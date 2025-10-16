Aktualizacja: 16.10.2025 11:42 Publikacja: 16.10.2025 09:01
PGE przejmuje kontrolę nad atomową spółką Solorza
ZE PAK przekazał, że podpisał z PGE Polska Grupa Energetyczna przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 50 proc. akcji, które spółka posiada w PGE PAK Energia Jądrowa SA na rzecz PGE.
Jak czytamy w raporcie giełdowym, warunkiem zawieszającym wykonanie umowy jest uzyskanie przez PGE SA bezwarunkowej decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi w przedmiocie wydania zgody na osiągnięcie pozycji dominującej, polegającej na przejęciu przez PGE SA kontroli nad PGE PAK Energia Jądrowa SA, zgodnie z ustawą z czerwca 2011 roku o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji PGE PAK Energia Jądrowa SA na rzecz PGE SA, która będzie podstawą przeniesienia ww. akcji, powinno nastąpić nie później niż do 27 listopada 2025 r.
PGE była zainteresowana nabyciem od spółki ZE PAK 100 proc. udziałów spółki PAK CCGT, realizującej projekt gazowy na terenie Elektrowni Adamów, oraz 50 proc. akcji w spółce PGE PAK Energia Jądrowa, odpowiedzialnej za projekt jądrowy. W tym celu PGE i ZE PAK od początku roku rozmawiały o porozumieniu dotyczącym ustalenia warunków zakupu projektu gazowego i jądrowego. Pod koniec czerwca do porozumienia nie doszło, ale w przypadku projektu jądrowego strony miały rozmawiać dalej. Potencjalny dostawca tej technologii w międzyczasie wycofał się jednak z możliwego projektu, który zdaniem PGE był na bardzo wstępnym etapie i nieujęty w rządowym programie jądrowym (PPEJ). – Wartość projektu gazowego w Adamowie szacujemy na ok. 1,6 mld zł, zaś wartość 50 proc. udziałów w spółce PGE–PAK oceniamy na nie więcej niż ok. 10 mln zł – wyceniał pod koniec czerwca Andrzej Kędzierski, analityk BM Pekao.
Pod koniec sierpnia prezes koreańskiego giganta atomowego Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP) potwierdził, że firma kończy swoją działalność w Polsce. Na decyzję wpłynęła umowa z amerykańską firmą energetyczną Westinghouse w sprawie sporu o własność intelektualną dotyczącą technologii i podziału rynku europejskiego. Polski rząd nie wyklucza jednak współpracy z Koreańczykami w przyszłości.
Przypomnijmy, że w 2022 r., prywatna spółka energetyczna ZE PAK oraz spółka z udziałem skarbu Państwa, PGE, zawiązały partnerstwo na rzecz realizacji projektu „prywatnego” (poza rządowymi planami) wraz z koreańskim partnerem KHNP. Powstała wówczas spółka celowa PGE–PAK, która była odpowiedzialna za wstępne prace badawcze w terenie oraz rozmowy z partnerem technologicznym, a więc z KHNP. Na dalszym etapie współpracy KHNP miało stać się udziałowcem spółki celowej budującej elektrownię jądrową. Chodziło o budowę elektrowni jądrowej z dwoma koreańskimi reaktorami APR 1400 o łącznej mocy 2,8 GW w Pątnowie. W międzyczasie uzyskano decyzję zasadniczą dla projektu. Elektrownia według pierwotnych planów miała powstać w 2035 r. Po zakończonych wstępnych pracach badawczych projekt stanął w miejscu, a PGE zaczęła przywiązywać większą uwagę do Bełchatowa, jako lokalizacji przyszłej elektrowni jądrowej. Sama PGE jednak wzbrania się przed deklarowaniem, czy zostanie inwestorem. W obecnej strategii nie ma o tym mowy.
Pod drugą potencjalną elektrownię jądrową (EJ2) w Polsce wytypowano cztery możliwe lokalizacje. Spośród nich, po przeprowadzeniu niezbędnych analiz, zostanie wybrana ostateczna lokalizacja EJ2. Szczególnie atrakcyjne są miejsca, w których obecnie znajdują się duże elektrownie systemowe: Bełchatów oraz Konin. Opcje rezerwowe to Kozienice i Połaniec. Pod drugi atom zostanie wybrana jedna z tych czterech lokalizacji.
Harmonogram prac dla drugiej elektrowni jądrowej przewiduje przeprowadzenie wstępnego przeglądu lokalizacji w tym roku, a także wstępnego dialogu z potencjalnymi dostawcami technologii. W 2027 r. ma dojść do wyboru lokalizacji i dostawcy technologii, który ma być jednocześnie partnerem przy tym projekcie (w postępowaniu konkurencyjnym). Wówczas ma także dojść do ustalenia modelu biznesowego oraz wystąpienia z wnioskiem notyfikacyjnym do Komisji Europejskiej (zgoda na pomoc publiczną). W 2031 r. ma zostać wydane zezwolenie na budowę, a rozpoczęcie prac zaplanowano na 2032 r. Osiem lat później miałby zostać oddany do użytku pierwszy reaktor drugiej elektrowni. Kolejne dwa byłyby oddawane do użytku co roku.
