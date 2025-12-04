Reklama

Czy MOL będzie jak Gunvor? Biały Dom poznał ofertę Węgrów

Węgierski MOL chce przejąć europejskie rafinerie i stacje benzynowe Łukoilu, w tym udziały w zakładach produkcyjnych w Kazachstanie i Azerbejdżanie, aby uratować je przed sankcjami USA. Po co MOL takie inwestycje i czy Węgrów na nie stać?

Publikacja: 04.12.2025 19:01

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

Węgierski MOL (25 tys. pracowników) poinformował Biały Dom, że jest zainteresowany zakupem zagranicznych aktywów objętego sankcjami rosyjskiego Łukoilu, potwierdziły agencji Reutera trzy źródła zaznajomione ze sprawą.

Do 13 grudnia Rosjanie muszą się pozbyć aktywów wartych co najmniej 12 mld dol., inaczej rafinerie, sieci stacji, zakłady chemiczne, złoża i inne aktywa staną się objęte sankcjami USA i nikt z nimi nie będzie prowadził biznesów.

Więcej chętnych na rosyjskie aktywa, Biały Dom milczy

Według źródeł Reuters, MOL ma być zainteresowany przejęciem europejskich rafinerii i stacji benzynowych Łukoilu, w tym udziałów w aktywach produkcyjnych w Kazachstanie i Azerbejdżanie, poinformowało jedno z trzech źródeł. Nie wiadomo o które dokładnie rafinerie chodzi.

Zakłady w Bułgarii przejmuje pod zarząd bułgarski skarb państwa z zamiarem sprzedaży podmiotom niezwiązanym z Rosją, podobnie jest z pakietem Rosjan w rafinerii w Rumunii. Z kolei sieć stacji benzynowych Łukoilu w Finlandii została już zamknięta. Zakup większościowego pakietu udziałów w złożu Zachodnia Kurna-2 w Iraku negocjują z irackim rządem Amerykanie. Wiadomo o zainteresowaniu ExxonMobil i Chevron oraz bogatych arabskich funduszy.

Departament Skarbu USA odmówił komentarza w tej sprawie. MOL i Biały Dom także nie odpowiedziały na prośby Reutersa o komentarz. Według jednego ze źródeł prorosyjski premier Węgier Viktor Orban miał rozmawiać o planach MOL w listopadzie podczas wizyty w Białym Domu. Wtedy Amerykanie dali Węgrom roczne zwolnienie z amerykańskich sankcji, co umożliwia im dalsze zakupy rosyjskiej ropy i gazu. Ale tylko w 2026 r.

Budapeszt jest w dużym stopniu zależny od rosyjskiej energii, a Orban, który sprawuje władzę od 15 lat, od dawna stara się utrzymywać dobre stosunki z Moskwą. W tym kontekście może powstać pytanie co do rzeczywistych intencji MOL.

Gunvor to marionetka Kremla

Przypomnijmy, że kiedy oficjalnie o zakup aktywów Łukoilu wystąpiła spółka Gunvor handlująca surowcami i zarejestrowana w Szwajcarii, Biały Dom odrzucił ofertę, nazywając firmę „marionetką Kremla”.

Dlaczego? Otóż Gunvor założył najbliższy oligarcha Putina – Giennadij Timczenko. Przez lata firma sprzedawała w świat najwięcej ropy Rosnieftu. Timczenko wycofał się z akcjonariatu firmy dzień przed nałożeniem na niego sankcji Zachodu w marcu 2014 r. Na czele stanął wtedy szwedzki wspólnik i współzałożyciel firmy Torbjörn Törnqvist. Zapewniał, że firma nie ma już żadnych powiązań z Kremlem. Po odrzuceniu oferty przez Biały Dom Szwed stracił fotel prezesa Gunvor.

MOL ma dużo powiązań z Rosjanami. Kupuje u nich surowce – ropę i gaz na potrzeby rafinerii na Węgrzech i na Słowacji, gdzie jest jedynym właścicielem zakładów petrochemicznych. Teraz Węgrzy starają się też kupić należącą do Gazpromu serbską firmę energetyczną NIS, która ma jedyną rafinerię w kraju i również objęta jest sankcjami USA. Kolejny znak zapytania dotyczy kosztów przejęcia aktywów Łukoilu. Kto za nie zapłaci?

MOL pod kreską i nad kreską

MOL ma aktywa w 8 krajach, głównie Europy Środkowo-Wschodniej. Jak przyznają sami Węgrzy w segmencie rafineryjnym są obecnie pod kreską, podobnie jak w przesyle gazu. W obu bazują na surowcach z Rosji, które jak głosi prorosyjski rząd w Budapeszcie, Węgrzy kupują dużo taniej niż wynoszą ceny na wolnym rynku… Skąd więc wyniki poniżej rentowności?

W Polsce, gdzie Węgrzy w końcu 2022 r. przejęli ponad 400 stacji Lotosu, zaczęli biznes od małej straty trzy lata temu (-11 tys. zł) przez 3,79 mln w 2023 r. do aż 81,5 mln zł straty w zeszłym roku (dane za Pulsem Biznesu). Cała grupa w III kw. tego roku wypracowała 279 mln dol. skonsolidowanego zysku netto wobec 320 mln dol. zysku rok wcześniej. Wartość zagranicznych aktywów Łukoilu (ma je w 14 krajach) szacowana jest na co najmniej 12 mld dol.

