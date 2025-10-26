Aktualizacja: 26.10.2025 11:13 Publikacja: 26.10.2025 09:26
Foto: Adobestock
Umowę w tej sprawie podpisali 24 października zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (spółka z Grupy PGE), przedstawiciele związków zawodowych oraz dyrekcja Oddziału Elektrowni Dolna Odra.
Pracownicy Elektrowni Dolna Odra otrzymają odprawy sięgające łącznie nawet 30-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia (czyli nawet do 400 tys. zł brutto na osobę).
– Porozumienie zawarte z przedstawicielami związków zawodowych w Elektrowni Dolna Odra pokazuje, że transformacja energetyczna w PGE odbywa się z szacunkiem dla ludzi, ich pracy i lokalnych społeczności. Dziękuję wszystkim osobom z naszej spółki oraz przedstawicielom związków zawodowych za zaangażowanie w osiągnięcie tego porozumienia. Razem wypracowaliśmy rozwiązanie, które daje realne wsparcie pracownikom, a jednocześnie pozwala przestawiać tory polskiej energetyki na nowoczesne, efektywne ekonomicznie i niskoemisyjne źródła energii. Ten model odpowiedzialnej transformacji będziemy w przyszłości realizować także w innych lokalizacjach, w których prowadzimy działalność opartą na węglu – podkreślił Dariusz Marzec, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
– Podpisanie porozumienia jest dowodem na to, że potrafimy wspólnie wypracowywać rozwiązania, które w szerokim zakresie chronią interesy ludzi. Priorytetem jest dla nas odpowiedzialna transformacja – prowadzona z myślą o ludziach i dla ludzi, z poszanowaniem dialogu i wzajemnego zaufania. Chcemy, aby każdy pracownik miał poczucie bezpieczeństwa i realnego wsparcia w tym procesie. Dziękuję wszystkim, którzy włożyli w ten proces czas, energię i dobrą wolę – mówi Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu PGE GiEK.
– Porozumienie jest dla nas ogromnym osiągnięciem i źródłem satysfakcji. Przez wiele miesięcy prowadziliśmy intensywne rozmowy, nierzadko trudne i wymagające kompromisów, ale zawsze kierowaliśmy się wspólnym celem – zapewnieniem pracownikom poczucia bezpieczeństwa w czasie transformacji. Elektrownia Dolna Odra to miejsce z ogromną historią, przez dziesięciolecia stanowiła filar lokalnej gospodarki i społeczności. Dlatego tak ważne było, aby proces transformacji odbywał się z poszanowaniem ludzi, którzy ją tworzyli. Dzisiejsze porozumienie to gwarancja, że nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie – mówi Mariusz Kamiński, przewodniczący MNSZZ Pracowników Zespołu Elektrowni Dolna Odra.
Proces zmniejszania zatrudnienia w elektrowni ma przebiegać stopniowo. Jednocześnie zapadła decyzja o wydłużeniu pracy Elektrowni Dolna Odra i dwuetapowym wyłączaniu bloków węglowych do końca sierpnia 2026 r.
Osoby, które chcą pozostać aktywne zawodowo, otrzymają pierwszeństwo zatrudnienia w innych spółkach Grupy PGE i będą informowane o wakatach przed ich ogłoszeniem publicznym. Z kolei dla tych, którzy nie planują kontynuacji pracy w Grupie PGE, został przygotowany pakiet świadczeń, obejmujący jednorazowe odprawy pieniężne oraz Program Dobrowolnych Odejść. Pracownicy, którym pozostało maksymalnie 4 lata do emerytury, będą mogli skorzystać z urlopu energetycznego, w ramach którego otrzymają 80 proc. miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ustawy o osłonach socjalnych.
Działania PGE i związków zawodowych są zgodne z obowiązującymi w Oddziale Dolna Odra regulacjami zbiorowego prawa pracy, jak i postanowieniami ustawowymi. Łączny koszt pakietu osłonowego szacowany jest na około 250 mln zł. – W procesie transformacji szczególny nacisk położony zostanie na indywidualne podejście do potrzeb każdego pracownika Elektrowni Dolna Odra. Wszystkie działania osłonowe będą dopasowane do konkretnej sytuacji zawodowej zatrudnionych. Pracownicy otrzymają kompleksowy pakiet informacji o uprawnieniach, kryteriach kwalifikacji i trybie przystąpienia do poszczególnych programów wspierających, co pomoże im świadomie podejmować decyzje dotyczące przyszłej ścieżki zawodowej. Przewidziane są spotkania z doradcami zawodowymi i ekspertami ds. rynku pracy – zapewnia spółka.
Grupa PGE prowadzi program inwestycyjny realizowany w Gryfinie i okolicach, o wartości 7 mld zł. W 2024 r. uruchomione zostały 2 bloki gazowo-parowe o mocy 1366 MW. Elektrownia gazowa od pierwszego dnia funkcjonowania stała się jednym z podstawowych elastycznych źródeł wytwórczych w Polsce mogąc zapewniać energię dla około 5 proc. gospodarstw domowych w kraju, a dla pracowników stabilne i bezpieczne miejsce zatrudnienia na kolejne lata.
Obecnie jest realizowana budowa Ciepłowni Gryfino, która stanie się nowym źródłem ciepła. Jej przekazanie do eksploatacji planowane jest w trzecim kwartale 2026 r.
W sierpniu tego roku PGE ogłosiła przetarg na budowę kolejnego bloku gazowego w lokalizacji Gryfino – Dolna Odra. Budowa bloku o mocy 600 MW opartego na turbinie gazowej, pracującej w cyklu otwartym, ma uzupełniać produkcję energii ze źródeł odnawialnych w okresach niskiej generacji lub wytwarzać ją z dużą zmiennością. Ponadto, PGE planuje w Gryfinie budowę bateryjnego magazynu energii o mocy 400 MW i pojemności nie mniejszej niż 800 MWh, który uzyskał wsparcie w ramach Rynku Mocy. Planowany termin ukończenia postępowania przetargowego i wybór wykonawcy to grudzień 2025 r.
Zrealizowane i planowane inwestycje oznaczają nowe miejsca pracy, a dzięki płaconym przez Grupę PGE podatkom mają znaczący wpływ na rozwój regionu.
Podobne inwestycje planowane i realizowane są również w innych regionach. W Rybniku trwa budowa największego w Polsce bloku gazowo-parowego, a równolegle prowadzony jest przetarg na budowę kolejnej elektrowni gazowej. W Turowie analizowane będzie posadowienie małego reaktora modułowego (SMR), a także elektrowni gazowej. W Bełchatowie prowadzone są analizy dotyczące budowy drugiej dużej elektrowni jądrowej.
