PGE rozpoczęła budowę jednego z największych magazynów energii w Europie

Polska Grupa Energetyczna rozpoczęła budowę bateryjnego Magazynu Energii Elektrycznej w Żarnowcu o mocy 262 MW i pojemności ok. 981 MWh. Oddanie inwestycji przewidziano na drugi kwartał 2027 r.

Publikacja: 19.09.2025 17:26

Minister energii Miłosz Motyka na uroczystym rozpoczęciu budowy magazynu energii w miejscowości Kart

Minister energii Miłosz Motyka na uroczystym rozpoczęciu budowy magazynu energii w miejscowości Kartoszyno w pobliżu Elektrowni Żarnowiec

Foto: PAP/Marcin Gadomski

Bartłomiej Sawicki

W 2027 r. w Żarnowcu uruchomiony zostanie wielkoskalowy magazyn bateryjny o pojemności około 981 MWh i wartości 1,5 mld zł. Pierwszym wielkoskalowym bateryjnym magazynem w Grupie PGE będzie Magazyn Energii Żarnowiec, zlokalizowany na Pomorzu, w pobliżu przyszłych morskich farm wiatrowych PGE i Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec. PGE Energia Odnawialna nadzoruje realizację projektu, który otrzymał pierwszą w Polsce promesę na magazynowanie energii, posiada umowę przyłączeniową do krajowego systemu elektroenergetycznego oraz 17-letni kontrakt rynku mocy od 2029 roku. Grupa PGE złożyła wniosek o finansowanie inwestycji z KPO.  –  To pierwsza tego typu inwestycja w naszej Grupie, będąca odpowiedzią na zmiany w krajowej energetyce oraz rosnący udział OZE w miksie energetycznym. Projekt ten to również realny wkład w rozwój polskiej gospodarki – baterie do magazynu zostaną wyprodukowane w Polsce, w fabryce LG Energy Solution Wrocław w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem – podkreślił Dariusz Marzec, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Minister energii Miłosz Motyka: PGE zbuduje jeden z największych magazynów energii w Europie

Jak powiedział Miłosz Motyka, minister energii, magazyn energii w Żarnowcu będzie jedną z największych tego typu instalacji w Europie, która stanie się symbolem nowoczesnej transformacji energetycznej naszego kraju. – To inwestycja, która wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, obniżając koszty energii dla polskich rodzin i krajowych przedsiębiorstw oraz zapewniając stabilność dostaw energii elektrycznej niezależnie od warunków pogodowych. W połączeniu z dynamicznie rozwijającymi się inwestycjami energetycznymi na Pomorzu, takimi jak pierwsza polska elektrownia jądrowa czy morskie farmy wiatrowe, magazyny energii staną się fundamentem stabilnego i przyjaznego środowisku systemu energetycznego. Systemu, który – i to jest zdecydowanie najważniejsze – pomoże Polsce uniezależnić się od dostaw surowców i energii elektrycznej z zagranicy – powiedział Miłosz Motyka.

– Powstający magazyn energii w Żarnowcu to konkretna odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi europejska i polska gospodarka. Należy podkreślić, że ten projekt został w pełni oparty na zasadzie local content – i jesteśmy z tego dumni. Baterie do magazynu powstają w Polsce, w naszej fabryce LG Energy Solution Wrocław w Biskupicach Podgórnych. Wszystkie firmy zaangażowane w budowę infrastruktury oraz połączenia energetyczne są polskimi wykonawcami. Cały łańcuch wartości projektu powstaje z udziałem krajowych zasobów oraz kompetencji – zaznaczył Jangha Lee, Prezes LG Energy Solution Wrocław.

Magazynowanie energii ma być elementem integracji OZE i zwiększenia elastyczności systemu elektroenergetycznego, umożliwiające zarządzanie nadwyżkami energii i stabilizowanie cen.

Grupa PGE rozwija segment magazynowania energii, posiadając blisko 90 proc. udziału w elektrowniach szczytowo-pompowych. Do 2035 roku planuje rozbudowę portfela magazynów do ponad 18 GWh, inwestując w bateryjne magazyny (8 GWh), elektrownie szczytowo-pompowe (10 GWh) oraz magazyny ciepła (0,5 GWh), z budżetem na ten cel wynoszącym 14 mld zł.

