Nowe porozumienie Orlenu i Synthosu. Tam powstanie pierwszy mały reaktor jądrowy

O porozumieniu pomiędzy spółkami podała w środę Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródło zbliżone do projektu. Zgodnie z informacjami PAP, Orlen i Synthos uzgodniły nowy model funkcjonowania spółki Orlen Synthos Green Energy (OSGE), powołanej na potrzeby wspólnych inwestycji w reaktory jądrowe SMR.

Spółki miały zdecydować o wyrównaniu uprawnień partnerów w spółce OSGE (Orlen i Synthos Green Energy posiadają w niej po połowie udziałów). Umowa zakłada też rotację na fotelach prezesa i przewodniczącego rady nadzorczej co trzy lata. Spółki mają decydować o tym naprzemiennie. Teraz prezesa nominuje Synthos, zaś szefa rady nadzorczej Orlen, z kolei za trzy lata prezesa wyłoni Orlen, a przewodniczącego rady – Synthos.

Źródło PAP podało również, że strony ustaliły zapisy regulujące przypadek, w którym któryś z partnerów zamierzałby sprzedawać swoje udziały w spółce OSGE.

Orlen i Synthos miały zawrzeć także umowę licencyjną, która gwarantuje OSGE pełny dostęp do technologii reaktorów BWRX-300. Dotychczas wyłączność posiadały na nią spółki należące do Michała Sołowowa, właściciela Synthosu.