Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są intencje węgierskiego MOL dotyczące przejęcia aktywów Łukoilu w Europie?

Czy Węgierski MOL jest w stanie finansowo udźwignąć inwestycje związane z zakupem aktywów Łukoilu?

Jakie podobieństwa i różnice można zaobserwować między MOL a Gunvor w kontekście ich relacji z Rosją?

Jak wpływają węgierskie powiązania energetyczne z Rosją na strategiczne decyzje MOL i jakie są ich potencjalne konsekwencje?

Węgierski MOL (25 tys. pracowników) poinformował Biały Dom, że jest zainteresowany zakupem zagranicznych aktywów objętego sankcjami rosyjskiego Łukoilu, potwierdziły agencji Reutera trzy źródła zaznajomione ze sprawą.

Do 13 grudnia Rosjanie muszą się pozbyć aktywów wartych co najmniej 12 mld dol., inaczej rafinerie, sieci stacji, zakłady chemiczne, złoża i inne aktywa staną się objęte sankcjami USA i nikt z nimi nie będzie prowadził biznesów.

Więcej chętnych na rosyjskie aktywa, Biały Dom milczy

Według źródeł Reuters, MOL ma być zainteresowany przejęciem europejskich rafinerii i stacji benzynowych Łukoilu, w tym udziałów w aktywach produkcyjnych w Kazachstanie i Azerbejdżanie, poinformowało jedno z trzech źródeł. Nie wiadomo o które dokładnie rafinerie chodzi.

Zakłady w Bułgarii przejmuje pod zarząd bułgarski skarb państwa z zamiarem sprzedaży podmiotom niezwiązanym z Rosją, podobnie jest z pakietem Rosjan w rafinerii w Rumunii. Z kolei sieć stacji benzynowych Łukoilu w Finlandii została już zamknięta. Zakup większościowego pakietu udziałów w złożu Zachodnia Kurna-2 w Iraku negocjują z irackim rządem Amerykanie. Wiadomo o zainteresowaniu ExxonMobil i Chevron oraz bogatych arabskich funduszy.