za inwestycję musi gwarantować jej bezpieczne prowadzenie. Pracujemy nad tym i liczymy na osiągnięcie porozumienia. Trwają negocjacje z partnerem, aby zmienić umowę. Firma (Orlen – red.) nie zadbała o to w przeszłości – stwierdził w sierpniu zeszłego roku prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
O porozumieniu pomiędzy spółkami podała w środę Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródło zbliżone do projektu. Zgodnie z informacjami PAP, Orlen i Synthos uzgodniły nowy model funkcjonowania spółki Orlen Synthos Green Energy (OSGE), powołanej na potrzeby wspólnych inwestycji w reaktory jądrowe SMR.
Spółki miały zdecydować o wyrównaniu uprawnień partnerów w spółce OSGE (Orlen i Synthos Green Energy posiadają w niej po połowie udziałów). Umowa zakłada też rotację na fotelach prezesa i przewodniczącego rady nadzorczej co trzy lata. Spółki mają decydować o tym naprzemiennie. Teraz prezesa nominuje Synthos, zaś szefa rady nadzorczej Orlen, z kolei za trzy lata prezesa wyłoni Orlen, a przewodniczącego rady – Synthos.
Procesy zakupowe dla kluczowych urządzeń pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce już trwają, a jedno z postępowań...
Prezes koreańskiego giganta atomowego Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP) potwierdził, że firma kończy swoją...
Urząd Dozoru Technicznego (UDT) rozpoczął uzgadnianie dokumentacji potrzebnej do produkcji urządzeń na potrzeby...
Chcemy się rozsądnie spieszyć – deklaruje Marek Woszczyk, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych, na starcie negoc...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Rozpoczynają się polsko-amerykańskie negocjacje umowy na wybudowanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Pol...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas