W Polsce Indeks PSCMI1 dotyczący cen węgla dla energetyki we wrześniu 2023 r. wzrósł o 5,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 741,22 zł/t (33,95 zł/GJ). W porównaniu z wrześniem 2022 r. to więcej o 18 proc. To najwyższa wartość od od początku notowań, a więc od 2011 r.

Reklama

Reklama

Węgiel dla ciepłowni droższy, ale tańszy

Indeks PSCMI2 dotyczący cen węgla dla ciepłowni wzrósł we wrześniu 2023 r. o 12,9 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 934,75 zł/t (w ujęciu jakościowym 37,34 zł/GJ). W porównaniu z wrześniem 2022 r. cena spadła o 38,1 proc.

Czytaj więcej Biznes Nowy rząd szybciej zamknie kopalnie niż umówił się z nimi PiS? Zgody Brukseli na pomoc publiczną dla polskich kopalń nie ma, a sam wniosek będzie zmieniony. Nowy rząd będzie prawdopodobnie chciał skracać czas pracy kopalń.

Wydobycie węgla rośnie

We wrześniu wzrosło wreszcie pierwszy raz od marca wydobycie węgla i wyniosło 4,18 mln ton. W tym roku tylko w marcu wydobyto więcej, bo 4,24 mln ton.

Poprawia się także sprzedaż polskiego węgla. We wrześniu wynosiła ona 4,18 mln ton. To najwyższy wynik od stycznia br., kiedy sprzedano 4,33 mln ton. W związku z tym nieznacznie spadły zapasy węgla z 3,8 mln ton przy kopalniach w sierpniu do 3,75 mln ton we wrześniu.