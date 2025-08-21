Reklama

Nowy resort już powstał. Ministerstwo Energii może działać

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie ws. utworzenia Ministerstwa Energii – poinformował szef nowego resortu Miłosz Motyka. Nie kończy to jednak sporu wokół tego resortu. Kością niezgody między resortami klimatu a energii jest nadzór nad OZE.

Publikacja: 21.08.2025 12:07

Miłosz Motyka stanął na czele nowo utworzonego Ministerstwa Energii

Foto: MKiŚ

Bartłomiej Sawicki

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie ws. utworzenia Ministerstwa Energii. Nowy resort powstaje w wyniku przekształcenia Ministerstwa Przemysłu i przejęcia zadań z zakresu energii i gospodarki surowcami energetycznymi. Tymi działami administracji będzie kierował minister energii – napisał Miłosz Motyka na na platformie X. Jak zapowiadał w lipcu premier Donald Tusk, na czele nowego Ministerstwa Energii – łączącego resort przemysłu i dział energii z Ministerstwa Klimatu i Środowiska – stanął właśnie Miłosz Motyka, dotychczasowy podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, odpowiedzialny za sektor odnawialnych źródeł energii oraz elektroenergetyki. Na ostatniej prostej pojawiły się pytania o dodatkowe środki finansowe na nowe miejsca pracy w resorcie energii. Te ostatecznie trafią z rezerwy celowej likwidowanego resortu przemysłu.

Kompetencje Ministerstwa Energii 

Jeszcze wcześniej, bo pod koniec lipca, Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie ws. nadania kompetencji Ministerstwa Energii. Ten resort powołano w wyniku rekonstrukcji rządu. ME przejęło w ten sposób kompetencje Ministerstwa Przemysłu i część kompetencji resortu klimatu i środowiska. Dział energia został przesunięty do nowego ministerstwa z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a gospodarka surowcami energetycznymi oraz energetyka jądrowa trafia do resortu energii z Ministerstwa Przemysłu. Zgodnie z rozporządzeniem, minister energii kieruje działami energii i gospodarki surowcami energetycznymi.

Czytaj więcej

Ile będą kosztować osłony chroniące przed podwyżkami cen ciepła? Minister podaje szacunki
Energetyka
Ile będą kosztować osłony chroniące przed podwyżkami cen ciepła? Minister podaje szacunki

Minister sprawuje także nadzór nad prezesem Wyższego Urzędu Górniczego oraz całym sektorem górnictwa, ale bez spółek górniczych. W resorcie energii wiceministrem będzie pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna, który nadzoruje spółki operatorskie (Gaz–System, PERN, PSE, PEJ). Z resortu klimatu i środowiska będzie wydzielony departament elektroenergetyki, departament ciepłownictwa oraz jednostki pomocnicze. Minister energii będzie urzędował w warszawskiej siedzibie resortu przemysłu.

Mimo powołania resortu energii, OZE zostaje w Ministerstwie Klimatu. Broni tego minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Miłosz Motyka – nowy minister energii – uważa jednak, że sektor OZE jest ważnym elementem sektora energetycznego, dlatego też istotne jest, by był w resorcie energii. Spór trwa, a może go rozwiązać nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej. Nie godzi się na to jednak rządowy koalicjant Polska 2050. To macierzyste ugrupowanie minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski. 

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Energetyka Energetyka zawodowa Ministerstwo Energii

