Reklama

Nowe porozumienie Orlenu i Synthosu. Tam powstanie pierwszy mały reaktor jądrowy

Orlen i Synthos zawarły porozumienie dotyczące funkcjonowania spółki Orlen Synthos Green Energy (OSGE). Spółki ustaliły, gdzie zostanie wybudowany pierwszy reaktor jądrowy SMR.

Publikacja: 27.08.2025 19:42

Nowe porozumienie Orlenu i Synthosu. Tam powstanie pierwszy mały reaktor jądrowy

Foto: Adobe Stock

Alicja Podskoczy

O porozumieniu pomiędzy spółkami podała w środę Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródło zbliżone do projektu. Zgodnie z informacjami PAP, Orlen i Synthos uzgodniły nowy model funkcjonowania spółki Orlen Synthos Green Energy (OSGE), powołanej na potrzeby wspólnych inwestycji w reaktory jądrowe SMR.

Spółki miały zdecydować o wyrównaniu uprawnień partnerów w spółce OSGE (Orlen i Synthos Green Energy posiadają w niej po połowie udziałów). Umowa zakłada też rotację na fotelach prezesa i przewodniczącego rady nadzorczej co trzy lata. Spółki mają decydować o tym naprzemiennie. Teraz prezesa nominuje Synthos, zaś szefa rady nadzorczej Orlen, z kolei za trzy lata prezesa wyłoni Orlen, a przewodniczącego rady – Synthos.

Czytaj więcej

Ruszyły zamówienia elementów dla pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu
Atom
Ruszyły zamówienia elementów dla pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu

Źródło PAP podało również, że strony ustaliły zapisy regulujące przypadek, w którym któryś z partnerów zamierzałby sprzedawać swoje udziały w spółce OSGE.

Orlen i Synthos miały zawrzeć także umowę licencyjną, która gwarantuje OSGE pełny dostęp do technologii reaktorów BWRX-300. Dotychczas wyłączność posiadały na nią spółki należące do Michała Sołowowa, właściciela Synthosu.

Reklama
Reklama

Orlen i Synthos wybrały Włocławek na lokalizację pierwszego reaktora SMR

Spółki zaplanowały również, gdzie powstanie pierwszy reaktor jądrowy SMR. Ma on zostać zbudowany we Włocławku, w lokalizacji należącej do Orlenu. Płocki gigant paliwowy będzie także kontrolować spółkę celową powołaną do budowy reaktora.

Czytaj więcej

Koniec projektu atomowego w Pątnowie. Koreańczycy wycofują się
Atom
Koniec projektu atomowego w Pątnowie. Koreańczycy wycofują się

Zgodnie z planem, drugi reaktor SMR stanie w Stawach Monowskich niedaleko zakładów Synthosu. Tam większość udziałów w spółce celowej przypaść ma oświęcimskiej firmie chemicznej.

Jak pisaliśmy, współpraca Orlenu i Synthosu po wyborach parlamentarnych wyraźnie się zmieniła, na co wyraźnie wskazywała lutowa wypowiedź premiera Donalda Tuska. – Spółka odpowiadająca za powstanie małych rektorów jądrowych (Orlen Synthos Green Energy – red.) została skonstruowana ze szkodą dla interesu państwa polskiego – powiedział wówczas Tusk na posiedzeniu Rady Gabinetowej.

Orlen domagał się zatem zmian zapisów umowy o współpracy z prywatnym chemicznym koncernem, należącym do Michała Sołowowa. – Spółka odpowiedzialna za inwestycję musi gwarantować jej bezpieczne prowadzenie. Pracujemy nad tym i liczymy na osiągnięcie porozumienia. Trwają negocjacje z partnerem, aby zmienić umowę. Firma (Orlen – red.) nie zadbała o to w przeszłości – stwierdził w sierpniu zeszłego roku prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Orlen SA

O porozumieniu pomiędzy spółkami podała w środę Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródło zbliżone do projektu. Zgodnie z informacjami PAP, Orlen i Synthos uzgodniły nowy model funkcjonowania spółki Orlen Synthos Green Energy (OSGE), powołanej na potrzeby wspólnych inwestycji w reaktory jądrowe SMR.

Spółki miały zdecydować o wyrównaniu uprawnień partnerów w spółce OSGE (Orlen i Synthos Green Energy posiadają w niej po połowie udziałów). Umowa zakłada też rotację na fotelach prezesa i przewodniczącego rady nadzorczej co trzy lata. Spółki mają decydować o tym naprzemiennie. Teraz prezesa nominuje Synthos, zaś szefa rady nadzorczej Orlen, z kolei za trzy lata prezesa wyłoni Orlen, a przewodniczącego rady – Synthos.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ruszyły zamówienia elementów dla pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu
Atom
Ruszyły zamówienia elementów dla pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Koniec projektu atomowego w Pątnowie. Koreańczycy wycofują się
Atom
Koniec projektu atomowego w Pątnowie. Koreańczycy wycofują się
Urząd Dozoru Technicznego sprawdzi dokumentację elementów polskiego atomu
Atom
Urząd Dozoru Technicznego sprawdzi dokumentację elementów polskiego atomu
Marek Woszczyk, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych
Atom
Startują negocjacje umowy z Amerykanami na budowę atomu
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Marek Woszczyk, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych
Atom
Polskie Elektrownie Jądrowe wysłały zaproszenie do negocjacji umowy na budowę atomu
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie