Z tego artykułu dowiesz się: Jakie porozumienie osiągnęła PGE z pracownikami Elektrowni Dolna Odra?

Jakie są kluczowe elementy pakietu socjalnego, na który zgodziła się PGE?

Jakie kroki podejmują PGE i związki zawodowe w celu ochrony interesów pracowników podczas transformacji energetycznej?

Jakie inwestycje PGE są realizowane w regionie Gryfin i jak wpływają na lokalną gospodarkę?

Umowę w tej sprawie podpisali 24 października zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (spółka z Grupy PGE), przedstawiciele związków zawodowych oraz dyrekcja Oddziału Elektrowni Dolna Odra.

Porozumienie zarządu i związków zawodowych

Pracownicy Elektrowni Dolna Odra otrzymają odprawy sięgające łącznie nawet 30-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia (czyli nawet do 400 tys. zł brutto na osobę).

– Porozumienie zawarte z przedstawicielami związków zawodowych w Elektrowni Dolna Odra pokazuje, że transformacja energetyczna w PGE odbywa się z szacunkiem dla ludzi, ich pracy i lokalnych społeczności. Dziękuję wszystkim osobom z naszej spółki oraz przedstawicielom związków zawodowych za zaangażowanie w osiągnięcie tego porozumienia. Razem wypracowaliśmy rozwiązanie, które daje realne wsparcie pracownikom, a jednocześnie pozwala przestawiać tory polskiej energetyki na nowoczesne, efektywne ekonomicznie i niskoemisyjne źródła energii. Ten model odpowiedzialnej transformacji będziemy w przyszłości realizować także w innych lokalizacjach, w których prowadzimy działalność opartą na węglu – podkreślił Dariusz Marzec, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– Podpisanie porozumienia jest dowodem na to, że potrafimy wspólnie wypracowywać rozwiązania, które w szerokim zakresie chronią interesy ludzi. Priorytetem jest dla nas odpowiedzialna transformacja – prowadzona z myślą o ludziach i dla ludzi, z poszanowaniem dialogu i wzajemnego zaufania. Chcemy, aby każdy pracownik miał poczucie bezpieczeństwa i realnego wsparcia w tym procesie. Dziękuję wszystkim, którzy włożyli w ten proces czas, energię i dobrą wolę – mówi Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu PGE GiEK.