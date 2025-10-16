Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób PGE uzyska pełną kontrolę nad spółką atomową w Koninie?

ZE PAK przekazał, że podpisał z PGE Polska Grupa Energetyczna przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 50 proc. akcji, które spółka posiada w PGE PAK Energia Jądrowa SA na rzecz PGE.

Jak czytamy w raporcie giełdowym, warunkiem zawieszającym wykonanie umowy jest uzyskanie przez PGE SA bezwarunkowej decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi w przedmiocie wydania zgody na osiągnięcie pozycji dominującej, polegającej na przejęciu przez PGE SA kontroli nad PGE PAK Energia Jądrowa SA, zgodnie z ustawą z czerwca 2011 roku o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji PGE PAK Energia Jądrowa SA na rzecz PGE SA, która będzie podstawą przeniesienia ww. akcji, powinno nastąpić nie później niż do 27 listopada 2025 r.

Tło rozmów i możliwa wartość spółki

PGE była zainteresowana nabyciem od spółki ZE PAK 100 proc. udziałów spółki PAK CCGT, realizującej projekt gazowy na terenie Elektrowni Adamów, oraz 50 proc. akcji w spółce PGE PAK Energia Jądrowa, odpowiedzialnej za projekt jądrowy. W tym celu PGE i ZE PAK od początku roku rozmawiały o porozumieniu dotyczącym ustalenia warunków zakupu projektu gazowego i jądrowego. Pod koniec czerwca do porozumienia nie doszło, ale w przypadku projektu jądrowego strony miały rozmawiać dalej. Potencjalny dostawca tej technologii w międzyczasie wycofał się jednak z możliwego projektu, który zdaniem PGE był na bardzo wstępnym etapie i nieujęty w rządowym programie jądrowym (PPEJ). – Wartość projektu gazowego w Adamowie szacujemy na ok. 1,6 mld zł, zaś wartość 50 proc. udziałów w spółce PGE–PAK oceniamy na nie więcej niż ok. 10 mln zł – wyceniał pod koniec czerwca Andrzej Kędzierski, analityk BM Pekao.