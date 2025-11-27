Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są plany PGE dotyczące przyszłych elektrowni gazowych?

Dlaczego wyniki finansowe PGE budzą zainteresowanie i kontrowersje?

Jakie czynniki mają wpływ na przyszłe inwestycje sieciowe PGE?

Jakie zmiany mogą nastąpić w taryfach dystrybucyjnych na przesył energii?

Co oznacza dla PGE zmiana wskaźnika WACC?

Jakie pozytywne i negatywne skutki mogą wyniknąć z decyzji aukcyjnych na rynku mocy?

Polska Grupa Energetyczna odnotowała ponad 6,5 mld zł straty netto w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2025 r. Ten wynik to efekt przede wszystkim dokonanych wcześniej odpisów, głównie na aktywach węglowych. Jednocześnie w samym trzecim kwartale spółka miała ponad 540 mln zł zysku netto. Zyski spółki jednak nie były przedmiotem największej dyskusji na konferencji wynikowej spółki już po opublikowaniu danych kwartalnych. Tę zdominowały losy nowych projektów gazowych PGE, a także taryfy dystrybucyjne, których wysokość na przyszły rok jest przedmiotem gorącej branżowej dyskusji.

Nowe bloki gazowe w drodze

PGE liczy, że oferty od potencjalnych wykonawców kolejnych bloków gazowych w Rybniku i Gryfinie otrzyma przed grudniową aukcją rynku mocy. PGE jeszcze w listopadzie miała otworzyć oferty od potencjalnych wykonawców. Jednak termin składania ofert na nowe bloki gazowe przedłużono do 3 grudnia. Zamówienia dotyczą otwartego cyklu turbiny OCGT. PGE szuka wykonawcy jednostki o mocy ok. 600 MW w Rybniku oraz trzeciego bloku gazowego w elektrowni w Gryfinie, też o mocy rzędu 600 MW. PGE chce zdążyć z wyborem dostawców przed aukcją główną rynku mocy (forma publicznej pomocy).

Aukcja główna rynku mocy na rok dostaw 2030 została zaplanowana przez URE na 11 grudnia. Maciej Górski, wiceprezes ds. operacyjnych PGE, jest dobrej myśli w kwestii zgłoszeń ofert, bo wiele podmiotów brało udział w dialogu. – Dostawaliśmy różnego rodzaju uwagi do projektów umów, które przygotowaliśmy, co każe nam sądzić, że jest zainteresowanie potencjalnych wykonawców tymi projektami. Cieszymy się z tego i mamy nadzieję, że te oferty wpłyną, bo wiemy, jaka jest sytuacja na rynku turbin na świecie – powiedział Górski. Dodał, że trzeci z projektów gazowych, który ma być realizowany w Ostrowie Wielkopolskim, jest także przygotowywany. Przetarg na jego realizację jednak nie został jeszcze rozpisany.