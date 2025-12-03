Reklama

Tankowce-widma pełne rosyjskiej ropy dryfują po morzach

Chociaż Rosja nadal eksportuje ropę ze swoich portów to znalezienie na nią nabywców staje się coraz trudniejsze. Rekordowa ilość niesprzedanej ropy utknęła w pływających po morzach tankowcach floty cieni.

Publikacja: 03.12.2025 20:07

Rosyjska ropa bez nabywców. Flota cieni zamienia się w magazyny

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie trudności napotykają rosyjskie tankowce w sprzedaży ropy?
  • W jaki sposób zmienia się wykorzystanie tankowców z rosyjską ropą?
  • Które kraje wstrzymały zakupy ropy z Rosji i dlaczego?
  • Czy nastąpiła zmiana w czasie trwania rejsów rosyjskich tankowców?
  • Jakie są obecne ceny rosyjskiej ropy na rynkach międzynarodowych?
  • Jakie skutki mają ataki ukraińskich dronów na tankowce i ubezpieczenia morskie?

Z braku klientów, tankowce z rosyjską ropą i produktami naftowymi są przekształcane z jednostek transportowych w pływające magazyny. Na koniec listopada miały one w swoich ładowniach 182 mln baryłek niesprzedanej ropy. Wzrost ten wyniósł 21 proc. od końca sierpnia, kiedy Donald Trump podwoił cło na Indie.

W październiku sankcje na Rosnieft i Łukoil zmusiły wiodące indyjskie rafinerie do początkowego całkowitego zaprzestania dostaw z Rosji, a następnie do zastąpienia ich ropą pochodzącą od firm nieobjętych sankcjami. Z powodu rosnącej niepewności także chińskie rafinerie ograniczyły zakupy ropy z Rosji.

Dłuższa podróż rosyjskiej ropy, niższa cena

Chociaż średnie dzienne dostawy z Rosji wyniosły 3,46 mln w ciągu ostatnich czterech tygodni kończących się 30 listopada, tankowce spędzają znacznie więcej czasu na morzach. Według danych Bloomberga dotyczących śledzenia tras statków, średni rejs z dalekowschodniego portu Koźmino w Rosji do chińskich portów trwał w listopadzie ponad 12 dni. W sierpniu podróż taka zajmowała osiem dni.

Do tego dochodzi duży spadek cen rosyjskiego surowca. Według Argus Media ropa marki Urals wysyłanej z portów bałtyckich w ostatnim tygodniu listopada potaniała o 2,80 dol. za baryłkę do 43,52 dol. za baryłkę, Urals z Morza Czarnego poszła w dół jeszcze mocniej – o 3,60 dol. do 41,12 dol. za baryłkę, a cena ropy dalekowschodnia, lekka ropa ESPO kosztowała 53,92 dol. za baryłkę.

Koszty podnoszą też ataki ukraińskich dronów. Dostawcy zostali w ostatnich dniach zmuszeni do poniesienia dodatkowych kosztów. Atak ukraińskich dronów morskich Sea Baby na tankowce należące do rosyjskiej floty cieni podniósł koszt ubezpieczenia statków zmierzających do portów Morza Czarnego. Ubezpieczenie od ryzyka wojny na siedem dni wynosi obecnie 0,65-0,8 proc. wartości tankowca, w porównaniu z 0,6 proc. tydzień temu, poinformowały Reutersa źródła w branży żeglugowej i ubezpieczeniowej.

Kreml traci dochody z ropy

Przypomnijmy, że dwa puste tankowce objęte sankcjami, płynące do Noworosyjska, zostały uszkodzone na Morzu Czarnym pod koniec ubiegłego tygodnia w wyniku ataku ukraińskich dronów morskich Sea Baby. 2 grudnia turecka Dyrekcja Generalna ds. Morskich poinformowała o ataku na jednostkę płynącą z Rosji do Gruzji, która według agencji przewoziła... olej.

Dzień wcześniej cztery eksplozje wstrząsnęły tankowcem przewożącym rosyjskie produkty naftowe, gdy znajdował się on u zachodnich wybrzeży Afryki. Turecka firma, do której floty należał tankowiec, wczoraj wydała komunikat, w którym oświadczyła, że zrywa wszelkie relacje biznesowe z Rosją.

– Wypadki na Morzu Czarnym wskazują na dążenie Ukrainy do ograniczenia dochodów Rosji z ropy naftowej, co wpływa na wyceny ubezpieczycieli – powiedział agencji Reuters Munro Anderson, dyrektor operacyjny w Vessel Protect, specjalizujący się w ryzyku wojennym na morzu i ubezpieczeniach.

Ten pogląd wyjaśnia wzrost składek ubezpieczeniowych. W przypadku jednostek zmierzających do portów rosyjskich ubezpieczyciele biorą teraz pod uwagę szerszy zakres możliwych lokalizacji ataków i większe prawdopodobieństwo ich powtórzenia. Według ekspertów z Centrum Analiz Makroekonomicznych i Prognoz, dochody z ropy naftowej i gazu w rosyjskim budżecie będą w tym roku o co najmniej 21 proc. mniejsze. Oznacza to, że Kremlowi zabraknie około 5 bln rubli (230 mld zł) w siedmiu kluczowych pozycjach podatkowych.

Źródło: rp.pl

