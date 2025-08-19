Alarm podniosły kilka tygodni temu organizacje branżowe, zrzeszające producentów instalacji OZE: niektóre piece na pellet, których zakup jest finansowany z programu Czyste Powietrze, można łatwo przerobić i spalać w nich odpady.

Ministerstwo Klimatu zakazuje: niedozwolony ruszt awaryjny

Resort klimatu i środowiska wyjasnia, że decyzja została podjęta przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie publicznie zgłaszanych podejrzeń, że wybrane kotły na pellet mogą umożliwiać instalację niedozwolonego elementu, jakim jest ruszt awaryjny. Dzięki temu w kotle na biomasę można spalać inne rodzaje paliw, np. węgiel. To zaś ma naruszać regulamin programu Czyste Powietrze.

Zawieszenie dotyczy 31 modeli kotłów, na które możliwe jest otrzymanie dofinansowania z NFOŚiGW. W pełnym zestawieniu ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów) jest 2561 modeli kotłów.

– Spalanie nieprzeznaczonych paliw w kotle na pellet przy użyciu rusztu awaryjnego zmienia parametry procesu, powodując wysokie emisje pyłów i zanieczyszczeń, co niweczy cele ekologiczne programu – tłumaczy Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dodatkowo takie rozwiązanie wprowadza konsumentów w błąd, gdyż kotły sprzedawane jako ekologiczne mogą w rzeczywistości działać jak tradycyjne "kopciuchy", co jest niezgodne z ideą transformacji energetycznej.