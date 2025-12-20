Adam Sikorski w rozmowie z serwisem WNP przyznał, że branża musi obecnie dostosować się do rosnących wymagań związanych z magazynowaniem większej ilości paliw zamiast ropy naftowej. Jest to związane z potrzebą posiadania gotowych produktów, które będą niezbędne w sytuacji kryzysowej. Budowa nowych pojemności magazynowych jest jednak obarczona sporym ryzykiem, biorąc pod uwagę to, że szczyt konsumpcji paliw powoli się kończy.

Elektryfikacja transportu szansą i zagrożeniem

Prezes Grupy Unimot w rozmowie z WNP odniósł się również do kwestii coraz powszechniejszej elektryfikacji transportu. W ujęciu krótkoterminowym stanowi ona zagrożenie dla Unimotu, który będzie musiał przygotować się na spadek konsumpcji paliw, a zwłaszcza oleju napędowego. Z drugiej strony prezes widzi w tym sporą szansę dla rozwoju w nowych obszarach i możliwość działania na rosnącym rynku.

Adam Sikorski przyznał również, że firma jest bardzo aktywna na wschodzącym rynku ukraińskim i mimo konkurencji powinna dać sobie radę. Zwrócił też uwagę na to, że polskie firmy powinny uczestniczyć w odbudowie kraju po zakończeniu wojny.

