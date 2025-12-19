W czwartek rada nadzorcza Zakładów Azotowych Puławy podjęła uchwały dotyczące zmian w zarządzie spółki w związku ze zbliżającym się upływem kadencji obecnych władz. Ze skutkiem na koniec 31 grudnia tego roku odwołano z zarządu wszystkich czterech jego członków. Chodzi o wiceprezesa oraz pełniącą obowiązki prezesa Katarzynę Stasiak, wiceprezesów Wojciecha Kozaka i Wojciecha Szmyłę oraz członka zarządu Andrzeja Skwarka.

Powołano zarząd ZA Puławy na nową trzyletnią kadencję

Jednocześnie rada nadzorcza z dniem 1 stycznia 2026 r. powołała do zarządu na nową wspólną trzyletnią kadencję dwie osoby. Marcin Celejewski będzie pełnił funkcję prezesa, a Wojciech Kozak powtórnie obejmie stanowisko wiceprezesa.

Celejewski od 2024 r. do dziś pracuje w Poczcie Polskiej na stanowisku dyrektora departamentu strategii. Jest odpowiedzialny m.in. za nowy model kluczowych obszarów transformacji biznesowej, transformację sieci handlowej i opracowanie modelu współpracy z kluczowymi partnerami. Jest też założycielem firmy DSMC – Doradztwo Strategiczne. Od 2012 r. do dziś pracuje w niej jako senior business consultant odpowiedzialny m.in. za tworzenie, konsultowanie i wdrażanie projektów transformacji handlowych, strategii cenowych, sprzedażowych i produktowych.