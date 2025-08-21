Aktualizacja: 21.08.2025 06:06 Publikacja: 21.08.2025 04:15
W marcu 2024 r. Parlament Europejski uchwalił reformę przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków, co ma pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej w sektorze budownictwa do 2050 r.
Foto: Parilov
W Unii Europejskiej budynki odpowiadają za około 40 proc. zużycia energii i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. Jednym z kluczowych obszarów wymagających poprawy jest ogrzewanie i chłodzenie budynków oraz wytwarzanie ciepłej wody użytkowej, które odpowiadają za 80 proc. zużycia energii w gospodarstwach domowych.
Ponad rok temu Parlament Europejski uchwalił reformę przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. Ma ona ułatwić osiągnięcie neutralności klimatycznej w sektorze budownictwa do 2050 r. Dużo wcześniej, gdyż już od 2030 r. wszystkie nowe budynki mają być bezemisyjne. Obiekty zajmowane, eksploatowane lub będące własnością władz publicznych będą musiały ten wymóg spełnić już od 2028 r.
Aby zrealizować założone cele, UE wprowadza liczne zachęty mające wspierać dekarbonizację budownictwa. Promuje m.in. stopniowe wprowadzanie instalacji słonecznych w różnego typu obiektach. Wspiera też renowacje nieefektywnych energetycznie budynków.
Selena FM, globalny producent chemii budowlanej, przytacza dane, z których wynika, że w Polsce znajduje się ponad 5 mln budynków nieefektywnych energetycznie, z czego ponad milion charakteryzuje się bardzo wysokim zapotrzebowaniem na energię. Co więcej, odpowiadają one za około 38 proc. krajowej emisji CO2. – Termomodernizacja staje się zatem jednym z kluczowych obszarów w nowoczesnym budownictwie. Jest ważna jeszcze z jednego powodu – chodzi o realną oszczędność, z uwagi na wzrastające koszty energii. Obserwujemy, że coraz więcej firm, instytucji czy indywidualnych inwestorów decyduje się na nią – zauważa Sławomir Majchrowski, prezes Seleny FM.
Dodaje, że kierowana przez niego grupa od lat odpowiada na tę potrzebę, oferując rynkowi innowacyjne i energooszczędne rozwiązania. Wprowadziła na rynek m.in. system dociepleń z użyciem technologii poliuretanowej, który pozwala obniżyć rachunki, a jednocześnie ograniczyć ślad węglowy w całym cyklu życia budynku nawet do 50 proc. Systemy oferowane przez Selenę FM mają też realny wpływ na kompleksową poprawę efektywności energetycznej obiektów dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną. Chodzi m.in. o uszczelnianie i izolowanie elementów konstrukcyjnych szczególnie narażonych na transfer ciepła, czyli ścian, które zwykle odpowiadają za 25-35 proc. utraty ciepła. Z kolei przy dachach, które odpowiadają za 10-20 proc. utraty ciepła, czy podłogach i fundamentach, przez które traci się 5-10 proc. ciepła, sprawdzają się rozwiązania spółki do izolacji i hydroizolacji.
– Ponadto Selena ma technologię pianoklejów, w której jest globalnym liderem. Korzyści wynikające z jej zastosowania są kluczowe dla osiągnięcia zeroemisyjności – przekonuje Majchrowski. Zauważa, że transport na budowę produktów poliuretanowych Seleny FM pozwala ograniczyć emisję CO2 do atmosfery o 97,7 proc. w porównaniu z transportem tradycyjnych materiałów budowlanych. Jeden samochód ciężarowy wypełniony takimi produktami giełdowej spółki wystarczy do połączenia tej samej ilości materiałów budowlanych, co 40 ciężarówek z tradycyjną zaprawą w technologii cementowej.
– Obserwując rynek, ale też sytuację gospodarczą w kraju widzimy, że szanse na obniżenie kosztów energii w niedalekiej przyszłości są nadal znikome, przy jednocześnie zaostrzających się przepisach prawa w zakresie efektywności energetycznej. To argumenty, które przemawiają za tym, że ta gałąź biznesu będzie coraz bardziej zyskowna – twierdzi Majchrowski.
Grupa Ferro, jeden z największych w naszym regionie sprzedawców armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła, w swojej strategii kładzie duży nacisk na rozwój oferty produktów pozwalających zmniejszać zużycie energii i zasobów naturalnych. W zakresie armatury sanitarnej stawia na zwiększanie gamy wyrobów oszczędzających wodę. – Baterie, natryski i akcesoria dzięki zastosowanym technologiom pozwalają na znaczące oszczędności wody i energii niezbędnej do jej podgrzania – produkty są zgodne z certyfikacją Leed i Breeam i stale dostosowywane do zmieniających się wymagań w tym zakresie. Dodatkowo dla baterii czy natrysków Ferro udostępniony jest kalkulator oszczędności zużycia wody w porównaniu do produktów o standardowych parametrach – zapewnia Wojciech Gątkiewicz, prezes skawińskiej spółki.
Grupa stale rozwija asortyment grzewczy, na który składają się nowoczesne kotły kondensacyjne, a także gama urządzeń OZE, w tym pompy ciepła. Celem podejmowanych działań jest wprowadzenie na rynek produktów, które jeszcze bardziej będą ograniczać zużycie gazu ziemnego i zwiększać efektywność energetyczną, redukować emisję CO2 oraz obniżać koszty eksploatacji systemów grzewczych. – Grupa Ferro intensywnie inwestuje w rozwój infrastruktury badawczej, w tym testowanie pomp ciepła, kotłów wodorowych oraz ich integrację z systemami OZE. Ważnym osiągnięciem grupy było ukończenie w 2024 r. prac nad pompą ciepła własnej produkcji opartej na propanie jako czynniku chłodzącym wykazującym niski GWP (potencjał globalnego ocieplenia) – informuje Gątkiewicz.
Przekonuje, że dzięki wdrażanym innowacjom, firma umacnia swoją pozycję w sektorze nowoczesnych technologii grzewczych, dostosowanych do przyszłych wyzwań energetycznych. Jego zdaniem w całym procesie wdrożeniowym ogromną rolę odgrywa edukacja i ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej użytkowników. Ze względów konkurencyjnych Ferro nie ujawnia udziału i wpływu produktów proekologicznych na sprzedaż grupy. Informuje jedynie, że czynniki wpływające na możliwość oszczędzania zasobów – zarówno w wymiarze środowiskowym, jak i finansowym – mają istotne znaczenie dla rosnącej grupy klientów.
Dektra, hurtowy dystrybutor materiałów izolacyjnych, również ma w swojej ofercie produkty sprzyjające energooszczędności. – Oferujemy siatkę podtynkową z włókna szklanego, która służy do wykonania dociepleń budynków. Kolejnym towarem są folie paroizolacyjne, które wykorzystuje się jako przegrody uniemożliwiające dostanie się wilgoci do wnętrza budynku – wylicza Beata Stefańska, prezes Dektry. Spółka ma także w ofercie folie i membrany dachowe oraz izolacje fundamentów. W ubiegłym roku energooszczędne materiały budowlane zapewniły jej około 30 proc. przychodów, a w tym roku już około 35 proc. Sprzedaż jest zyskowna, wciąż zwyżkuje i stanowi ważny element oferty handlowej. Stefańska zauważa rosnącą świadomość projektantów, inwestorów i wykonawców w zakresie konieczności stosowania certyfikowanych wysokojakościowych produktów służących poprawie wydajności energetycznej budynków. Także już w istniejących obiektach na dużą skalę przeprowadzane są programy termomodernizacji, które mają za cel poprawę efektywności energetycznej. – Zmieniają się przede wszystkim formalne wymogi dotyczące budowy budynków, narzucane są nowe normy dotyczące oszczędzania energii cieplnej. Dotyczy to także starych budynków poddawanych termomodernizacji, która ma być dofinansowywana ze środków publicznych – twierdzi Stefańska.
Decora to kolejna giełdowa spółka posiadająca w ofercie produkty, które w istotny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii w budynkach. W biznesie podłogowym są to przede wszystkim rozwiązania zoptymalizowane pod ogrzewanie podłogowe, a konkretnie technologia, która dzięki równomiernemu rozprowadzaniu ciepła i niższej temperaturze pracy znacząco ogranicza koszty ogrzewania. – W obszarach, w których działamy, rynek energooszczędnych materiałów budowlanych ma bardzo dobre perspektywy. Oczekujemy, że w najbliższych latach będzie to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów branży, głównie dzięki: unijnym regulacjom dotyczącym zeroemisyjności budynków; rosnącej popularności pomp ciepła i fotowoltaiki; potrzebie modernizacji milionów istniejących mieszkań i domów oraz presji na obniżanie rachunków za energię – uważa Artur Tomikowski, dyrektor marketingu Decory.
Źródło: Rzeczpospolita
