Mariusz Janik: Tylko świnie tankują na zapas

Najwyraźniej ten szturm przeciążył nieco logistykę. Bo paliwa – w sensie fizycznym – raczej nam nie zabraknie, za to tego taniego, a i owszem. Logistykę na rynku paliwowym oblicza się długo i żmudnie: oblicza się, jak szybko na danej stacji towar schodzi, jak często trzeba do niej dostarczyć nowy. Buduje się dla cystern mapy przewozów, żeby obskoczyć możliwie jak najwięcej stacji, ale samemu spalić jak najmniej. No i nie można w tym wszystkim doprowadzić do kompromitującej sytuacji, w której trzeba będzie wywiesić kartkę „benzyny/diesla brak”. Przecież to zaraz do internetu trafi.

Najwyraźniej ten system zaczął zdradzać pierwsze objawy przeciążenia. A oliwy do ognia dolał jeszcze menedżer Orlenu, który zaapelował o niekupowanie paliwa na zapas. I dorzucił, że „przy wyłączeniu nieprzewidzianych wahań czy zdarzeń na rynku, na które koncern nie ma wpływu, scenariusz braku paliw bądź nagłego wzrostu cen nie zagraża Polsce”.

Co do zasady, mogłoby się wydawać, że zapasy robi się właśnie na nieprzewidziane sytuacje lub zdarzenia, co właśnie udowadniają właściciele kanistrów na stacjach (choć zaiste, można by rzec, że podwyżki cen paliw są w tym przypadku wydarzeniem w pełni przewidzianym). Najwyraźniej jednak nie jest to wiedza powszechna.