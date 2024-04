Rusza program, który ma zazielenić ciepłownictwo. Na początek 2 mld złotych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchamia program odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz czystej energii w ciepłownictwie systemowym. Wartość tego programu to 2 mld zł.

Reklama

Jak podkreśla resort, dzisiaj na potrzeby ciepłownictwa spala się ok 40 proc. węgla. Nowe wsparcie dotyczący wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii trafi do samorządów i przedsiębiorców. Program uruchomi NFOŚiGW już 16 kwietnia 2024 r. O szczegółach wsparcia finansowego poinformowały w trakcie konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska i wiceministra Urszula Zielińska. Przedsiębiorcy i samorządy będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na pompy ciepła, kolektory słoneczne, geotermię, a także przyłączenie do sieci ciepłowniczej i magazyny ciepła. Program jest finansowany z Funduszu Modernizacyjnego.

-W Polsce do systemu ciepłownictwa podłączonych jest 5,8 mln gospodarstw domowych – to pokazuje jak istotny jest element transformacji dot. właśnie ciepłownictwa systemowego. Pieniądze z programu można będzie przeznaczyć m.in. na pompy ciepła, kolektory słoneczne, geotermię, magazyny ciepła, ale także przyłączenie do sieci ciepłowniczej – powiedziała minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig - Kloska.

Dla kogo wsparcie?

Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce OZE w roku kalendarzowym zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców i obejmie inwestycje dotyczące budowy i przebudowy źródeł o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej 2 megawatów mocy cieplnej – MWt, w których do produkcji energii cieplnej wykorzystywane będą pompy ciepła, kolektory słoneczne i geotermia (bez kogeneracji). Elementem inwestycji mogą być ponadto przyłącza do sieci ciepłowniczej należącej do beneficjenta (wytwórcy energii) lub magazyny energii (magazyny ciepła, ale i inne technologie).