Reklama
Rozwiń
Reklama

PGE odrabia węglowe odpisy. Trzeci kwartał na plusie

Polska Grupa Energetyczna odnotowała ponad 6,5 mld zł straty netto w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2025 r. Ten wynik to efekt dokonanych wcześniej odpisów, głównie na aktywach węglowych. Jednocześnie w samym trzecim kwartale br. spółka miała ponad 540 mln zł zysku netto.

Publikacja: 26.11.2025 08:02

PGE odrabia węglowe odpisy. Trzeci kwartał na plusie

Foto: AdobeStock

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są główne przyczyny zmiany wyników finansowych Polskiej Grupy Energetycznej w 2025 roku?
  • Jaka jest różnica w wynikach finansowych PGE między bieżącym a poprzednim rokiem?
  • Jakie segmenty działalności PGE przyczyniły się do uzyskania zysku w trzecim kwartale 2025 roku?
  • Jakie inwestycje i strategie PGE były realizowane w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku?
  • Jak zmieniła się produkcja energii elektrycznej PGE z poszczególnych źródeł w porównaniu do poprzedniego roku?
  • Jakie są aktualne koszty emisji CO2 oraz ceny energii według segmentów energetycznych PGE?

Zgodnie z raportem kwartalnym spółki, w ciągu trzech kwartałów br. strata netto grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy wyniosła 6,58 mld zł, a strata z działalności operacyjnej w tym czasie wyniosła 2,24 mld zł. Przychody grupy ze sprzedaży wyniosły 44,76 mld zł. W samym trzecim kwartale grupa odnotowała jednak zysk netto w wysokości 544 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej grupy wyniósł 1,5 mld zł. W trzecim kwartale GK PGE odnotowała 2,2 mld zł zysku brutto ze sprzedaży. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 13,8 mld zł. Dla porównania, w tych samych okresach ubiegłego roku wynik netto Grupy był dodatni. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2024 r. było to 2,81 mld zł zysku, a trzecim kwartale ub.r. – 722 mln zł. Przychód grupy za trzy kwartały ub.r. wyniósł 46,85 mld zł, a w trzecim kwartale 2024 było to 15,6 mld zł.

Czytaj więcej

Dariusz Marzec: PGE nie opuszcza Gryfina. Chce tam wydać 7 mld zł
Elektroenergetyka
Dariusz Marzec: PGE nie opuszcza Gryfina. Chce tam wydać 7 mld zł

Wcześniejsze odpisy ważą na wyniku spółki

Strata netto spółki to efekt wcześniej przeprowadzonych testów wskazały na utratę bilansowej wartości wybranych aktywów spółek Grupy Kapitałowej PGE w wysokości ok. 9,1 mld zł, w tym: w segmencie Energetyka Węglowa w wysokości ok. 8,7 mld zł oraz w segmencie Energetyka Odnawialna w wysokości ok. 0,4 mld zł. Jednocześnie w toku prac zidentyfikowano konieczność zmniejszenia wartości aktywa na podatek odroczony w segmencie Energetyka Węglowa w wysokości ok. 2,5 mld zł. Te zdarzenia mają charakter niegotówkowy i obniżyły wynik brutto Grupy Kapitałowej PGE za I półrocze 2025 roku o ok. 9,1 mld zł, a wynik netto o kwotę ok. 11,6 mld zł. Zarówno wyniki testów, jak i analiza przesłanek są ujęte w wynikach za trzy pierwsze kwartały. 

Te wyniki przełożyły się na wspominaną stratę netto za trzy kwartały rzędu 6,58 mld zł, ale już bez odpisów ten wynik jest na plusie i wynosi 2,57 mld zł. 

Reklama
Reklama

Dystrybucja buduje wynik PGE

Wynik EBITDA za trzy pierwsze kwartały tego roku wyniósł 10,5 mld zł, z czego tylko Dystrybucja wyniosła 3,9 mld zł, a dalej obrót (1,5 mld zł), ciepłownictwo (1,45 mld zł), Energetyka Odnawialna (1,37 mld zł), Energetyka Kolejowa (0,95 mld zł), Energetyka Węglowa (0,6 mld zł), Energetyka Gazowa (0,4 mld zł) i inne (0,3 mld zł)

– III kwartał zamykamy z dobrymi wynikami, które stanowią solidny fundament pod realizację naszej strategii. Stabilne przychody i wypracowany raportowany zysk EBITDA na poziomie 2,6 mld zł pozwalają nam kontynuować założony plan inwestycyjny. W ciągu trzeciego kwartału na inwestycje przeznaczyliśmy łącznie 2,7 mld zł, z czego najwięcej na dystrybucję, ciepłownictwo, segment gazowy oraz energetykę odnawialną, w tym morskie farmy wiatrowe i magazynowanie energii. Łącznie w ciągu dziewięciu miesięcy zainwestowaliśmy rekordowe 7,6 mld zł, co pokazuje skalę i tempo naszych działań – ocenił prezes PGE Dariusz Marzec, cytowany w komunikacie.

Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE na koniec września 2025 roku wyniósł 15,5 mld zł, a nakłady inwestycyjne w trzecim kwartale 2025 r. wyniosły 2,66 mld zł.

Węgiel brunatny w dół, gaz w górę 

Zgodnie z publikacją, PGE wyprodukowała w trzecim kwartale 12,58 TWh energii elektrycznej netto, co oznacza spadek produkcji z 13,16 TWh w ub.r. Większość prądu wyprodukowano z węgla brunatnego, gdzie produkcja wyniosła 6,95 TWh (spadek rok do roku o 12 proc.) oraz z węgla kamiennego – 2,87 TWh (bez zmian względem 2024 r.). Produkcja z gazu ziemnego wyniosła 1,99 TWh (o 24 proc. więcej rok do roku), a łączna produkcja ze źródeł odnawialnych – 0,5 TWh. 0,27 TWh wyprodukowano z kolei w elektrowniach szczytowo-pompowych.

Jak wskazano również, sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 7,73 TWh, czyli była o 7 proc. mniejsza, a wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 9,73 TWh (o 1 proc. mniej rok do roku). Średni koszt emisji CO2 w Segmentach Energetyki Węglowej, Ciepłownictwa i Energetyki Gazowej wyniósł 298 zł za MWh, co stanowi spadek o 14 proc. w ujęciu rocznym. Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez Segmenty Energetyki Węglowej, Ciepłownictwa i Energetyki Gazowej w trzecim kwartale br. wyniosła 493 zł za megawatogodzinę (o 96 zł za MWh mniej).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Surowce Węgiel Węgiel Brunatny Firmy Polska Grupa Energetyczna (PGE) Energetyka Energetyka zawodowa

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są główne przyczyny zmiany wyników finansowych Polskiej Grupy Energetycznej w 2025 roku?
  • Jaka jest różnica w wynikach finansowych PGE między bieżącym a poprzednim rokiem?
  • Jakie segmenty działalności PGE przyczyniły się do uzyskania zysku w trzecim kwartale 2025 roku?
  • Jakie inwestycje i strategie PGE były realizowane w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku?
  • Jak zmieniła się produkcja energii elektrycznej PGE z poszczególnych źródeł w porównaniu do poprzedniego roku?
  • Jakie są aktualne koszty emisji CO2 oraz ceny energii według segmentów energetycznych PGE?
Pozostało jeszcze 88% artykułu

Zgodnie z raportem kwartalnym spółki, w ciągu trzech kwartałów br. strata netto grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy wyniosła 6,58 mld zł, a strata z działalności operacyjnej w tym czasie wyniosła 2,24 mld zł. Przychody grupy ze sprzedaży wyniosły 44,76 mld zł. W samym trzecim kwartale grupa odnotowała jednak zysk netto w wysokości 544 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej grupy wyniósł 1,5 mld zł. W trzecim kwartale GK PGE odnotowała 2,2 mld zł zysku brutto ze sprzedaży. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 13,8 mld zł. Dla porównania, w tych samych okresach ubiegłego roku wynik netto Grupy był dodatni. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2024 r. było to 2,81 mld zł zysku, a trzecim kwartale ub.r. – 722 mln zł. Przychód grupy za trzy kwartały ub.r. wyniósł 46,85 mld zł, a w trzecim kwartale 2024 było to 15,6 mld zł.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Energetyka Zawodowa
Przemysł pisze list do premiera i nie przebiera w słowach. Brakuje kluczowego prawa
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
BGK powoli podsumowuje zawarte umowy dotyczące wsparcia energetyki ze środków z Krajowego Planu Odbu
Energetyka Zawodowa
Blisko 100 mld zł na energetykę. BGK podsumowuje pożyczki na transformację
Nowy szef rady nadzorczej Orlenu
Energetyka Zawodowa
Skarb Państwa odwołał przewodniczącego rady nadzorczej Orlenu. Jest jego następca
PGE osiągnęła porozumienie w Dolnej Odrze. Pakiety socjalne wyniosą 250 mln zł
Energetyka Zawodowa
PGE osiągnęła porozumienie w Dolnej Odrze. Pakiety socjalne wyniosą 250 mln zł
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Tauron na historycznym szczycie. Rynek docenia perspektywy
Energetyka Zawodowa
Tauron na historycznym szczycie. Rynek docenia perspektywy
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama