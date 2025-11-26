Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są główne przyczyny zmiany wyników finansowych Polskiej Grupy Energetycznej w 2025 roku?

Jaka jest różnica w wynikach finansowych PGE między bieżącym a poprzednim rokiem?

Jakie segmenty działalności PGE przyczyniły się do uzyskania zysku w trzecim kwartale 2025 roku?

Jakie inwestycje i strategie PGE były realizowane w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku?

Jak zmieniła się produkcja energii elektrycznej PGE z poszczególnych źródeł w porównaniu do poprzedniego roku?

Jakie są aktualne koszty emisji CO2 oraz ceny energii według segmentów energetycznych PGE?

Zgodnie z raportem kwartalnym spółki, w ciągu trzech kwartałów br. strata netto grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy wyniosła 6,58 mld zł, a strata z działalności operacyjnej w tym czasie wyniosła 2,24 mld zł. Przychody grupy ze sprzedaży wyniosły 44,76 mld zł. W samym trzecim kwartale grupa odnotowała jednak zysk netto w wysokości 544 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej grupy wyniósł 1,5 mld zł. W trzecim kwartale GK PGE odnotowała 2,2 mld zł zysku brutto ze sprzedaży. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 13,8 mld zł. Dla porównania, w tych samych okresach ubiegłego roku wynik netto Grupy był dodatni. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2024 r. było to 2,81 mld zł zysku, a trzecim kwartale ub.r. – 722 mln zł. Przychód grupy za trzy kwartały ub.r. wyniósł 46,85 mld zł, a w trzecim kwartale 2024 było to 15,6 mld zł.

Wcześniejsze odpisy ważą na wyniku spółki

Strata netto spółki to efekt wcześniej przeprowadzonych testów wskazały na utratę bilansowej wartości wybranych aktywów spółek Grupy Kapitałowej PGE w wysokości ok. 9,1 mld zł, w tym: w segmencie Energetyka Węglowa w wysokości ok. 8,7 mld zł oraz w segmencie Energetyka Odnawialna w wysokości ok. 0,4 mld zł. Jednocześnie w toku prac zidentyfikowano konieczność zmniejszenia wartości aktywa na podatek odroczony w segmencie Energetyka Węglowa w wysokości ok. 2,5 mld zł. Te zdarzenia mają charakter niegotówkowy i obniżyły wynik brutto Grupy Kapitałowej PGE za I półrocze 2025 roku o ok. 9,1 mld zł, a wynik netto o kwotę ok. 11,6 mld zł. Zarówno wyniki testów, jak i analiza przesłanek są ujęte w wynikach za trzy pierwsze kwartały.

Te wyniki przełożyły się na wspominaną stratę netto za trzy kwartały rzędu 6,58 mld zł, ale już bez odpisów ten wynik jest na plusie i wynosi 2,57 mld zł.