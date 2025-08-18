Z powodu braku paliw benzyna na stacjach benzynowych na Krymie i w Kraju Zabajkalskim jest obecnie sprzedawana wyłącznie przedsiębiorstwom i organizacjom posiadającym specjalne kartki, informują portale „Krymskij Wieter” i „Chita.ru”.

Benzyna na Krymie tylko dla znajomych królika

Według mieszkańców anektowanego Krymu, benzyna AI-95 zniknęła z większości stacji benzynowych na półwyspie, a na tych, gdzie nadal jest dostępna, sprzedaż odbywa się „głównie za bony od przedsiębiorstw”. Mieszkańcy są zdani na siebie. Komu uda się dzięki znajomościom załatwić trochę paliwa, słono za to płaci. Cena benzyny AI-95 znacznie wzrosła – oficjalnie na niektórych stacjach benzynowych do 69,95 rubli (3,18 zł) za litr. To cena, jakiej tutaj nigdy nie widziano. Do tego trzeba dodać „dowody wdzięczności” dla personelu stacji, który zgodzi się sprzedać paliwo zwykłym mieszkańcom.

Podobna sytuacja ma miejsce w miastach w Kraju Zabajkalskim. Jeden z mieszkańców zgłosił wstrzymanie sprzedaży benzyny AI-95 na stacjach benzynowych. „W Krasnokamieńsku nie ma benzyny AI-95 na żadnej stacji benzynowej. Mówią, że skończyły im się zapasy. Na stacjach wiszą tabliczki informujące, że AI-95 jest dostępne tylko dla organizacji” – powiedział portalom jeden z mieszkańców.