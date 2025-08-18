Skok cen, braki paliw i benzyna na kartki w Rosji. Oto powód

Aktualizacja: 18.08.2025 18:37 Publikacja: 18.08.2025 11:49
Z powodu braku paliw benzyna na stacjach benzynowych na Krymie i w Kraju Zabajkalskim jest obecnie sprzedawana wyłącznie przedsiębiorstwom i organizacjom posiadającym specjalne kartki, informują portale „Krymskij Wieter” i „Chita.ru”.
Według mieszkańców anektowanego Krymu, benzyna AI-95 zniknęła z większości stacji benzynowych na półwyspie, a na tych, gdzie nadal jest dostępna, sprzedaż odbywa się „głównie za bony od przedsiębiorstw”. Mieszkańcy są zdani na siebie. Komu uda się dzięki znajomościom załatwić trochę paliwa, słono za to płaci. Cena benzyny AI-95 znacznie wzrosła – oficjalnie na niektórych stacjach benzynowych do 69,95 rubli (3,18 zł) za litr. To cena, jakiej tutaj nigdy nie widziano. Do tego trzeba dodać „dowody wdzięczności” dla personelu stacji, który zgodzi się sprzedać paliwo zwykłym mieszkańcom.
Podobna sytuacja ma miejsce w miastach w Kraju Zabajkalskim. Jeden z mieszkańców zgłosił wstrzymanie sprzedaży benzyny AI-95 na stacjach benzynowych. „W Krasnokamieńsku nie ma benzyny AI-95 na żadnej stacji benzynowej. Mówią, że skończyły im się zapasy. Na stacjach wiszą tabliczki informujące, że AI-95 jest dostępne tylko dla organizacji” – powiedział portalom jeden z mieszkańców.
Ograniczenia w sprzedaży benzyny AI-95 na stacjach benzynowych w Kraju Zabajkalskim pojawiły się już w końcu lipca. Na początku sierpnia w Czycie sprzedaż AI-95 na stacjach benzynowych Neftemarketu (najpopularniejsza sieć) została ograniczona do dziesięciu litrów na samochód. Firma stwierdziła, że wynika to z „braku tego rodzaju paliwa w magazynach”.
Wraz z brakiem benzyny rosną ceny paliw w Rosji. Na Krymie, według danych monitoringu, wzrost cen benzyny 95 wyraźnie przyspieszył od 7 sierpnia. Na początku miesiąca koszt tego paliwa na stacjach benzynowych na półwyspie osiągnął 69 rubli, podczas gdy w sąsiednim Kraju Krasnodarskim średnia cena za litr AI-95 wynosi 65 rubli, a średnio w Rosji – 63 ruble.
Od początku roku w Rosji ceny benzyny skoczyły o 47 proc. Powodem jest wyczerpanie zapasów, co z kolei jest wynikiem skutecznych ataków ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Poważnie uszkodzone zostały m.in. rafinerie Rosnieft i Łukoilu. Zakłady przerwały produkcję na co najmniej miesiąc. Sytuacji nie poprawił wprowadzony przez reżim zakaz eksportu benzyn.
