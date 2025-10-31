Aktualizacja: 01.11.2025 00:07 Publikacja: 31.10.2025 21:41
Premier Węgier Viktor Orban
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Rząd Węgier przygotował poprawki do ustawy o magazynowaniu importowanej ropy naftowej i produktów naftowych. W przypadku zakłóceń (braków) spowodowanych sankcjami USA, specjalne rezerwowe stacje benzynowe mogą być wykorzystywane do zaopatrywania kluczowych odbiorców i usług, donosi Reuters.
Zmiany, które nie będą dotyczyć klientów detalicznych, mają wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. W nagłych wypadkach rząd będzie mógł decydować o korzystaniu z takich stacji benzynowych i o priorytetach w odbiorze paliwa.
Jednocześnie Budapeszt bada możliwości obejścia amerykańskich sankcji wobec Łukoilu i Rosnieftu, które wchodzą w życie 21 listopada, przyznał premier Viktor Orbán. Komisja Europejska ogłosiła jednak we wrześniu plany opracowania taryfy na pozostałe dostawy rosyjskiej ropy, z zamiarem całkowitego ich wycofania do 2027 roku.
„Sankcje… wystarczyłyby, aby zmusić Węgry do rezygnacji z rosyjskiej ropy”, a cła, jeśli zostaną wprowadzone, „spowodują, że rosyjskie węglowodory staną się niekonkurencyjne w porównaniu z innymi źródłami” – powiedział agencji Tamás Pletzer, analityk ds. ropy i gazu w austriackim Erste Bank.
Czytaj więcej
Węgry, Słowacja i Serbia już odczuwają skutki nowych sankcji Unii i USA. Premier Węgier zapowiada...
Decyzje Komisji Europejskiej mające na celu uniezależnienie Wspólnoty od rosyjskich zasobów energetycznych „zniszczą bezpieczeństwo naszych dostaw energii” – powiedział węgierski minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó. Oskarżył Chorwację, która dzięki rurociągowi Adriatyckiemu może umożliwić Węgrom odbiór ropy naftowej dostarczanej tankowcami na wybrzeże Adriatyku, o „próbę czerpania zysków z wojny na Ukrainie”.
Władze węgierskie wielokrotnie oskarżały Chorwację o podniesienie opłat za tranzyt ropy w 2022 roku, co rzekomo czyniłoby zakupy wyjątkowo nieopłacalnymi dla Budapesztu. Informacje te stanowią tajemnicę handlową i dlatego nie mogą zostać zweryfikowane, donosi Politico, ale Chorwacja zaprzecza tym zarzutom.
„Opłata tranzytowa pozostała na tym samym poziomie” – powiedział chorwacki minister gospodarki Ante Šušnjar. Wynosi ona zaledwie 2 proc. ceny końcowej ropy i jest stosowana „równo dla wszystkich partnerów”.
Według Šušnjara, powtarzające się oskarżenia Węgier o zawyżone opłaty tranzytowe i niewystarczającą przepustowość rurociągów są „w stu procentach nieprawdziwe”. „To tylko pretekst, by nadal kupować rosyjską ropę”. „Nie mamy problemów z zabezpieczeniem dostaw. Możemy być gotowi w ciągu kilku minut” – stwierdził.
Czytaj więcej
Rząd USA złożył pisemne zapewnienia, że niemieckie przedsiębiorstwa Rosnieftu są zwolnione z no...
Co więc jest prawdziwym powodem kurczowego trzymania się Viktora Orbána i jego ludzi rosyjskich surowców? Tamás Pletzer nazywa twierdzenia węgierskich polityków „kompletną bzdurą”, ponieważ ostateczna cena paliwa w kraju jest ustalana nie na podstawie ceny ropy naftowej, ale na podstawie cen referencyjnych paliw, takich jak olej napędowy w regionie Morza Śródziemnego.
A jeśli cena ropy wzrośnie, „nie będzie to miało znaczącego wpływu na ostateczną cenę produktu”, ale oznacza to „spadek zysków” dla koncernu MOL i zmniejszenie dochodów budżetowych, od których koncern płaci podatki, twierdzi analityk.
Według banku ING rządzone przez Orbána Węgry zakończą rok z deficytem budżetowym na poziomie 4,6 proc. PKB. Tymczasem przed wyborami w kwietniu 2026 roku, rząd Orbána, którego partia traci w sondażach 41 proc. do 45 proc. w porównaniu z partią kandydata opozycji Pétera Magyara, chciałby zwiększyć wydatki budżetowe, ale według ING uniemożliwia to nadmierny deficyt.
Dlatego podczas gdy udział rosyjskiej ropy naftowej w całkowitym imporcie Wspólnoty spadł z 26 proc. w 2021 roku. do 3 proc. w 2024 roku, Węgry, przeciwnie, zwiększyły zakupy w Rosji z 61 proc. do 86 proc. całego importu ropy. Teraz, jeżeli Amerykanie nie odpuszczą sankcji, za wspieranie koncernu MOL i jego rosyjskich interesów zapłaci każdy węgierski podatnik.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rząd Węgier przygotował poprawki do ustawy o magazynowaniu importowanej ropy naftowej i produktów naftowych. W przypadku zakłóceń (braków) spowodowanych sankcjami USA, specjalne rezerwowe stacje benzynowe mogą być wykorzystywane do zaopatrywania kluczowych odbiorców i usług, donosi Reuters.
Zmiany, które nie będą dotyczyć klientów detalicznych, mają wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. W nagłych wypadkach rząd będzie mógł decydować o korzystaniu z takich stacji benzynowych i o priorytetach w odbiorze paliwa.
Rząd USA złożył pisemne zapewnienia, że niemieckie przedsiębiorstwa Rosnieftu są zwolnione z nowych sankcji na...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Węgry, Słowacja i Serbia już odczuwają skutki nowych sankcji Unii i USA. Premier Węgier zapowiada, że będzie dąż...
W ślad za Indiami, Chiny przerywają import rosyjskiej ropy. To efekt sankcji USA na największych rosyjskich eksp...
Decyzja Białego Domu o sankcjach na Rosnieft i Łukoil odbiła się natychmiast na rynku Indii - drugim po Chinach...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Rosyjski surowiec szybko tanieje w miarę zaciskania się kolejnych sankcji i wzrostu podaży na globalnym rynku. C...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas