Aktualizacja: 20.12.2025 15:56 Publikacja: 20.12.2025 07:18
Prezes Grupy Unimot wypowiedział się na temat trudnej sytuacji branży paliwowej
Foto: unimot.pl
Adam Sikorski w rozmowie z serwisem WNP przyznał, że branża musi obecnie dostosować się do rosnących wymagań związanych z magazynowaniem większej ilości paliw zamiast ropy naftowej. Jest to związane z potrzebą posiadania gotowych produktów, które będą niezbędne w sytuacji kryzysowej. Budowa nowych pojemności magazynowych jest jednak obarczona sporym ryzykiem, biorąc pod uwagę to, że szczyt konsumpcji paliw powoli się kończy.
Prezes Grupy Unimot w rozmowie z WNP odniósł się również do kwestii coraz powszechniejszej elektryfikacji transportu. W ujęciu krótkoterminowym stanowi ona zagrożenie dla Unimotu, który będzie musiał przygotować się na spadek konsumpcji paliw, a zwłaszcza oleju napędowego. Z drugiej strony prezes widzi w tym sporą szansę dla rozwoju w nowych obszarach i możliwość działania na rosnącym rynku.
Adam Sikorski przyznał również, że firma jest bardzo aktywna na wschodzącym rynku ukraińskim i mimo konkurencji powinna dać sobie radę. Zwrócił też uwagę na to, że polskie firmy powinny uczestniczyć w odbudowie kraju po zakończeniu wojny.
Czytaj więcej: Paradoks na rynku paliw. Będziemy zwiększać pojemności mimo zniżki popytu
Czytaj więcej
Władze Portu lotniczego w Gdańsku nie dopuściły do przetargu na zakup nowych skanerów bagażu wyko...
Zarząd w obecnym składzie będzie urzędował do Sylwestra. Od Nowego Roku na jego czele stanie Marcin Celejewski....
PGE rozpoczęła budowę kolejnej już elektrociepłowni zasilanej paliwem gazowym. Do 2030 r. krakowska elektrociepł...
Podpis prezydenta pod znowelizowaną ustawą o podatku od wydobycia rud miedzi pozwoli koncernowi zaoszczędzić na...
Nawozowy koncern złożył kontrofertę na propozycję płockiej spółki dotyczącej przejęcia 100 proc. akcji GA Polyol...
Grudzień będzie najgorszym od pięciu lat miesiącem dla eksportu rosyjskich surowców energetycznych. Dochody Krem...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas