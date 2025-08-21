Nowy resort już powstał. Ministerstwo Energii może działać

„Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie ws. utworzenia Ministerstwa Energii. Nowy resort powstaje w wyniku przekształcenia Ministerstwa Przemysłu i przejęcia zadań z zakresu energii i gospodarki surowcami energetycznymi. Tymi działami administracji będzie kierował minister energii” – napisał Miłosz Motyka na na platformie X. Jak zapowiadał w lipcu premier Donald Tusk, na czele nowego Ministerstwa Energii – łączącego resort przemysłu i dział energii z Ministerstwa Klimatu i Środowiska – stanął właśnie Miłosz Motyka, dotychczasowy podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, odpowiedzialny za sektor odnawialnych źródeł energii oraz elektroenergetyki. Na ostatniej prostej pojawiły się pytania o dodatkowe środki finansowe na nowe miejsca pracy w resorcie energii. Te ostatecznie trafią z rezerwy celowej likwidowanego resortu przemysłu.

Kompetencje Ministerstwa Energii

Jeszcze wcześniej, bo pod koniec lipca, Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie ws. nadania kompetencji Ministerstwa Energii. Ten resort powołano w wyniku rekonstrukcji rządu. ME przejęło w ten sposób kompetencje Ministerstwa Przemysłu i część kompetencji resortu klimatu i środowiska. Dział energia został przesunięty do nowego ministerstwa z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a gospodarka surowcami energetycznymi oraz energetyka jądrowa trafia do resortu energii z Ministerstwa Przemysłu. Zgodnie z rozporządzeniem, minister energii kieruje działami energii i gospodarki surowcami energetycznymi.

Minister sprawuje także nadzór nad prezesem Wyższego Urzędu Górniczego oraz całym sektorem górnictwa, ale bez spółek górniczych. W resorcie energii wiceministrem będzie pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna, który nadzoruje spółki operatorskie (Gaz–System, PERN, PSE, PEJ). Z resortu klimatu i środowiska będzie wydzielony departament elektroenergetyki, departament ciepłownictwa oraz jednostki pomocnicze. Minister energii będzie urzędował w warszawskiej siedzibie resortu przemysłu.