Marcin Celejewski stanie na czele zarządu ZA Puławy

Zarząd w obecnym składzie będzie urzędował do Sylwestra. Od Nowego Roku na jego czele stanie Marcin Celejewski. Funkcję wiceprezesa nadal będzie pełnił Wojciech Kozak. Wkrótce do ścisłego kierownictwa powinien też dołączyć przedstawiciel załogi.

Publikacja: 19.12.2025 11:09

Marcin Celejewski stanie na czele zarządu ZA Puławy

Foto: materiały prasowe

Tomasz Furman

W czwartek rada nadzorcza Zakładów Azotowych Puławy podjęła uchwały dotyczące zmian w zarządzie spółki w związku ze zbliżającym się upływem kadencji obecnych władz. Ze skutkiem na koniec 31 grudnia tego roku odwołano z zarządu wszystkich czterech jego członków. Chodzi o wiceprezesa oraz pełniącą obowiązki prezesa Katarzynę Stasiak, wiceprezesów Wojciecha Kozaka i Wojciecha Szmyłę oraz członka zarządu Andrzeja Skwarka.

Powołano zarząd ZA Puławy na nową trzyletnią kadencję

Jednocześnie rada nadzorcza z dniem 1 stycznia 2026 r. powołała do zarządu na nową wspólną trzyletnią kadencję dwie osoby. Marcin Celejewski będzie pełnił funkcję prezesa, a Wojciech Kozak powtórnie obejmie stanowisko wiceprezesa.

Celejewski od 2024 r. do dziś pracuje w Poczcie Polskiej na stanowisku dyrektora departamentu strategii. Jest odpowiedzialny m.in. za nowy model kluczowych obszarów transformacji biznesowej, transformację sieci handlowej i opracowanie modelu współpracy z kluczowymi partnerami. Jest też założycielem firmy DSMC – Doradztwo Strategiczne. Od 2012 r. do dziś pracuje w niej jako senior business consultant odpowiedzialny m.in. za tworzenie, konsultowanie i wdrażanie projektów transformacji handlowych, strategii cenowych, sprzedażowych i produktowych.

Celejewski w latach 2020-2022 był członkiem zarządu w firmie Nowatorskie Projekty Biznesowe. Odpowiadał m.in. za stworzenie fundamentów strategii biznesowej opartej o założenia zrównoważonego rozwoju dla sektora farmaceutycznego oraz modelowanie scenariuszy odporności łańcuchów dostaw surowców chemicznych. W latach 2019-2020 był członkiem zarządu ds. przewozów pasażerskich w Kolejach Ukraińskich, w latach 2017-2018 doradcą CEO w obszarze strategii handlowej Kenya Airways, a w latach 2015-2016 CEO i członkiem zarządu ds. handlowych LOT Polish Airlines. Wcześniej zajmował kierownicze stanowiska m.in. w PKP Intercity, Fiege Polska, Qatar Airways i LOT Polish Airlines.

Załoga ZA Puławy wybierała swojego przedstawiciela w zarządzie

Wojciech Kozak jest obecnie odpowiedzialny w ZA Puławy za energetykę, koordynację działalności inwestycyjnej, rozwojowej i remontowej spółki oraz za zakupy. Funkcję tę pełni od 1 czerwca 2024 r. Z ZA Puławy związany jest już jednak od 1988 r. W firmie zajmował m.in. stanowiska: kierownika wydziału sieci energetycznych, kierownika wydziału maszynowni i sieci elektrycznych, dyrektora pionu energetycznego, członka zarządu i wiceprezesa.

ZA Puławy w komunikacie giełdowym nie podają, czy i jakie stanowiska w ich zarządzie są jeszcze do obsadzenia. Wiadomo natomiast, że w dniach 9-18 grudnia była przeprowadzona druga tura wyborów na członka zarządu z ramienia załogi. Startował w niej Artur Karliński, kandydat Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, oraz Piotr Kruk, kandydat Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego. Na razie nie wiadomo, kto wygrał.

Źródło: rp.pl

Firmy Grupa Azoty Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy
