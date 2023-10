Orlen podał wyniki finansowe za trzeci kwartał. Ile kosztowały firmę niższe ceny na stacjach?

Grupa Orlen osiągnęła w trzecim kwartale 2023 roku niecałe 3,5 miliarda złotych zysku netto i był niższy o ponad 11 miliardów złotych rok do roku. Jeśli chodzi o przychody to wyniosły 75,4 miliarda złotych i były wyższe o około 2,5 miliarda złotych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. EBITDA spółki wyniosła zaś w tym okresie 9,5 miliarda złotych. To znaczący spadek rok do roku, bowiem rok wcześniej było to ponad 18,9 miliarda złotych.

Czy widać wpływ niższych cen na stacjach?

Z kolei EBITDA LIFO wyniosła 8,22 mld zł co oznacza spadek. Jak tłumaczy sam koncern, spadek rok do roku EBITDA LIFO o 2,7 mld zł nastąpił w efekcie ujemnego wpływu niższego efektu wolumenowego, niższego dyferencjału, niższych marż hurtowych, niższych marż petrochemicznych, hedgingu, umocnienia PLN wzg. USD, niższych marż paliwowych w detalu, niższych marż w wydobyciu oraz wyższych kosztów stałych i kosztów pracy.

Grupa Orlen wypracowała przychody na poziomie 75,5 mld zł, choć wcześniejsze szacunki mówiły o przychodach na poziomie 76 mld zł. Mimo wszystko to wzrost przychodów o 3 proc. rok do roku. " Jest to spowodowane wyższymi wolumenami sprzedaży oraz wyższych notowań produktów rafineryjnych przy niższych notowaniach produktów petrochemicznych oraz węglowodorów." - dodaje płocki koncern.

Narastająco po dziewięciu miesiącach 2023 roku zysk operacyjny koncernu wyniósł 34 mld zł, a zysk netto osiągnął ponad 17 mld zł. "Powyższe efekty zostały ograniczone przez dodatni wpływ konsolidacji wyników Grupy PGNiG, wyższych marż rafineryjnych, wyższych marż pozapaliwowych w detalu, niższych rezerw na emisje CO2, wyceny kontraktów terminowych CO2 oraz wykorzystania historycznych warstw zapasów." - zaznacza firma.