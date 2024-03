Będzie nowa pomoc dla branży energochłonnej? Rząd prowadzi analizy

Jaki jest budżet programu pomocy dla przemysłu energochłonnego?

Program „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

Ostatni nabór do programu ruszył 1 lutego br. To był drugi nabór z programu przewidzianego na 2023 r. Jego budżet to 3,3 mld złotych. Podsumowania tego programu za 2023 r. więc jeszcze nie ma.

Jeśli przyjrzymy się budżetowi tego programu na rok 2022, wyniósł on ostatecznie 5,08 mld zł, łączna wartość 234 złożonych wniosków, które wpłynęły do operatora programu – Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wyniosła 3,84 mld zł, a po weryfikacji do firm trafiło tylko 2,4 mld zł. Wypłata środków nastąpiła ostatecznie dopiero w marcu 2023 r.