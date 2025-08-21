Dodaje, że kierowana przez niego grupa od lat odpowiada na tę potrzebę, oferując rynkowi innowacyjne i energooszczędne rozwiązania. Wprowadziła na rynek m.in. system dociepleń z użyciem technologii poliuretanowej, który pozwala obniżyć rachunki, a jednocześnie ograniczyć ślad węglowy w całym cyklu życia budynku nawet do 50 proc. Systemy oferowane przez Selenę FM mają też realny wpływ na kompleksową poprawę efektywności energetycznej obiektów dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną. Chodzi m.in. o uszczelnianie i izolowanie elementów konstrukcyjnych szczególnie narażonych na transfer ciepła, czyli ścian, które zwykle odpowiadają za 25-35 proc. utraty ciepła. Z kolei przy dachach, które odpowiadają za 10-20 proc. utraty ciepła, czy podłogach i fundamentach, przez które traci się 5-10 proc. ciepła, sprawdzają się rozwiązania spółki do izolacji i hydroizolacji.

– Ponadto Selena ma technologię pianoklejów, w której jest globalnym liderem. Korzyści wynikające z jej zastosowania są kluczowe dla osiągnięcia zeroemisyjności – przekonuje Majchrowski. Zauważa, że transport na budowę produktów poliuretanowych Seleny FM pozwala ograniczyć emisję CO2 do atmosfery o 97,7 proc. w porównaniu z transportem tradycyjnych materiałów budowlanych. Jeden samochód ciężarowy wypełniony takimi produktami giełdowej spółki wystarczy do połączenia tej samej ilości materiałów budowlanych, co 40 ciężarówek z tradycyjną zaprawą w technologii cementowej.

– Obserwując rynek, ale też sytuację gospodarczą w kraju widzimy, że szanse na obniżenie kosztów energii w niedalekiej przyszłości są nadal znikome, przy jednocześnie zaostrzających się przepisach prawa w zakresie efektywności energetycznej. To argumenty, które przemawiają za tym, że ta gałąź biznesu będzie coraz bardziej zyskowna – twierdzi Majchrowski.

Mniejsze zużycie energii

Grupa Ferro, jeden z największych w naszym regionie sprzedawców armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła, w swojej strategii kładzie duży nacisk na rozwój oferty produktów pozwalających zmniejszać zużycie energii i zasobów naturalnych. W zakresie armatury sanitarnej stawia na zwiększanie gamy wyrobów oszczędzających wodę. – Baterie, natryski i akcesoria dzięki zastosowanym technologiom pozwalają na znaczące oszczędności wody i energii niezbędnej do jej podgrzania – produkty są zgodne z certyfikacją Leed i Breeam i stale dostosowywane do zmieniających się wymagań w tym zakresie. Dodatkowo dla baterii czy natrysków Ferro udostępniony jest kalkulator oszczędności zużycia wody w porównaniu do produktów o standardowych parametrach – zapewnia Wojciech Gątkiewicz, prezes skawińskiej spółki.

Grupa stale rozwija asortyment grzewczy, na który składają się nowoczesne kotły kondensacyjne, a także gama urządzeń OZE, w tym pompy ciepła. Celem podejmowanych działań jest wprowadzenie na rynek produktów, które jeszcze bardziej będą ograniczać zużycie gazu ziemnego i zwiększać efektywność energetyczną, redukować emisję CO2 oraz obniżać koszty eksploatacji systemów grzewczych. – Grupa Ferro intensywnie inwestuje w rozwój infrastruktury badawczej, w tym testowanie pomp ciepła, kotłów wodorowych oraz ich integrację z systemami OZE. Ważnym osiągnięciem grupy było ukończenie w 2024 r. prac nad pompą ciepła własnej produkcji opartej na propanie jako czynniku chłodzącym wykazującym niski GWP (potencjał globalnego ocieplenia) – informuje Gątkiewicz.