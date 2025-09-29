Aktualizacja: 29.09.2025 09:40 Publikacja: 29.09.2025 08:09
To nie jest pytanie do mnie, tylko do pana ministra. Ja od wielu lat jestem menedżerem w branży energetycznej. W PGE zostałem zatrudniony na kontrakcie i mam pełną świadomość tego, że moja praca podlega ciągłej ocenie właściciela. Oczywiste jest dla mnie, że efektywność i sprawność zarządzania spółkami Skarbu Państwa musi być cyklicznie weryfikowana. Ocena prac zarządów dużych spółek to naturalne prawo właściciela i tym samym reprezentującego go ministra.
Tak.
Dowodem mojego przywództwa niech będzie przyjęta w czerwcu strategia PGE do 2035 r. Każda strona z naszej strategii pokazuje, dokąd zmierza statek pod nazwą PGE. Wiemy, gdzie są rafy i jak je omijać.
Zarząd PGE stanowi spójną całość, o czym informowaliśmy pana ministra na bezpośrednim spotkaniu, które odbyło się w pełnym składzie. Wszyscy członkowie mają przydzieloną konkretną odpowiedzialność. Realizują swoje zadania i dzięki temu po półtora roku wspólnej pracy mogę śmiało powiedzieć, że stanowimy zgrany zespół, który jest skupiony wokół realizacji wspólnych celów. Od chwili powołania tego zarządu wszystkie uchwały zapadły w sposób jednomyślny. Przygotowaliśmy nową strategię, mamy wspólną wizję, wiemy, jak ją realizować i co jest potrzebne, żeby zmierzać we właściwym kierunku. Strategia definiuje zadania na najbliższe 10 lat, ale pewne rzeczy będą się działy bardzo szybko, jak aukcje rynku mocy, rozwój sektora gazowego, morskiej energetyki wiatrowej czy sieci dystrybucyjnej.
Pan Minister objął swoją funkcję po tym, jak zaprezentowaliśmy strategię. Pokazaliśmy panu ministrowi kluczowe elementy naszej strategii, czyli energetykę odnawialną, segment gazowy, magazynowanie energii, odpowiedzialną transformację. Było duże zainteresowanie i zrozumienie dla tych kwestii. Rozmawialiśmy o naszych inwestycjach i zgodziliśmy się, że rozwój naszej firmy musi odbywać się w kontekście budowania polskiego łańcucha dostaw i jak największego zaangażowania w polską gospodarkę. To jest jego priorytet i przekazał nam, że takie ma ustalenia z panem premierem. Dokładnie takie działania zakłada nasza strategia, która jako pierwsza wskazała w strategii udział local content na poziomie 150 mld zł w planowanych przez PGE wydatkach inwestycyjnych. Było to bardzo dobre, merytoryczne spotkanie, głównie skoncentrowane wokół strategii i priorytetów pana ministra.
Wracamy do tej dyskusji co roku. I jak co roku przypominam, że energię na przyszły rok na potrzeby taryfowe kontraktujemy sukcesywnie 12 miesięcy wcześniej. Dzisiejsze ceny energii wymagały mrożenia, bo mogły być za wysokie dla obywateli – taką decyzję podjął rząd. Ceny na ten rok wynikały głównie z wartości energii w poprzednim roku. Dzisiaj, kiedy kupujemy energię na rok kolejny, widzimy potencjał do obniżki, bo już wiemy, po ile kupiliśmy tę energię i wiemy, po ile tę energię mamy zakontraktowaną. Oczywiście jeszcze jest jeden kwartał do końca roku, a sytuacja jest bardzo dynamiczna. W aktualnych uwarunkowaniach mogę już jednak powiedzieć, że na 2026 r. ceny energii będą niższe niż te określone przez prezesa URE w taryfie na 2025 r.
Mówię o cenach wynikających z taryf. Wprawdzie nie wiemy jeszcze, jaki złożymy wniosek taryfowy na przyszły rok, bo mamy przed sobą cały kwartał zakupowy, ale na pewno można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jest już widoczny potencjał stopniowego obniżania cen taryfowych. Mogę nawet powiedzieć, że być może nie będzie potrzeby mrożenia cen energii w przyszłym roku, a mimo to ceny za energię na rachunkach spadną, ale to jeszcze naprawdę za wcześnie na konkretne deklaracje. Sytuacja geopolityczna jest bardzo dynamiczna, a na ceny energii wpływają również ceny paliw, notowania uprawnień do emisji CO2 na rynkach finansowych czy kursy walut.
Jestem przekonany, że będziemy ustalać z URE taką stawkę, która pokryje nam koszty i będzie na akceptowalnym poziomie.
Podjęliśmy decyzje korporacyjne, że dwa bloki elektrowni węglowej PGE Dolna Odra będą działać do końca tego roku, a kolejne dwa do końca sierpnia 2026 r. My już i tak raz przedłużyliśmy życie tym blokom. Nasi poprzednicy planowali ich zamknięcie trzy lata wcześniej. Wystarczy spojrzeć na wymianę historycznych pism między ówczesnym zarządem PGE GiEK, a ówczesnym prezesem PSE. Musimy także pamiętać, że dzisiaj stare bloki węglowe Elektrowni Dolna Odra, generują stratę do 300 mln zł rocznie.
Panowie – i wszyscy – chyba wiedzą, kto rządził w spółce pięć lat temu? Wystarczy sprawdzić. Ta decyzja została podjęta w grudniu 2020 r. formalnym pismem Zarządu PGE GiEK za kadencji poprzedniego rządu, w którym to – stosownie do stawianych przez PSE wymogów – zachowany był okres formalnej notyfikacji operatora sieci przesyłowej przy podjęciu decyzji o wycofaniu z eksploatacji elektrowni. Wcześniej w 2019 r. podjęto decyzje o budowie bloków gazowych. Uzasadnieniem tej inwestycji było, i tutaj cytuję dokumenty wewnętrzne spółki: „zastąpienie wszystkich istniejących bloków węglowych w tej lokalizacji”.
Tak. Problemem tamtej decyzji jest fakt, że nie została ona nikomu zakomunikowana, wymieniono jedynie pisma i uruchomiono procedurę bez komunikacji. I z tego wynikają dzisiaj te emocje. Niezależnie od tego, my chcemy stopniowo odchodzić od węgla. Powstały dwa nowe bloki gazowe w Gryfinie, a planujemy kolejne inwestycje. Dzisiaj operator systemu przesyłowego potrzebuje mocy elastycznych w związku z coraz większym udziałem OZE. Profil ich pracy jest bardzo zmienny i operator musi reagować wypełniając te luki, które wynikają z tego, że przestaje wiać albo zachodzi słońce. Takie luki wypełniają najlepiej w tej chwili moce gazowe. 50-letnie bloki węglowe nie są w stanie tak szybko zmieniać obciążenia, bo nie są do tego przystosowane technologicznie i nie ma możliwości, aby to zmienić. Chciałbym podkreślić, że my nie zamykamy naszej działalności w Gryfinie. Wręcz przeciwnie, my ją rozwijamy. Zastępujemy stare moce nowymi. W Dolnej Odrze pracują cztery bloki węglowe o mocy 225 MW każdy. Zastępujemy je działającymi już od jesieni 2024 r. blokami gazowymi dysponującymi łączną mocą 1366 MW – to o 50 proc. więcej mocy zainstalowanej. My tej stabilnej mocy nie zmniejszamy, ale zwiększamy, zamieniając źródło węglowe na mniej emisyjne i elastyczne gazowe. Nasze łączne inwestycje w regionie Gryfina wyniosą 7 mld zł. Rozpisaliśmy przetarg w tej lokalizacji na wybudowanie kolejnej dużej elektrowni gazowej o mocy 600 MW oraz wielkoskalowego magazynu energii, a za rok oddamy do użytku nowe źródło ciepła. Wszystkie te inwestycje stworzą nowe miejsca pracy zarówno na etapie ich budowy, jak i późniejszej wieloletniej eksploatacji.
Realia są takie, że nowe technologie mają mniejsze zapotrzebowanie na pracowników i tak się dzieje niezależnie od branży. Po prostu nowoczesne elektrownie są sterowane w dużej mierze automatycznie. Ważne jest to, żeby zgodnie z naszą strategią ta transformacja była przeprowadzona w sposób odpowiedzialny ze szczególną uwagą na minimalizację negatywnego wpływu na naszych pracowników i regiony, w których działamy. Trzeba pamiętać, że struktura wiekowa pracowników elektrowni jest taka, że istotna część z nich odejdzie bezpośrednio na emeryturę lub skorzysta z rozwiązań pomostowych takich jak urlop energetyczny. Pracowników elektrowni chcemy jako pierwszych informować o rekrutacjach w spółkach Grupy i nowych inwestycjach w regionie, dając im pierwszeństwo zatrudnienia. Mamy też cały szereg programów socjalnych skierowanych do tych pracowników, w tym bardzo atrakcyjne odprawy związane z odejściem z firmy czy realizowany już Program Dobrowolnych Odejść. W ramach tej restrukturyzacji miejsc pracy będziemy wypłacać nawet 30-krotność wynagrodzenia, to jest nawet kilkaset tysięcy złotych dla zatrudnionego. Mamy program dobrowolnych odejść, w którym już ponad 100 osób zgłosiło chęć odejścia z pracy w tej lokalizacji. Koszt związany z restrukturyzacją zatrudnienia w Elektrowni Dolna Odra wyniesie 250 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na odprawy dla naszych pracowników. To są programy realizowane zgodnie z obowiązującymi porozumieniami społecznymi, które respektujemy.
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ część pracowników będzie przechodziła na emerytury, a część znajdzie zatrudnienie w innych inwestycjach PGE w regionie, a cały proces jest rozłożony w czasie. Jak wspomniałem, pracownicy mają różne możliwości, z których mogą skorzystać. Ważne jest też to, że zakończenie produkcji energii i ciepła nie oznacza natychmiastowej redukcji zatrudnienia do zera. Zatrudnienie będzie redukowane stopniowo i jeszcze w 2030 r. będzie tam pracować do 125 osób. Pracownicy będą mogli, w zależności od okoliczności, bo każdy z nich ma swoją osobistą sytuację, staż pracy, stanowisko, uprawnienia emerytalne, skorzystać ze wszystkich dostępnych instrumentów, które przewiduje ustawa osłonowa dla pracowników elektroenergetyki.
Chciałbym przy tym podkreślić, że oprócz 125 etatów, które zostaną utrzymane po 2026 r. w Elektrowni Dolna Odra, już stworzyliśmy i będziemy dalej tworzyć nowe miejsca pracy dla Gryfina. Nowe inwestycje, w tym działająca od 2024 r. elektrownia gazowa oraz budowana ciepłownia, nowa elektrownia gazowa i magazyn energii, będą miejscem pracy dla kolejnych co najmniej 150 osób.
Ok. 13-14 tys. zł, ale nie średnie wynagrodzenie jest tutaj najistotniejsze, tylko zaopiekowanie się każdym z pracowników indywidualnie.
W tej grupie są pracownicy, którym będziemy wypłacać nawet 400 tys. zł odprawy.
Formalnie taka możliwość istniała, natomiast było to nieuzasadnione zarówno ekonomicznie, jak również z perspektywy bilansu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Na wspominanej aukcji zapotrzebowanie na moc zgłoszoną przez Operatora Sieci Przesyłowej zostało w pełni wypełnione – i to bez jakiegokolwiek bloku energetycznego z elektrowni Dolna Odra. Elektrownia przyniesie w tym roku 300 mln zł strat i to przy uwzględnieniu przychodów w ramach Rynku Mocy. Nie ma szans, aby w obecnych realiach spadającego zapotrzebowania na energię elektryczną z 50-letnich elektrowni węglowych wyszła ona na tzw. „zero”, nawet ze wsparciem Rynku Mocy w takim kształcie, w jakim działa on teraz. Jak wspomniałem, elektrownia przynosi straty, pomimo że ma zakontraktowane bloki w Rynku Mocy na 2025 r.
Powiedzmy sobie wprost: elektrownia ma zbyt wysokie koszty, żeby uplasować energię na rynku. Tylko w 2025 r. produkcja energii elektrycznej w tej elektrowni spadnie o 60 proc. w porównaniu do 2024 r.
Ostatnie 3 lata to prawie 1 mld strat. Z pieniędzy przeznaczonych na pokrycie strat od 2020 r. i planowanych wyników elektrowni do 2030 r. można wybudować elektrownię szczytową o mocy kilkuset megawatów. Ta nowa elektrownia generowałaby wartość dodaną dla polskiej gospodarki, zmniejszając koszty bilansowania.
Umówmy się, jeżeli ktoś nie zauważa 7 mld zł nowych inwestycji PGE w Gryfinie i mówi cały czas o utrzymywaniu starych 50-letnich bloków, a nie zauważa tej kwoty i tych miejsc pracy tylko w tym jednym powiecie, to mi już naprawdę zaczyna brakować argumentów. Ktoś po prostu kieruje się niekoniecznie argumentami merytorycznymi i ma słabą pamięć.
Burmistrz Gryfina, były członek rady nadzorczej PGE, która podjęła w 2019 r. decyzje korporacyjne związane z budową uruchomionych w 2024 r. bloków gazowych. Uzasadnieniem tej inwestycji było zastąpienie bloków węglowych w Dolnej Odrze. My teraz wydłużyliśmy czas pracy tych bloków, a burmistrz mimo to pisze protesty. To chciałbym się zapytać, co takiego merytorycznego się zmieniło, że wówczas podejmował decyzje, skutkujące zamknięciem, a dzisiaj jest przeciw i chce nadal utrzymać 50-letnie bloki, które mają obok działającą, efektywniejszą, dysponującą większą mocą elektrownię gazową.
Nie wiem. Ja nie zajmuję się polityką. Faktem jest, że burmistrz jest chyba jedynym samorządowcem w całej Polsce, który na terenie swojej gminy nie zauważa 7 mld zł inwestycji. Bardzo wielu samorządowców by się chciało z nim zamienić.
I my je gwarantujemy, ale już w innej technologii. Ciepło będzie pochodzić z gazu, a nie z węgla. Planujemy w 2026 r. zakończyć budowę nowego źródła ciepła w tym regionie.
My już do takiego wydłużenia pracy bloków w Rybniku się zobowiązaliśmy, co znajduje zresztą swoje uzasadnienie ekonomiczne i bilansowe. Przedłużyliśmy działalność dwóch bloków węglowych w Rybniku stosownie do naszych zobowiązań na Rynku Mocy.
Pracujemy bardzo intensywnie nad programem kontynuacji działalności energetycznej w Bełchatowie. Badamy tę lokalizację pod kątem wielkoskalowej energetyki jądrowej i mamy już pierwsze wyniki, które wskazują, że region ten może spełniać kryteria wymagane do realizacji takiej inwestycji. Planujemy rozpoczęcie kolejnego etapu prac badawczych, obejmującego m.in. przygotowanie studium wody chłodzącej oraz wykonanie pierwszych odwiertów w celu rozpoznania lokalnych warunków geologicznych. Wszystkie analizy i badania są prowadzone w sposób technologicznie neutralny. Bełchatów ma przed sobą jeszcze 10 lat pracy, ale chcemy przeprowadzić wszystkie niezbędne badania i mieć gotowe wnioski, gdy rząd będzie podejmował decyzję o lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Za lokalizacją w Bełchatowie przemawia wysoka akceptacja społeczna dla tego projektu, gotowa infrastruktura techniczna umożliwiająca wyprowadzenie mocy, a przede wszystkim znakomita wykwalifikowana kadra.
Jeśli chodzi o Turów, bierzemy pod uwagę budowę małego reaktora jądrowego (SMR) oraz elektrowni gazowej. Nie wykluczam też innych inwestycji energetycznych, jak magazyny energii czy OZE.
Będziemy robić badania środowiskowe i lokalizacyjne, bo tu również trzeba sprawdzić uwarunkowania geologiczne i hydrologiczne.
Jest kilku dostawców tych technologii. Jest duża dynamika na tym rynku, bo pojawia się wielu nowych graczy. Dzisiaj robimy te analizy w sposób neutralny technologicznie, bo wszystkie technologie mają pewien zbiór wymagań, które dyskwalifikują daną lokalizację jako potencjalne miejsce posadowienia SMR. Rozmawiamy teraz o perspektywie ponad 10-letniej, więc wiele się jeszcze może wydarzyć w kontekście dostępności i komercjalizacji tej technologii. Od strony finansowej SMR-y są łatwiejsze w realizacji. Wielkoskalowa elektrownia jądrowa wymaga dużo większego zaangażowania rządu niż mniejszy SMR, bo jest to po prostu mniejszy wydatek.
Są jeszcze Włosi z Ansaldo. Na razie rozpisaliśmy przetargi na realizację nowych bloków gazowych Gryfino II i Rybnik II. Planujemy jeszcze ogłosić przetarg na elektrownię gazową w Ostrowie Wielkopolskim. Póki nie rozstrzygniemy przetargu, nikogo nie faworyzujemy.
I mają rację. My w naszych postępowaniach liczymy na polskich wykonawców i dostawców. Mamy nadzieję, że co najmniej 50 proc. wartości kontraktów związanych z budową elektrowni gazowych trafi do polskich firm.
Planujemy we wszystkich naszych inwestycjach uzyskać jak największy udział polskich firm czy polskiego pracownika. Na pewnych etapach realizacji inwestycji ten udział może być niższy, ale wraz z nabywaniem kompetencji przez polskie firmy na pewno będzie rósł. Świetnym przykładem jest obszar dystrybucji, gdzie realizujemy dość powtarzalne, ale jednocześnie ogromne pod względem wartości całkowitej inwestycje, i tutaj wartość local content przekracza już 80 proc. Dobrym przykładem jest też budowa dużego magazynu energii Żarnowiec przez LG. Koreańska firma ma fabrykę pod Wrocławiem, która produkuje akumulatory do pojazdów elektrycznych. Wyraziliśmy zdecydowane oczekiwanie, aby baterie do naszego magazynu powstały w Polsce, w tej fabryce. Technologia jest taka sama. Nasi partnerzy zgodzili się na takie rozwiązanie i zadeklarowali, że ten magazyn w 100 proc. powstanie w polskiej fabryce pod Wrocławiem. Łącznie local content w tym projekcie wyniesie 75 proc., co w zakresie magazynów energii jest unikalnym wynikiem w skali europejskiej.
Szacujemy, że będzie to ok. 150 mld zł.
