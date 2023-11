Szef PIE: W 2040 r. energetyka oparta na węglu będzie 40 proc. droższa niż OZE

Transformacja energetyczna kojarzy się wszystkim z rachunkiem, kosztami jakie trzeba ponieść i miliardami, które trzeba wydać. Nikt jednak nie wspomina o kosztach jakie trzeba ponosić dla zachowania status quo. Specjalnie też w wielu dyskusjach zapomina się o tym jak szybko następuje spadek kosztów generowania energii z OZE porównując ją z kosztami funkcjonowania nierentownych kopalni.

Trzy scenariusze dla energetyki

W raporcie „Scenariusze polskiego miksu energetycznego 2040” skupiliśmy się na trzech kluczowych rozwiązaniach: scenariuszu węglowym, scenariuszu OZE oraz scenariuszu PEP2040 z 2023 r. (propozycja aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.).

Scenariusz węglowy, który jest oparty na długotrwałej eksploatacji istniejących elektrowni węglowych i uzupełnianiu koniecznych do wyłączenia mocy nowymi węglowymi, jest najmniej optymalnym rozwiązaniem pod względem kosztów jednostek wytwórczych dla polskiego sektora elektroenergetycznego. Wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych, ale przede wszystkim implikuje wysokie koszty operacyjne, co oznacza utrzymanie wysokich cen energii elektrycznej na rynku hurtowym. To stanowi poważne wyzwanie dla konsumentów i naszej gospodarki oraz kosztuje ponad 40 proc. więcej niż scenariusz OZE.

Pójście tą ścieżką to bagatela 1,4 biliona złotych do 2040 roku, które trzeba wydać. Dla porównania warto pamiętać, że roczny PKB Polski dopier w 2022 roku przekroczył 3 biliony złotych. W takim scenariuszu musielibyśmy płacić za megawatogodzinę około 740 zł na rynku hurtowym - dość drogo porównując z początkiem 2023 r., kiedy płaciliśmy około 312 zł.

Scenariusz OZE z kolei zakłada dynamiczny rozwój zeroemisyjnych źródeł energii, co wymaga znaczących inwestycji, ale całkowite koszty jego realizacji są mniejsze niż w scenariuszu węglowym – z dzięki niskim kosztom generacji. Warto jednak zwrócić uwagę, że produkowanie energii elektrycznej z gazu ziemnego, koniecznego źródła dla stabilizacji OZE w tym scenariuszu, może podlegać wahaniom cen, co jest związane z globalnymi czynnikami rynkowymi. Należy też wziąć pod uwagę konieczność rozwoju przede wszystkim sieci dystrybucyjnych i magazynów energii. To kosz około 896 mld zł, czyli mniej niż jednego biliona złotych, a potencjalny koszt megawatogodziny to około 250 zł, czyli mniej niż teraz.