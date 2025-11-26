Aktualizacja: 26.11.2025 08:37 Publikacja: 26.11.2025 08:02
Foto: AdobeStock
Zgodnie z raportem kwartalnym spółki, w ciągu trzech kwartałów br. strata netto grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy wyniosła 6,58 mld zł, a strata z działalności operacyjnej w tym czasie wyniosła 2,24 mld zł. Przychody grupy ze sprzedaży wyniosły 44,76 mld zł. W samym trzecim kwartale grupa odnotowała jednak zysk netto w wysokości 544 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej grupy wyniósł 1,5 mld zł. W trzecim kwartale GK PGE odnotowała 2,2 mld zł zysku brutto ze sprzedaży. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 13,8 mld zł. Dla porównania, w tych samych okresach ubiegłego roku wynik netto Grupy był dodatni. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2024 r. było to 2,81 mld zł zysku, a trzecim kwartale ub.r. – 722 mln zł. Przychód grupy za trzy kwartały ub.r. wyniósł 46,85 mld zł, a w trzecim kwartale 2024 było to 15,6 mld zł.
Czytaj więcej
Nasze łączne inwestycje w regionie Gryfina wyniosą 7 mld zł. Rozpisaliśmy przetarg w tej lokaliza...
Strata netto spółki to efekt wcześniej przeprowadzonych testów wskazały na utratę bilansowej wartości wybranych aktywów spółek Grupy Kapitałowej PGE w wysokości ok. 9,1 mld zł, w tym: w segmencie Energetyka Węglowa w wysokości ok. 8,7 mld zł oraz w segmencie Energetyka Odnawialna w wysokości ok. 0,4 mld zł. Jednocześnie w toku prac zidentyfikowano konieczność zmniejszenia wartości aktywa na podatek odroczony w segmencie Energetyka Węglowa w wysokości ok. 2,5 mld zł. Te zdarzenia mają charakter niegotówkowy i obniżyły wynik brutto Grupy Kapitałowej PGE za I półrocze 2025 roku o ok. 9,1 mld zł, a wynik netto o kwotę ok. 11,6 mld zł. Zarówno wyniki testów, jak i analiza przesłanek są ujęte w wynikach za trzy pierwsze kwartały.
Te wyniki przełożyły się na wspominaną stratę netto za trzy kwartały rzędu 6,58 mld zł, ale już bez odpisów ten wynik jest na plusie i wynosi 2,57 mld zł.
Wynik EBITDA za trzy pierwsze kwartały tego roku wyniósł 10,5 mld zł, z czego tylko Dystrybucja wyniosła 3,9 mld zł, a dalej obrót (1,5 mld zł), ciepłownictwo (1,45 mld zł), Energetyka Odnawialna (1,37 mld zł), Energetyka Kolejowa (0,95 mld zł), Energetyka Węglowa (0,6 mld zł), Energetyka Gazowa (0,4 mld zł) i inne (0,3 mld zł)
– III kwartał zamykamy z dobrymi wynikami, które stanowią solidny fundament pod realizację naszej strategii. Stabilne przychody i wypracowany raportowany zysk EBITDA na poziomie 2,6 mld zł pozwalają nam kontynuować założony plan inwestycyjny. W ciągu trzeciego kwartału na inwestycje przeznaczyliśmy łącznie 2,7 mld zł, z czego najwięcej na dystrybucję, ciepłownictwo, segment gazowy oraz energetykę odnawialną, w tym morskie farmy wiatrowe i magazynowanie energii. Łącznie w ciągu dziewięciu miesięcy zainwestowaliśmy rekordowe 7,6 mld zł, co pokazuje skalę i tempo naszych działań – ocenił prezes PGE Dariusz Marzec, cytowany w komunikacie.
Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE na koniec września 2025 roku wyniósł 15,5 mld zł, a nakłady inwestycyjne w trzecim kwartale 2025 r. wyniosły 2,66 mld zł.
Zgodnie z publikacją, PGE wyprodukowała w trzecim kwartale 12,58 TWh energii elektrycznej netto, co oznacza spadek produkcji z 13,16 TWh w ub.r. Większość prądu wyprodukowano z węgla brunatnego, gdzie produkcja wyniosła 6,95 TWh (spadek rok do roku o 12 proc.) oraz z węgla kamiennego – 2,87 TWh (bez zmian względem 2024 r.). Produkcja z gazu ziemnego wyniosła 1,99 TWh (o 24 proc. więcej rok do roku), a łączna produkcja ze źródeł odnawialnych – 0,5 TWh. 0,27 TWh wyprodukowano z kolei w elektrowniach szczytowo-pompowych.
Jak wskazano również, sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 7,73 TWh, czyli była o 7 proc. mniejsza, a wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 9,73 TWh (o 1 proc. mniej rok do roku). Średni koszt emisji CO2 w Segmentach Energetyki Węglowej, Ciepłownictwa i Energetyki Gazowej wyniósł 298 zł za MWh, co stanowi spadek o 14 proc. w ujęciu rocznym. Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez Segmenty Energetyki Węglowej, Ciepłownictwa i Energetyki Gazowej w trzecim kwartale br. wyniosła 493 zł za megawatogodzinę (o 96 zł za MWh mniej).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zgodnie z raportem kwartalnym spółki, w ciągu trzech kwartałów br. strata netto grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy wyniosła 6,58 mld zł, a strata z działalności operacyjnej w tym czasie wyniosła 2,24 mld zł. Przychody grupy ze sprzedaży wyniosły 44,76 mld zł. W samym trzecim kwartale grupa odnotowała jednak zysk netto w wysokości 544 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej grupy wyniósł 1,5 mld zł. W trzecim kwartale GK PGE odnotowała 2,2 mld zł zysku brutto ze sprzedaży. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 13,8 mld zł. Dla porównania, w tych samych okresach ubiegłego roku wynik netto Grupy był dodatni. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2024 r. było to 2,81 mld zł zysku, a trzecim kwartale ub.r. – 722 mln zł. Przychód grupy za trzy kwartały ub.r. wyniósł 46,85 mld zł, a w trzecim kwartale 2024 było to 15,6 mld zł.
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu wystosowały apel do premia D...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) powoli podsumowuje zawarte umowy dotyczące wsparcia energetyki ze środków z Kr...
Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Orlenu doszło do zmian w radzie nadzorczej spółki. Ze...
Spółka PGE GiEK zawarła porozumienie ze związkami zawodowymi Elektrowni Dolna Odra. Do pracowników Elektrowni Do...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Akcje Taurona pierwszy raz w historii kosztują ponad 10 zł. Rozwój dystrybucji oraz stopniowe odejście od spalan...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas