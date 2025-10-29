W porównaniu z pierwszym półroczem 2024 r. odnotowano w tym roku znaczny wzrost cen w Luksemburgu (o 31,3 proc.), Irlandii (o 25,9 proc.) i Polsce (o 20,0 proc.). Natomiast największe obniżki cen odnotowano w Słowenii (o 13,1 proc.), Finlandii (o 9,8 proc.) i na Cyprze (o 9,5 proc.). Ten wzrost cen odnotowany przez Eurostat wynika ze stopniowego odmrażania cen energii w Polsce. Od lipca 2024 r. bowiem mrożona stawka dla gospodarstw domowych wzrosła z 412 zł za MWh do 500 zł.

Stać nas na mniej prądu

Niepokojące są jednak dane dotyczące możliwości zakupu energii elektrycznej wyrażonej przez współczynnik standardu siły nabywczej (PPS). Uwzględniając ten parametr, ceny energii elektrycznej były najwyższe dla gospodarstw domowych w Czechach (39,16), Polsce (34,96) i we Włoszech (34,40). Najniższe ceny oparte na PPS zaobserwowano na Malcie (13,68), na Węgrzech (15,01) i w Finlandii (18,70).

Ceny energii w Europie według standardu siły nabywczej (PPS) w pierwszym półroczu 2025 r. Foto: Eurostat

Ceny prądu w przyszłym roku spadną?

Minister energii Miłosz Motyka sygnalizuje od dłuższego czasu możliwość odchodzenia od mrożenia cen energii od nowego roku tak, żeby docelowo mogły być one poniżej ceny mrożonej 500 zł/MWh. Patrząc jednak na rynek, można uznać to za bardzo trudne do osiągnięcia.

Na swoich konferencjach wynikowych za I półrocze przedstawiciele Enei, PGE i Taurona nie wykluczyli, że cena dla gospodarstw domowych może wynieść 500 zł za MWh. Jednak w ostatnim wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" prezes Grzegorz Kinelski szacował, że ceny energii na 2026 r. powinny wynieść ok. 540 zł za MWh. Kinelski jako pierwszy podał tę wartość, która jednocześnie stała się pewnym odniesieniem dla innych spółek energetycznych.

Z większym optymizmem mówił o cenach energii w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes PGE Dariusz Marzec. Wskazał, że spółka nie wie jeszcze, jaki złoży wniosek taryfowy na przyszły rok, bo ma przed sobą cały kwartał zakupowy. – Na pewno można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jest już widoczny potencjał stopniowego obniżania cen taryfowych. Mogę nawet powiedzieć, że być może nie będzie potrzeby mrożenia cen energii w przyszłym roku, a mimo to ceny za energię na rachunkach spadną, ale to jeszcze naprawdę za wcześnie na konkretne deklaracje – powiedział.