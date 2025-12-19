Aktualizacja: 19.12.2025 17:01 Publikacja: 19.12.2025 11:09
W czwartek rada nadzorcza Zakładów Azotowych Puławy podjęła uchwały dotyczące zmian w zarządzie spółki w związku ze zbliżającym się upływem kadencji obecnych władz. Ze skutkiem na koniec 31 grudnia tego roku odwołano z zarządu wszystkich czterech jego członków. Chodzi o wiceprezesa oraz pełniącą obowiązki prezesa Katarzynę Stasiak, wiceprezesów Wojciecha Kozaka i Wojciecha Szmyłę oraz członka zarządu Andrzeja Skwarka.
Jednocześnie rada nadzorcza z dniem 1 stycznia 2026 r. powołała do zarządu na nową wspólną trzyletnią kadencję dwie osoby. Marcin Celejewski będzie pełnił funkcję prezesa, a Wojciech Kozak powtórnie obejmie stanowisko wiceprezesa.
Celejewski od 2024 r. do dziś pracuje w Poczcie Polskiej na stanowisku dyrektora departamentu strategii. Jest odpowiedzialny m.in. za nowy model kluczowych obszarów transformacji biznesowej, transformację sieci handlowej i opracowanie modelu współpracy z kluczowymi partnerami. Jest też założycielem firmy DSMC – Doradztwo Strategiczne. Od 2012 r. do dziś pracuje w niej jako senior business consultant odpowiedzialny m.in. za tworzenie, konsultowanie i wdrażanie projektów transformacji handlowych, strategii cenowych, sprzedażowych i produktowych.
Celejewski w latach 2020-2022 był członkiem zarządu w firmie Nowatorskie Projekty Biznesowe. Odpowiadał m.in. za stworzenie fundamentów strategii biznesowej opartej o założenia zrównoważonego rozwoju dla sektora farmaceutycznego oraz modelowanie scenariuszy odporności łańcuchów dostaw surowców chemicznych. W latach 2019-2020 był członkiem zarządu ds. przewozów pasażerskich w Kolejach Ukraińskich, w latach 2017-2018 doradcą CEO w obszarze strategii handlowej Kenya Airways, a w latach 2015-2016 CEO i członkiem zarządu ds. handlowych LOT Polish Airlines. Wcześniej zajmował kierownicze stanowiska m.in. w PKP Intercity, Fiege Polska, Qatar Airways i LOT Polish Airlines.
Wojciech Kozak jest obecnie odpowiedzialny w ZA Puławy za energetykę, koordynację działalności inwestycyjnej, rozwojowej i remontowej spółki oraz za zakupy. Funkcję tę pełni od 1 czerwca 2024 r. Z ZA Puławy związany jest już jednak od 1988 r. W firmie zajmował m.in. stanowiska: kierownika wydziału sieci energetycznych, kierownika wydziału maszynowni i sieci elektrycznych, dyrektora pionu energetycznego, członka zarządu i wiceprezesa.
ZA Puławy w komunikacie giełdowym nie podają, czy i jakie stanowiska w ich zarządzie są jeszcze do obsadzenia. Wiadomo natomiast, że w dniach 9-18 grudnia była przeprowadzona druga tura wyborów na członka zarządu z ramienia załogi. Startował w niej Artur Karliński, kandydat Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, oraz Piotr Kruk, kandydat Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego. Na razie nie wiadomo, kto wygrał.
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
