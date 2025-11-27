Reklama
Rozwiń
Reklama

PGE odsłoni gazowe karty w grudniu. W dystrybucji broni korzystnego rozdania

PGE szykuje się do grudniowej aukcji rynku mocy, która zdecyduje o losie nowych elektrowni gazowych. Jednocześnie spółka broni obecnego modelu kształtowania taryf za przesył energii.

Publikacja: 27.11.2025 08:45

PGE odsłoni gazowe karty w grudniu. W dystrybucji broni korzystnego rozdania

Foto: Adobestock

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są plany PGE dotyczące przyszłych elektrowni gazowych?
  • Dlaczego wyniki finansowe PGE budzą zainteresowanie i kontrowersje?
  • Jakie czynniki mają wpływ na przyszłe inwestycje sieciowe PGE?
  • Jakie zmiany mogą nastąpić w taryfach dystrybucyjnych na przesył energii?
  • Co oznacza dla PGE zmiana wskaźnika WACC?
  • Jakie pozytywne i negatywne skutki mogą wyniknąć z decyzji aukcyjnych na rynku mocy?

Polska Grupa Energetyczna odnotowała ponad 6,5 mld zł straty netto w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2025 r. Ten wynik to efekt przede wszystkim dokonanych wcześniej odpisów, głównie na aktywach węglowych. Jednocześnie w samym trzecim kwartale spółka miała ponad 540 mln zł zysku netto. Zyski spółki jednak nie były przedmiotem największej dyskusji na konferencji wynikowej spółki już po opublikowaniu danych kwartalnych. Tę zdominowały losy nowych projektów gazowych PGE, a także taryfy dystrybucyjne, których wysokość na przyszły rok jest przedmiotem gorącej branżowej dyskusji.

Nowe bloki gazowe w drodze 

PGE liczy, że oferty od potencjalnych wykonawców kolejnych bloków gazowych w Rybniku i Gryfinie otrzyma przed grudniową aukcją rynku mocy. PGE jeszcze w listopadzie miała otworzyć oferty od potencjalnych wykonawców. Jednak termin składania ofert na nowe bloki gazowe przedłużono do 3 grudnia. Zamówienia dotyczą otwartego cyklu turbiny OCGT. PGE szuka wykonawcy jednostki o mocy ok. 600 MW w Rybniku oraz trzeciego bloku gazowego w elektrowni w Gryfinie, też o mocy rzędu 600 MW. PGE chce zdążyć z wyborem dostawców przed aukcją główną rynku mocy (forma publicznej pomocy).

Czytaj więcej

PGE odrabia węglowe odpisy. Trzeci kwartał na plusie
Energetyka Zawodowa
PGE odrabia węglowe odpisy. Trzeci kwartał na plusie

Aukcja główna rynku mocy na rok dostaw 2030 została zaplanowana przez URE na 11 grudnia. Maciej Górski, wiceprezes ds. operacyjnych PGE, jest dobrej myśli w kwestii zgłoszeń ofert, bo wiele podmiotów brało udział w dialogu. – Dostawaliśmy różnego rodzaju uwagi do projektów umów, które przygotowaliśmy, co każe nam sądzić, że jest zainteresowanie potencjalnych wykonawców tymi projektami. Cieszymy się z tego i mamy nadzieję, że te oferty wpłyną, bo wiemy, jaka jest sytuacja na rynku turbin na świecie – powiedział Górski. Dodał, że trzeci z projektów gazowych, który ma być realizowany w Ostrowie Wielkopolskim, jest także przygotowywany. Przetarg na jego realizację jednak nie został jeszcze rozpisany. 

Reklama
Reklama

Ryzyko mniejszych inwestycji w sieci 

Przedstawiciele spółki byli pytani także o dyskusje dotyczące obniżenia wskaźnika WACC (Weighted Average Cost of Capital, czyli średnio ważony koszt kapitału) jednego ze składników opłaty za przesył energii. – Chciałbym podkreślić, że dystrybucja generuje wysoki poziom EBITDA, ale przekłada się to na intensywny proces inwestycyjny w nowe sieci. Wymaga ona dużych nakładów, aby przyłączać nowe inwestycje OZE. Jeśli te inwestycje będą spowolnione, to ten proces przyłączania będzie rozciągnięty w czasie, a skala przyłączeń będzie niższa. – powiedział Przemysław Jastrzębski,  wiceprezes ds. finansowych PGE. Jak powiedział, efekt powołanego przez ministra energii zespołu ds. „poprawy efektywności kształtowania taryf sieciowych energii elektrycznej” będzie można zobaczyć dopiero w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Foto: GG Parkiet

Pytany o dywidendę płaconą przez segment dystrybucji wskazał, że jest to element zarządzania płynnością w ramach Grupy. – Pieniądze do dystrybucji wracają w formie pożyczek. Te pieniądze z dystrybucji nie trafią na inne obszary biznesowe Grupy – podkreślił Jastrzębski.

Wiceprezes Górski wskazał, że dyskusja wokół WACC to tylko „element szerszego obrazka” i dodał, że są także inne opłaty w taryfach, a także sam koszt produkcji energii. – Jesteśmy gotowi na dyskusje dot. WACC, ale w szerszym kontekście całego rynku energii i podłączeń nowych źródeł do sieci elektroenergetycznej, zwłaszcza jeśli mamy takie ambicje jako rynek – powiedział.

Jastrzębski pytany, czy jeśli PGE będzie miało obniżony wskaźnik WACC z obecnych blisko 13 proc. do minimalnego, dopuszczalnego poziomu, a więc 8,5, będzie to oznaczało spadek inwestycji w sieci, prosił, aby uzbroić się w cierpliwość. – Jesteśmy w procesie taryfikacji na przyszły rok. Trudno nam obecnie rozmawiać o wskaźnikach. Do końca roku wszystko będzie jasne. My mamy przygotowany model inwestycyjny bazujący na reinwestycji naszej EBITDY. Jeśli więc zostanie ona naruszona, to będziemy musieli zastanowić się nad ew. korektą inwestycji. Jeśli będzie to niewielka zmiana, to nie będzie to miało wpływu. Jeśli jednak zmiany w wysokości wskaźnika będą większe, to faktycznie te przesunięcia w procesie inwestycyjnym mogą być poważniejsze – dodał. Wiceprezes Górski uspokajał jednak, że spadek WACC nie oznacza natychmiastowego ograniczenia poziomu inwestycji w sieci.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Polska Grupa Energetyczna (PGE) Ceny energii

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są plany PGE dotyczące przyszłych elektrowni gazowych?
  • Dlaczego wyniki finansowe PGE budzą zainteresowanie i kontrowersje?
  • Jakie czynniki mają wpływ na przyszłe inwestycje sieciowe PGE?
  • Jakie zmiany mogą nastąpić w taryfach dystrybucyjnych na przesył energii?
  • Co oznacza dla PGE zmiana wskaźnika WACC?
  • Jakie pozytywne i negatywne skutki mogą wyniknąć z decyzji aukcyjnych na rynku mocy?
Pozostało jeszcze 92% artykułu

Polska Grupa Energetyczna odnotowała ponad 6,5 mld zł straty netto w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2025 r. Ten wynik to efekt przede wszystkim dokonanych wcześniej odpisów, głównie na aktywach węglowych. Jednocześnie w samym trzecim kwartale spółka miała ponad 540 mln zł zysku netto. Zyski spółki jednak nie były przedmiotem największej dyskusji na konferencji wynikowej spółki już po opublikowaniu danych kwartalnych. Tę zdominowały losy nowych projektów gazowych PGE, a także taryfy dystrybucyjne, których wysokość na przyszły rok jest przedmiotem gorącej branżowej dyskusji.

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Amerykański gaz trafi do portu w Kłajpedzie
Gaz
Rinat Achmetow kupił amerykański gaz dla Ukrainy. Dostarczy go Litwa
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Materiał Promocyjny
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Ostatnie duże europejskie aktywo Gazpromu - największa firma paliwowa Serbii, będzie miała nowego wł
Gaz
Gazprom opuszcza Serbię. Ale czy na pewno?
Berlin stracił cierpliwość. Novatek straci największy kontrakt
Gaz
Berlin stracił cierpliwość. Novatek straci największy kontrakt
W tym roku UE kupi w Rosji 13 proc. potrzebnego gazu
Gaz
Rosyjski gaz ulatnia się z Unii. Europa Środkowa stawia na inne źródła
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Terminal LNG w Świnoujściu
Gaz
Terminale LNG odpływają z Europy. Spada popyt na gaz
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama