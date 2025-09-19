W 2027 r. w Żarnowcu uruchomiony zostanie wielkoskalowy magazyn bateryjny o pojemności około 981 MWh i wartości 1,5 mld zł. Pierwszym wielkoskalowym bateryjnym magazynem w Grupie PGE będzie Magazyn Energii Żarnowiec, zlokalizowany na Pomorzu, w pobliżu przyszłych morskich farm wiatrowych PGE i Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec. PGE Energia Odnawialna nadzoruje realizację projektu, który otrzymał pierwszą w Polsce promesę na magazynowanie energii, posiada umowę przyłączeniową do krajowego systemu elektroenergetycznego oraz 17-letni kontrakt rynku mocy od 2029 roku. Grupa PGE złożyła wniosek o finansowanie inwestycji z KPO. – To pierwsza tego typu inwestycja w naszej Grupie, będąca odpowiedzią na zmiany w krajowej energetyce oraz rosnący udział OZE w miksie energetycznym. Projekt ten to również realny wkład w rozwój polskiej gospodarki – baterie do magazynu zostaną wyprodukowane w Polsce, w fabryce LG Energy Solution Wrocław w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem – podkreślił Dariusz Marzec, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Reklama Reklama

Minister energii Miłosz Motyka: PGE zbuduje jeden z największych magazynów energii w Europie

Jak powiedział Miłosz Motyka, minister energii, magazyn energii w Żarnowcu będzie jedną z największych tego typu instalacji w Europie, która stanie się symbolem nowoczesnej transformacji energetycznej naszego kraju. – To inwestycja, która wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, obniżając koszty energii dla polskich rodzin i krajowych przedsiębiorstw oraz zapewniając stabilność dostaw energii elektrycznej niezależnie od warunków pogodowych. W połączeniu z dynamicznie rozwijającymi się inwestycjami energetycznymi na Pomorzu, takimi jak pierwsza polska elektrownia jądrowa czy morskie farmy wiatrowe, magazyny energii staną się fundamentem stabilnego i przyjaznego środowisku systemu energetycznego. Systemu, który – i to jest zdecydowanie najważniejsze – pomoże Polsce uniezależnić się od dostaw surowców i energii elektrycznej z zagranicy – powiedział Miłosz Motyka.

– Powstający magazyn energii w Żarnowcu to konkretna odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi europejska i polska gospodarka. Należy podkreślić, że ten projekt został w pełni oparty na zasadzie local content – i jesteśmy z tego dumni. Baterie do magazynu powstają w Polsce, w naszej fabryce LG Energy Solution Wrocław w Biskupicach Podgórnych. Wszystkie firmy zaangażowane w budowę infrastruktury oraz połączenia energetyczne są polskimi wykonawcami. Cały łańcuch wartości projektu powstaje z udziałem krajowych zasobów oraz kompetencji – zaznaczył Jangha Lee, Prezes LG Energy Solution Wrocław.

Magazynowanie energii ma być elementem integracji OZE i zwiększenia elastyczności systemu elektroenergetycznego, umożliwiające zarządzanie nadwyżkami energii i stabilizowanie cen.