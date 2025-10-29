Reklama

Ceny prądu w Polsce w środku stawki UE. Niepokoi jedna liczba

Ceny energii w Europie stabilizują się choć nadal są wyższe niż przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Najwyższe ceny energii dla gospodarstw domowych w pierwszym półroczu tego roku odnotowano w Niemczech, Belgii oraz w Danii. Polska znalazła się w środku stawki. Jednak w przypadku siły nabywczej Polska już nie jest tak dobrze – wynika z danych Eurostat.

Publikacja: 29.10.2025 20:51

Ceny prądu w Polsce w środku stawki UE. Niepokoi jedna liczba

Foto: Adobe Stock

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są aktualne ceny energii elektrycznej w Polsce w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej?
  • Dlaczego ceny energii elektrycznej w Polsce są niekorzystne pod względem siły nabywczej?
  • Jakie są przewidywania dotyczące przyszłych cen energii elektrycznej w Polsce?

W pierwszej połowie 2025 r. średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w UE utrzymywała się na stabilnym poziomie 28,72 euro za 100 kWh. Odnotowano niewielki spadek o 0,5 proc. w porównaniu z 28,87 euro w drugiej połowie 2024 r. Ceny stabilizują się, ale nadal przekraczają poziomy sprzed kryzysu energetycznego w 2022 r.

Ceny prądu najwyższe w Niemczech 

Udział podatków i opłat w rachunkach za energię elektryczną wzrósł z 24,7 proc. w drugiej połowie 2024 r. do 27,6 proc. w pierwszej połowie 2025 r. W rezultacie spadek cen energii elektrycznej przed opodatkowaniem nie został jeszcze odzwierciedlony w ostatecznych cenach dla konsumentów.

To w Niemczech najwyższe ceny energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2025 r., wynoszące 38,35 euro za 100 kWh, a następnie Belgia (35,71 euro) i Dania (34,85 euro). Polska znalazła się tu na 13. miejscu z ceną 25,56 euro za 100 kWh. Natomiast najniższe ceny odnotowano na Węgrzech (10,40 euro), Malcie (12,44 euro) i w Bułgarii (13,00 euro).

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Europie za pierwsze półrocze 2025

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Europie za pierwsze półrocze 2025

Foto: Eurostat

W porównaniu z pierwszym półroczem 2024 r. odnotowano w tym roku znaczny wzrost cen w Luksemburgu (o 31,3 proc.), Irlandii (o 25,9 proc.) i Polsce (o 20,0 proc.). Natomiast największe obniżki cen odnotowano w Słowenii (o 13,1 proc.), Finlandii (o 9,8 proc.) i na Cyprze (o 9,5 proc.). Ten wzrost cen odnotowany przez Eurostat wynika ze stopniowego odmrażania cen energii w Polsce. Od lipca 2024 r. bowiem mrożona stawka dla gospodarstw domowych wzrosła z 412 zł za MWh do 500 zł.

Stać nas na mniej prądu

Niepokojące są jednak dane dotyczące możliwości zakupu energii elektrycznej wyrażonej przez współczynnik standardu siły nabywczej (PPS). Uwzględniając ten parametr, ceny energii elektrycznej były najwyższe dla gospodarstw domowych w Czechach (39,16), Polsce (34,96) i we Włoszech (34,40). Najniższe ceny oparte na PPS zaobserwowano na Malcie (13,68), na Węgrzech (15,01) i w Finlandii (18,70).

Ceny energii w Europie według standardu siły nabywczej (PPS) w pierwszym półroczu 2025 r.

Ceny energii w Europie według standardu siły nabywczej (PPS) w pierwszym półroczu 2025 r.

Foto: Eurostat

Ceny prądu w przyszłym roku spadną?

Minister energii Miłosz Motyka sygnalizuje od dłuższego czasu możliwość odchodzenia od mrożenia cen energii od nowego roku tak, żeby docelowo mogły być one poniżej ceny mrożonej 500 zł/MWh. Patrząc jednak na rynek, można uznać to za bardzo trudne do osiągnięcia.

Na swoich konferencjach wynikowych za I półrocze przedstawiciele Enei, PGE i Taurona nie wykluczyli, że cena dla gospodarstw domowych może wynieść 500 zł za MWh. Jednak w ostatnim wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" prezes Grzegorz Kinelski szacował, że ceny energii na 2026 r. powinny wynieść ok. 540 zł za MWh. Kinelski jako pierwszy podał tę wartość, która jednocześnie stała się pewnym odniesieniem dla innych spółek energetycznych.

Z większym optymizmem mówił o cenach energii w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes PGE Dariusz Marzec. Wskazał, że spółka nie wie jeszcze, jaki złoży wniosek taryfowy na przyszły rok, bo ma przed sobą cały kwartał zakupowy. – Na pewno można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jest już widoczny potencjał stopniowego obniżania cen taryfowych. Mogę nawet powiedzieć, że być może nie będzie potrzeby mrożenia cen energii w przyszłym roku, a mimo to ceny za energię na rachunkach spadną, ale to jeszcze naprawdę za wcześnie na konkretne deklaracje – powiedział.

Czytaj więcej

Taryfy na prąd spadną do końca roku. Gospodarstwa domowe mają ceny prądu zamrożone
Ceny Energii
Taryfy na prąd spadną do końca roku. Gospodarstwa domowe mają ceny prądu zamrożone

Nieoficjalnie jednak przedstawiciele spółek energetycznych wskazują, że będzie bardzo trudno osiągnąć cenę w taryfie za samą energię rzędu 500 zł za MWh. Szacunki wskazują na 20-40 zł więcej aniżeli 500 zł za MWh za samą energię. Co do zasady, grupa energetyczna, która ma więcej własnych źródeł wytwarzania i mniej musi polegać na dokupowaniu energii na Towarowej Giełdzie Energii, ma większe szanse na zbliżenie się do ceny 500 zł za MWh. Im więcej dana grupa energetyczna polega na zakupach giełdowych, a mniej na własnej produkcji, tym ta szansa na zbliżenie się jak najbliżej do 500 zł spada. W skali roku, zgodnie z danymi GUS-u, gospodarstwo domowe zużywa średnio ok. 2 MWh. W Polsce największym potencjałem produkcyjnym względem liczby swoich klientów dysponują PGE i Enea. Tauron z kolei ma mniej mocy do produkcji energii i musi ją w większym stopniu niż inni dokupywać na giełdzie.

Źródło: rp.pl

Energetyka Ceny energii Energetyka zawodowa

