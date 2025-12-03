Z tego artykułu dowiesz się: Jakie trudności napotykają rosyjskie tankowce w sprzedaży ropy?

W jaki sposób zmienia się wykorzystanie tankowców z rosyjską ropą?

Które kraje wstrzymały zakupy ropy z Rosji i dlaczego?

Czy nastąpiła zmiana w czasie trwania rejsów rosyjskich tankowców?

Jakie są obecne ceny rosyjskiej ropy na rynkach międzynarodowych?

Jakie skutki mają ataki ukraińskich dronów na tankowce i ubezpieczenia morskie?

Z braku klientów, tankowce z rosyjską ropą i produktami naftowymi są przekształcane z jednostek transportowych w pływające magazyny. Na koniec listopada miały one w swoich ładowniach 182 mln baryłek niesprzedanej ropy. Wzrost ten wyniósł 21 proc. od końca sierpnia, kiedy Donald Trump podwoił cło na Indie.

W październiku sankcje na Rosnieft i Łukoil zmusiły wiodące indyjskie rafinerie do początkowego całkowitego zaprzestania dostaw z Rosji, a następnie do zastąpienia ich ropą pochodzącą od firm nieobjętych sankcjami. Z powodu rosnącej niepewności także chińskie rafinerie ograniczyły zakupy ropy z Rosji.

Dłuższa podróż rosyjskiej ropy, niższa cena

Chociaż średnie dzienne dostawy z Rosji wyniosły 3,46 mln w ciągu ostatnich czterech tygodni kończących się 30 listopada, tankowce spędzają znacznie więcej czasu na morzach. Według danych Bloomberga dotyczących śledzenia tras statków, średni rejs z dalekowschodniego portu Koźmino w Rosji do chińskich portów trwał w listopadzie ponad 12 dni. W sierpniu podróż taka zajmowała osiem dni.

Do tego dochodzi duży spadek cen rosyjskiego surowca. Według Argus Media ropa marki Urals wysyłanej z portów bałtyckich w ostatnim tygodniu listopada potaniała o 2,80 dol. za baryłkę do 43,52 dol. za baryłkę, Urals z Morza Czarnego poszła w dół jeszcze mocniej – o 3,60 dol. do 41,12 dol. za baryłkę, a cena ropy dalekowschodnia, lekka ropa ESPO kosztowała 53,92 dol. za baryłkę.