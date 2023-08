PGE powiększa potencjał morskiego wiatru razem z partnerami

Projekt będzie się składać z kilku etapów - dla każdego z etapów MFW Baltica – Baltica 2 i Baltica 3 – przewidziano po jednej transzy do uruchomienia w formule Project Finance w wysokości 350 mln euro, a także po jednej transzy do uruchomienia w oparciu o gwarancje instytucji finansowych, banków lub agencji kredytów eksportowych. PGE realizuje budowę MFW Baltica razem z duńskim partnerem – Ørsted. Projekt o łącznej mocy ok. 2,5 GW składa się z dwóch etapów – Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW, którego oddanie do użytku planowane jest na rok 2027 oraz Baltica 3 o mocy ok. 1 GW, którego oddanie do użytku planowane jest do końca bieżącej dekady.