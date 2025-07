Będzie to nie pierwszy rosyjski zakaz eksportu benzyn. Pod koniec stycznia rząd rosyjski zdecydował o przedłużeniu do lutego zakazu eksportu benzyny dla wszystkich, z wyjątkiem producentów paliw. Teraz i oni nie będą mogli sprzedawać za granicę.

Za dużo na eksport, za mało w kraju

Według źródeł i obliczeń Reutersa, produkcja benzyny silnikowej w Rosji w okresie styczeń-maj wyniosła 18,6 mln ton, z czego dostawy na rynek krajowy to 15,8 mln ton. W tym czasie Rosja zwiększyła eksport benzyny koleją przez porty i przejścia graniczne o prawie jedną czwartą w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, osiągając poziom 2,51 mln ton.

Wywołało to gwałtowne drożenie paliw w detalu, ale też niedobory na krajowym rynku. Na stacjach benzynowych w Rosji powstały kolejki, niektóre stacje wprowadzały racjonowanie benzyny. Wszystko to skutkowało wzrostem niezadowolenia społecznego. Kreml zareagował ucięciem eksportu, co jednak, jak widać, nie powstrzymało wzrostu cen. Naciski na koncerny naftowe też nie skutkują, bowiem biznes musi dostarczać pieniędzy na wojnę, a możliwości pozostało niewiele. Rosyjskie benzyny są towarem, na który na razie jest popyt także poza Rosją.